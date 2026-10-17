В 44 года сменила профессию: мама шестерых детей поступила в медколледж и учится на акушерку

Музыка материнства

Ольга с мужем Марианом и старшим сыном Антоном в день его выпуска из лицея





Именно дети во многом определили дальнейшую судьбу Ольги, полностью перевернув представление о профессиональном призвании. Все началось 20 лет назад с рождения первенца. В те годы профессиональные консультанты по грудному вскармливанию были большой редкостью.





Учиться трудно, но можно

Со временем пришло понимание: личный опыт уникален и подходит далеко не всем, а для профессиональной помощи нужны системные знания. Ольга непрерывно училась на онлайн- и оффлайн-курсах, посещала семинары, слушала лекции известных врачей-акушеров. В итоге освоила программы по поддержке материнства и уходу за новорожденными, а также изучила роль доул и партнеров в родах. В результате сегодня у нее внушительное портфолио сертификатов.





Младшие Яна, Доминика, Марк и Адам очень любят, когда приезжают старшие братья и семья собирается вместе





Решиться на поступление 44-летней Ольге было непросто. Сперва требовалось подготовить немалый пакет документов. Она прошла полную диспансеризацию и получила медицинскую справку всего за полдня. Собрав остальные нужные бумаги, подала заявление буквально в последний час приема. Проходной балл в колледж рассчитывался исходя из среднего балла аттестата - Ольга поступила без проблем.





Нереальный тайм-менеджмент

Но все же совмещать полноценную учебу и семейные хлопоты для Ольги - та еще задача, поэтому учиться приходится и в перерывах, и по ночам.





- Легких путей не бывает. И если уж ввязался в дело, то делай его хорошо и иди до конца, - уверена собеседница. - Я такой человек, что мне просто стыдно прийти на занятия неподготовленной. Бывает, катастрофически не хватает времени, но я отношусь ко всему с максимальной ответственностью: лучше недосплю ночь, но дочитаю материал. Тем более муж во всем помогает. Еще перед поступлением он обещал мне крепкий тыл и поддержку - и верен своему слову.





Примечательно, что старшие дети Ольги взрослее большинства ее однокурсников. Однако разница в возрасте общению не мешает.





- У меня отличный контакт с молодежью, - продолжает студентка. - Я общительный человек, поэтому нам комфортно вместе. Ребята относятся ко мне с уважением: часть группы называет на "вы", часть - на "ты", но наше общение всегда свободное и теплое. Чтобы оставаться в тонусе, я периодически играю в волейбол. Раньше еще бегала по утрам, но сейчас на это времени не осталось. Зато успеваю ходить в бассейн - он совсем рядом с нашим колледжем.

В музыке - отдушина для мамы





При этом музыку Ольга не оставила. Семья постоянно посещает костел, где во время служб она поет и играет на электронном органе. Вера и музыка помогают ей сохранять внутренний баланс и дают силы двигаться дальше.





- Меня часто спрашивают: "Как ты все успеваешь?" Но проблемы и трудности не растут пропорционально количеству детей, - улыбается Ольга. - Когда появляется второй ребенок, в чем-то становится даже легче, ведь ты уже понимаешь многие процессы. Да, добавляются заботы другого рода, но со всем можно справиться. Главное - это любовь к детям и взаимопонимание в семье. А если решился на важный шаг, то нужно просто делать свое дело хорошо и идти до самого конца.





Поступить в Гомельский государственный медицинский колледж было давней мечтой Ольги Голуб. Позади - 17 лет декретного отпуска, посвященного воспитанию шестерых детей. Вернуться к учебе спустя столько лет и кардинально изменить привычный уклад непросто. Но в прошлом году Ольга решилась на смелый шаг и снова села за парту. Выбор специальности не был случайным - она учится на акушерку.По первому образованию Ольга - музыкант и педагог. Родом из Гомеля. Она окончила колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского, а затем - педагогический факультет академии музыки в Могилеве по классу домры. Годы учебы были наполнены творчеством: Ольга играла в оркестре русских народных инструментов и там же, в Могилеве, встретила будущего мужа.После свадьбы молодая пара обосновалась в Минске. Вскоре профессиональную музыку пришлось поставить на паузу: Ольга ушла в декрет. Когда в семье уже было двое детей, супруги приняли решение переехать на родину Ольги, в Гомель, поближе к бабушке, чья помощь была очень кстати.- Тогда мы, мамы маленьких детей, объединились, чтобы помогать друг другу: делились опытом, советовали хорошую литературу. Постепенно я поняла, что помощь в кормлении - это отдельная область знаний. Она включает в себя не только медицину, но и психологическую поддержку мамы, правила ухода за малышом. Со временем мне стала интересна и тема самих родов. Цепочка "беременность - роды - грудное вскармливание" неразрывна. Тогда я начала задумываться о поступлении в медколледж, чтобы стать акушеркой и помогать женщинам проживать этот важный период, но уже как профессионал.В начале 2000-х Ольга вместе с другими мамами-энтузиастками создала одну из первых групп поддержки грудного вскармливания. Они запустили сайт "Мама для мамы", развивали сообщество в соцсетях, а также регулярно встречались вживую для обмена опытом.- Вся эта учеба проходила, пока дети были совсем маленькими. Но время идет. Прошлый год оказался для нашей семьи особенным: младший сын стал первоклассником. Тогда пришло понимание, что пора осуществить мечту. Повлияло и мое окружение: есть немало примеров, когда люди в зрелом возрасте кардинально меняли жизнь и шли учиться. Если за границей получать новое образование в такие годы - норма, то почему мы должны чего-то ждать или стесняться? В Беларуси также немало примеров, когда далеко не юный человек обретает новую профессию.- Прежде чем сделать решительный шаг, я долго сомневалась и откладывала на потом, но желание стать профессионалом победило неуверенность. Не буду скрывать: учиться в медицинском колледже трудно, к тому же только очно. Но я могу выделить необходимое время. Старший сын уже на последнем курсе БГУИРа, второй - работает и ждет призыва в армию. Дочки - школьницы: старшеклассница и семиклассница. Они довольно самостоятельные: могут и обед разогреть, и за младшими братьями, которые учатся в начальной школе, присмотреть.| Ольга Пролюк, газета "7 дней"; фото из личного архива героини.