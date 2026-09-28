В Беларусь прибыла экспертная группа Международной организации гражданской авиации

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минтрансе состоялась встреча с экспертной группой Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Цель рабочей поездки - проверка системы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Это уже второй аудит ИКАО в текущем году: в феврале 2026 года наша страна успешно прошла проверку в области безопасности полетов.



Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович отметил, что Беларусь постоянно стремится к сбалансированному подходу в управлении гражданской авиацией для обеспечения ее безопасности и эффективности. "Главным приоритетом для нас остается внедрение стандартов ИКАО в национальное законодательство. За последнее время на основе документов организации был переработан целый ряд авиационных правил", - отметил он.



По словам министра, Беларусь выступает за объективный и конструктивный аудит. Страна готова рассмотреть любые предложения и рекомендации, которые помогут усовершенствовать национальную систему защиты гражданской авиации от незаконного вмешательства.-0-