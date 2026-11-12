В авангарде событий. В Минске подвели итоги молодежной премии "За дело!"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В историко-культурном комплексе "Лошицкий" Минский городской комитет ОО "БРСМ" празднует 24-летие со дня основания и подводит итоги молодежной премии "За дело!", передает корреспондент БЕЛТА.





Ежегодно премию вручают в день рождения организации. Ею отмечают активистов Союза молодежи столицы, добившихся высоких результатов в общественной деятельности. В этом году награждают более 50 победителей в десяти номинациях. Среди критериев - реализация социально значимых инициатив, участие в общественно-политической жизни Минска, развитие молодежного движения и вклад в проекты и программы в сфере государственной молодежной политики.





Победительницей в номинации "Информационно-имиджевая деятельность" стала педагог-организатор средней школы №89 Минска Ева Полякова. В БРСМ она состоит с 14 лет, однако именно последний год стал для нее особенно насыщенным. "Я поняла, что БРСМ - это большая команда, которая дает старт самым разным инициативам. Благодаря проектам "Студент года", "Королева студенчества", "Мисс и мистер студенчества" я открыла для себя то, что мне действительно нравится и в чем я могу развиваться, узнала свои сильные стороны. Я участвовала в организации мероприятий и занималась съемкой. Организаторы, участники и режиссерско-постановочная группа дополняли друг друга, и в итоге получались не только красивые проекты, но и яркие эмоции, которые вдохновляют двигаться дальше", - рассказала она.





Ева работает педагогом-организатором недавно. По словам девушки, активное участие в мероприятиях Союза молодежи столицы помогло ей понять, что она хочет вернуться в родную школу именно на эту должность. Она также любит работать с детьми, а БРСМ дает ей возможность развиваться и в профессиональной сфере, и в общественной деятельности.





Лауреатом номинации "Одаренная и талантливая молодежь" стал студент четвертого курса Минского государственного энергетического колледжа Дмитрий Трофимчик. Он стал лучшим в своем направлении благодаря участию в вокально-эстрадных проектах и гражданско-патриотических акциях. Одним из главных достижений Дмитрий считает второе место в городском конкурсе "Мастер будущего".





"У меня остались очень теплые воспоминания об этом событии. Я скучаю по нему и хотел бы, чтобы в моей жизни было больше таких проектов. Хочу продолжить развиваться в творческой сфере, меня очень мотивируют эмоции и поддержка, которую я получаю. БРСМ подарил мне много новых знакомств, в том числе с артистами эстрадного вокала - это особенно ценно. Они делились опытом, и это помогало мне расти и делать то, что я так люблю", - поделился Дмитрий.





Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран отметил, что главное в молодом поколении - заинтересованность и творческий подход. У них есть стремление проявлять себя, выходить на сцену, заявлять о себе, получать образование и находить свое место в профессии. "Это другое поколение, со своими интересами и увлечениями. Но с этими ребятами легко и просто общаться, потому что их цели четкие и понятные. Сегодня мы встречаемся с молодыми людьми, которые организовывали работу на районном уровне, в первичных организациях и студенческих отрядах. Это ответственные ребята - не только за себя, но и за своих друзей, а значит, они уже готовы принимать управленческие решения", - подчеркнул Артем Цуран.





Он также обратил внимание, что большое количество молодежных мероприятий в столице свидетельствует о созданных в городе условиях для развития. "В любом направлении можно проявить себя, найти свое дело и обрести новых друзей. Главное - желание и неравнодушие к тому, что происходит вокруг. Эти ребята прикладывают все усилия и видят результат", - добавил председатель Минского городского Совета депутатов.





Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский считает БРСМ не просто самой многочисленной молодежной организацией, а сильным движением, объединяющим единомышленников. "Молодежь Минска находится в авангарде событий и процессов, которыми живет город. С ее участием принимаются ключевые решения по развитию столицы во всех сферах. В городе повсюду действуют молодежные советы и организации, и мы постоянно находимся в диалоге с молодыми людьми. Сегодня мы чествуем тех, кто делом, поступками, инициативами и проектами доказал свою преданность стране, организации и родному городу. Мы искренне гордимся нашей молодежью: за ней будущее. Не прислушиваться к ее голосу было бы неправильно", - подчеркнул Андрей Стригельский.





Портреты лауреатов разместят на молодежной доске почета в Молодежном сквере на бульваре Толбухина. Кроме того, запустят онлайн-фотопроект "Лидеры среди нас": еженедельно на интернет-площадках Минской городской организации БРСМ будут публиковать материалы о победителях премии 2026 года.-0-