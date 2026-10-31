В Беларусь прибыл самолет с представителями России и Украины, которые участвовали в гуманитарной операции в Алешках

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций, которые принимали участие в гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.
Во главе делегаций - заместитель начальника управления специальных проектов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Игорь Кашин и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На борту, помимо представителей Москвы и Киева, также зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала.
Самолет совершил посадку в аэропорту Гомеля.
Представителей России и Украины в аэропорту Гомеля встретили председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Дмитрий Лубинец поблагодарил белорусскую сторону.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции.
Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-
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Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой