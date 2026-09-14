В АТЦ СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом 

Во время посещения АТЦ СНГ послу были продемонстрированы возможности центра на примере итогов ежегодных антитеррористических мероприятий, проводимых силовыми ведомствами государств - участников Содружества, в том числе во взаимодействии с ОДКБ и Региональной антитеррористической структурой ШОС.-0-





Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся в Москве встречи посла Юрия Селиверстова с руководителем АТЦ генерал-полковником Евгением Сысоевым."Говоря о международном взаимодействии в области борьбы с терроризмом, Евгений Сысоев положительно оценил роль Беларуси и анонсировал проведение в октябре масштабного Контртеррористического форума в Минске под эгидой АТЦ СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС", - рассказали в пресс-службе.Юрий Селиверстов отметил важность укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, призвал наряду с контактами профильных ведомств по данным вопросам задействовать, в случае необходимости, политико-дипломатические инструменты.