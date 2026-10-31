В Беларусь прибыл самолет с представителями России и Украины, которые участвовали в гуманитарной операции в Алешках

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций, которые принимали участие в гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

Во главе делегаций - заместитель начальника управления специальных проектов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Игорь Кашин и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На борту, помимо представителей Москвы и Киева, также зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала.

Самолет совершил посадку в аэропорту Гомеля. Самолет совершил посадку в аэропорту Гомеля.

Представителей России и Украины в аэропорту Гомеля встретили председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Дмитрий Лубинец поблагодарил белорусскую сторону. Представителей России и Украины в аэропорту Гомеля встретили председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Дмитрий Лубинец поблагодарил белорусскую сторону.

Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции





Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-

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