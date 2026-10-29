В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках 

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.-0-

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29 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России, которые принимают участие в гуманитарной операции в Алешках на херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.Именно аэропорт Гомеля стал отправной точкой в большом маршруте этой операции.Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении. Минск является участником международного процесса. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказывает необходимое всестороннее содействие, а также выступает гарантом данных процессов.Участие в этом процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные процессы. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись мирные граждане России, Украины.Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.