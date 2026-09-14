В АТЦ СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом 

"Говоря о международном взаимодействии в области борьбы с терроризмом, Евгений Сысоев положительно оценил роль Беларуси и анонсировал проведение в октябре масштабного Контртеррористического форума в Минске под эгидой АТЦ СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС", - рассказали в пресс-службе.
Юрий Селиверстов отметил важность укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, призвал наряду с контактами профильных ведомств по данным вопросам задействовать, в случае необходимости, политико-дипломатические инструменты.
Во время посещения АТЦ СНГ послу были продемонстрированы возможности центра на примере итогов ежегодных антитеррористических мероприятий, проводимых силовыми ведомствами государств - участников Содружества, в том числе во взаимодействии с ОДКБ и Региональной антитеррористической структурой ШОС.-0-
Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации