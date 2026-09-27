"Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:01 Глава МИД Ирана заявил о готовности обсуждать с США обогащенный уран В мире
19:46 Тхэквондистка Витко победила на международном турнире в Варшаве  Спорт
19:45 Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль Общество
19:34 Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе Происшествия
19:27 Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии Спорт
19:11 Трамп: США проведут переговоры с Ираном в ближайшую неделю В мире
18:51 В Великобритании задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе США В мире
18:38 "Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга Общество
18:24 Шарамков стал вторым в опорном прыжке на парижском этапе Кубка вызова Спорт
18:10 Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Общество
17:58 Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции В мире
17:41 От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха  Общество
17:23 Токаев поручил создать армию нового образца В мире
17:15 Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже Спорт
17:09 "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности Общество
16:58 Хоккеисты "Динамо-Шинника" добыли первую выездную победу в сезоне МХЛ Спорт
16:51 Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище В мире
16:47 От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026 Экономика
16:39 Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске Общество
16:37 "Лида" выиграла третий матч подряд в хоккейной экстралиге Спорт
16:12 Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме В мире
16:09 Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго" Регионы
16:08 Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк Политика
16:02 ГАИ предупреждает о росте транспортных потоков в районе "Минск-Арены" 28 сентября Регионы
15:41 Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета В мире
15:27 "Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира Регионы
15:11 В Гродненской области активно убирают кукурузу Регионы
15:07 Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона Регионы
15:00 Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента Президент
14:58 Шайба белоруса Чезганова не помогла "Адмиралу" прервать серию неудач в КХЛ Спорт
Все новости
Все новости

"Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
27 сентября 2026, 18:38

"Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга

Обыкновенная оляпка
Обыкновенная оляпка
Обыкновенная оляпка
Фотобердинг - спортивная или любительская фотоохота за птицами в их естественной среде обитания. Это хобби помогает слиться с природой, посмотреть на мир под другим углом. Так считает фотограф Олег Алексевич, который уже отметил в личном листе рекордов 253 вида птиц, встреченных на территории Беларуси. В беседе с корреспондентом БЕЛТА брестчанин поделился своей историей и дал советы начинающим бердерам.

Олег Алексевич учился на психолога, долгое время работал геодезистом, сейчас работает в сфере продаж, но любовь к природе в итоге привела его к фотографии и наблюдению за птицами. "Все началось с семьи. Мама читала мне книги про птиц и животных, когда я был совсем маленьким. Показывал пальцем на картинки и спрашивал, кто на них изображен. Каждое лето я проводил в деревне у бабушки с дедушкой. Было много домашних животных, мы постоянно ходили в лес, ездили по полям, пасли коров. Больше всех, наверное, повлиял дедушка. Он был трактористом, я с ним часто ездил в поля. Там косули маленькие пробегали и даже волки. Моими любимыми программами тогда были "В мире животных" и "Диалоги о животных", а позже меня глубоко впечатлили документальные фильмы - вдохновляют и до сих пор", - рассказал фотограф.
Природа всегда давала Олегу Алексевичу особенную энергию и отдых. "Даже когда тяжело подняться в четыре часа утра на прогулку, все равно встаешь, потому что каждый рассвет уникален, кажется, что он только для тебя. Это помогает моментально сбросить груз с плеч, отвлечься от городской суеты и полностью расслабиться", - отметил мужчина.

Фотографией дикой природы он занялся в 2020 году, а с 2021-го полностью сфокусировался на бердинге и съемке птиц. "Все началось с личного азарта: когда начинаешь всматриваться в городские парки и поймы рек, оказывается, что вокруг нас живут десятки видов, которых большинство людей просто не замечает. В первую очередь мне захотелось самому зафиксировать эти редкие моменты дикой жизни, остановить их в кадре. А уже потом появилось естественное желание делиться этой скрытой красотой - проводить для всех желающих орнитологические прогулки и учить подмечать редких птиц", - сказал Олег Алексевич.
Короткопалая пищуха
Пеночка-весничка

Толчком к развитию в этом направлении стало сотрудничество с одним экологическим проектом, в котором ему как победителю соревнований по фотобердингу предложили делиться опытом и проводить орнитологические прогулки для любителей природы. "Участникам таких выходов я раздаю профессиональные бинокли, учу правильно всматриваться в кроны и камыши, распознавать птиц по их поведению, силуэтам и голосам. Это всегда увлекательно", - рассказал фотограф.
Знания о птицах он получил благодаря самообразованию и личной практике. "Я потратил тысячи часов в полях и на водоемах: постоянно гулял, выезжал и исследовал новые локации, искал редкие виды. Здесь важен опыт: в разных местах даже синицы поют чуть по-разному. Практический багаж помогает как в обычном бердинге, так и в спортивном фотобердинге. Мощный стимул развиваться - ведение списка видов птиц. Мы называем их лайфлистами. Когда фиксируешь новый вид, появляется здоровый спортивный азарт. Конечно, важную роль играет и общение с единомышленниками. На прогулки и соревнования ездим вместе с друзьями. Кто-то ориентируется на качество кадров, а кто-то - на количество видов. За шесть часов выезда можно сфотографировать до 70 видов. С опытом появляется способность определить вид птицы по манере полета, пению и силуэту в сумерках", - отметил Олег Алексевич.
Усатая синица
Желтая трясогузка

Он уверен, что подготовка перед вылазкой - это 80% успеха. Мужчина детально анализирует биотопы, изучает особенности мест обитания видов, сам предварительно проходит весь маршрут пешком, учитывает прогноз погоды и миграцию птиц. "Маршруты продумываю так, чтобы за одну прогулку сменить сразу несколько природных зон: береговую линию, кустарники, участки со старыми деревьями", - поделился фотограф.
Олег Алексевич рассказал, как новичку начать заниматься таким хобби. "Главный секрет - регулярность выходов, умение замедлиться и слушать. Мы привыкли быстро бегать по городу и смотреть в основном под ноги. Чтобы увидеть птиц, нужно просто остановиться, расслабиться, вслушаться в звуки и дать природе привыкнуть к вашему присутствию. На самом деле, если проявить внимательность, то даже во дворах собственных домов или в ближайшем сквере можно встретить очень необычных пернатых", - отметил он.
Чернозобик
Ходулочник

Что нужно в фотобердинге? Первое - бинокль. Подойдет даже базовый, он сразу позволит обратить внимание на множество деталей. Второе - определители: удобное приложение в телефоне или бумажный определитель птиц. Третье - начинать с простого. Можно тренироваться в доступных городских локациях: парки, скверы, берега рек. И не шуметь, не пугать птиц на гнездах, не разрушать их среду обитания.
Удод
Черные аисты
Зеленая пересмешка

"Если говорить про сам Брест, то идеальные локации для наблюдения - пойма реки Мухавец, территория Брестской крепости и городские парки. Там за сезон можно увидеть огромное разнообразие видов. Если выезжать в область, то богаты на птиц рыбхозы и очистные сооружения - там собираются сотни куликов, водно-болотных птиц и уток. Но в рыбхозы просто так не попадешь, территория закрытая. Также отлично подойдут открытые поля в Каменецком районе: туда стоит ехать на пролете за крупными хищниками, а зимой там иногда останавливаются интересные зимние гости", - рассказал фотограф.
Лапландский подорожник

Самое результативное время для съемки - полчаса до рассвета и два-три часа после него, а также вечерний отрезок за два-три часа до заката и еще полчаса после. По словам Олега Алексевича, в эти часы птицы максимально активны на кормежке, а свет получается идеальным для художественной фотографии.
Дупели
Воробьиный сыч

После определения места и времени появляются две новые задачи: найти и подобраться. "Полагаемся на слух и чтение биотопов. Со стороны поиск по голосу кажется чем-то невероятным, но с практикой легко узнаешь знакомые позывки и моментально цепляешься за незнакомый звук. А когда знаешь, в какой среде обитает птица, то не ищешь лугового чекана в глухом лесу, а сразу идешь на открытый луг", - поделился Олег Алексевич.
К неудачам новичкам стоит подготовиться заранее. "Фотография дикой природы - нелегкое дело. Постоянно вкладываешь серьезные средства в оборудование, тратишь много времени, сил и личного ресурса. Можно провести в полях десятки часов, замерзнуть или вымокнуть - и в итоге не получить ни одного хорошего кадра. К таким выездам нужно относиться спокойно - это неотъемлемая часть процесса", - отметил мужчина.
Обыкновенная лазоревка
Большая белая цапля

Как и у каждого фотоохотника, у Олега Алексевича есть особенный снимок, которым он гордится. "Каждый кадр дорог по-своему. Когда смотришь на снимок спустя время, моментально возвращаешься в тот самый момент, к тем же эмоциям. Из последних и самых памятных - кадр "Битва за любовь" с токующими дупелями, за который я получил приз зрительских симпатий на конкурсе "Дикая природа Беларуси". Также ценны снимки редких пролетных видов. Например, кадры лапландского подорожника. Чтобы их сделать, мне пришлось ползать по снегу в сильный мороз, когда ледяной ветер продувал насквозь и никакая специальная одежда уже не спасала", - поделился он.
Горихвостка-чернушка
Зеленый дятел

По счастливой случайности бердеры могут на обычной вылазке встретить птицу, сородичей которой в стране регистрировали всего три раза. "Мы с единомышленниками отмечаем птиц в специальном приложении. Им пользуются ученые из разных стран, орнитологи. И в Бресте можно посмотреть, в какой точке и сколько раз птицу видели. Более 150 видов птиц можно встретить в нашем городе", - рассказал фотограф.
Средний Пестрый дятел
Горихвостка-чернушка

Олег Алексевич из тех людей, которые горят своим делом. Он добавил, что готов сотрудничать с любителями дикой природы в организации экспедиций и реализации природоохранных фотопроектов.
Обыкновенная овсянка
Серая славка

"Я бы очень хотел посвящать любимому делу все свое время, открывать и показывать людям уникальную красоту Брестчины и всей Беларуси. Еще хочется сказать главное: нужно беречь природу и помогать ей. Только находясь в контакте с ней, мы можем обрести настоящую душевную гармонию и спокойствие", - подытожил Олег Алексевич.
Фазан
Горная трясогузка

Дарья ПАРАСЕВИЧ, Фото героя материала,
БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь птицы хобби
Новости рубрики Общество
Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль
Фото МВД Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
Фото Рixabay От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
Фото "Ваяр" "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
Фото из архива Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений?
  • Главная
  • "Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга
    • Главное
    Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
    Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
    Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк
    Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
    Топ-новости
    "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
    Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
    Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
    "Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга
    Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль
    Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
    Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго"
    От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
    На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон
    Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня
    Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.