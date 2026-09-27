"Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга

Короткопалая пищуха

Пеночка-весничка





Усатая синица

Желтая трясогузка





Ходулочник





Что нужно в фотобердинге? Первое - бинокль. Подойдет даже базовый, он сразу позволит обратить внимание на множество деталей. Второе - определители: удобное приложение в телефоне или бумажный определитель птиц. Третье - начинать с простого. Можно тренироваться в доступных городских локациях: парки, скверы, берега рек. И не шуметь, не пугать птиц на гнездах, не разрушать их среду обитания.

Удод

Черные аисты

"Если говорить про сам Брест, то идеальные локации для наблюдения - пойма реки Мухавец, территория Брестской крепости и городские парки. Там за сезон можно увидеть огромное разнообразие видов. Если выезжать в область, то богаты на птиц рыбхозы и очистные сооружения - там собираются сотни куликов, водно-болотных птиц и уток. Но в рыбхозы просто так не попадешь, территория закрытая. Также отлично подойдут открытые поля в Каменецком районе: туда стоит ехать на пролете за крупными хищниками, а зимой там иногда останавливаются интересные зимние гости", - рассказал фотограф.

Лапландский подорожник





Воробьиный сыч





После определения места и времени появляются две новые задачи: найти и подобраться. "Полагаемся на слух и чтение биотопов. Со стороны поиск по голосу кажется чем-то невероятным, но с практикой легко узнаешь знакомые позывки и моментально цепляешься за незнакомый звук. А когда знаешь, в какой среде обитает птица, то не ищешь лугового чекана в глухом лесу, а сразу идешь на открытый луг", - поделился Олег Алексевич.

Большая белая цапля





Как и у каждого фотоохотника, у Олега Алексевича есть особенный снимок, которым он гордится. "Каждый кадр дорог по-своему. Когда смотришь на снимок спустя время, моментально возвращаешься в тот самый момент, к тем же эмоциям. Из последних и самых памятных - кадр "Битва за любовь" с токующими дупелями, за который я получил приз зрительских симпатий на конкурсе "Дикая природа Беларуси". Также ценны снимки редких пролетных видов. Например, кадры лапландского подорожника. Чтобы их сделать, мне пришлось ползать по снегу в сильный мороз, когда ледяной ветер продувал насквозь и никакая специальная одежда уже не спасала", - поделился он.

Зеленый дятел





По счастливой случайности бердеры могут на обычной вылазке встретить птицу, сородичей которой в стране регистрировали всего три раза. "Мы с единомышленниками отмечаем птиц в специальном приложении. Им пользуются ученые из разных стран, орнитологи. И в Бресте можно посмотреть, в какой точке и сколько раз птицу видели. Более 150 видов птиц можно встретить в нашем городе", - рассказал фотограф.

Средний Пестрый дятел

Горихвостка-чернушка





Серая славка

"Я бы очень хотел посвящать любимому делу все свое время, открывать и показывать людям уникальную красоту Брестчины и всей Беларуси. Еще хочется сказать главное: нужно беречь природу и помогать ей. Только находясь в контакте с ней, мы можем обрести настоящую душевную гармонию и спокойствие", - подытожил Олег Алексевич.

Фазан

Горная трясогузка



Олег Алексевич учился на психолога, долгое время работал геодезистом, сейчас работает в сфере продаж, но любовь к природе в итоге привела его к фотографии и наблюдению за птицами. "Все началось с семьи. Мама читала мне книги про птиц и животных, когда я был совсем маленьким. Показывал пальцем на картинки и спрашивал, кто на них изображен. Каждое лето я проводил в деревне у бабушки с дедушкой. Было много домашних животных, мы постоянно ходили в лес, ездили по полям, пасли коров. Больше всех, наверное, повлиял дедушка. Он был трактористом, я с ним часто ездил в поля. Там косули маленькие пробегали и даже волки. Моими любимыми программами тогда были "В мире животных" и "Диалоги о животных", а позже меня глубоко впечатлили документальные фильмы - вдохновляют и до сих пор", - рассказал фотограф.Природа всегда давала Олегу Алексевичу особенную энергию и отдых. "Даже когда тяжело подняться в четыре часа утра на прогулку, все равно встаешь, потому что каждый рассвет уникален, кажется, что он только для тебя. Это помогает моментально сбросить груз с плеч, отвлечься от городской суеты и полностью расслабиться", - отметил мужчина.Фотографией дикой природы он занялся в 2020 году, а с 2021-го полностью сфокусировался на бердинге и съемке птиц. "Все началось с личного азарта: когда начинаешь всматриваться в городские парки и поймы рек, оказывается, что вокруг нас живут десятки видов, которых большинство людей просто не замечает. В первую очередь мне захотелось самому зафиксировать эти редкие моменты дикой жизни, остановить их в кадре. А уже потом появилось естественное желание делиться этой скрытой красотой - проводить для всех желающих орнитологические прогулки и учить подмечать редких птиц", - сказал Олег Алексевич.Толчком к развитию в этом направлении стало сотрудничество с одним экологическим проектом, в котором ему как победителю соревнований по фотобердингу предложили делиться опытом и проводить орнитологические прогулки для любителей природы. "Участникам таких выходов я раздаю профессиональные бинокли, учу правильно всматриваться в кроны и камыши, распознавать птиц по их поведению, силуэтам и голосам. Это всегда увлекательно", - рассказал фотограф.Знания о птицах он получил благодаря самообразованию и личной практике. "Я потратил тысячи часов в полях и на водоемах: постоянно гулял, выезжал и исследовал новые локации, искал редкие виды. Здесь важен опыт: в разных местах даже синицы поют чуть по-разному. Практический багаж помогает как в обычном бердинге, так и в спортивном фотобердинге. Мощный стимул развиваться - ведение списка видов птиц. Мы называем их лайфлистами. Когда фиксируешь новый вид, появляется здоровый спортивный азарт. Конечно, важную роль играет и общение с единомышленниками. На прогулки и соревнования ездим вместе с друзьями. Кто-то ориентируется на качество кадров, а кто-то - на количество видов. За шесть часов выезда можно сфотографировать до 70 видов. С опытом появляется способность определить вид птицы по манере полета, пению и силуэту в сумерках", - отметил Олег Алексевич.Он уверен, что подготовка перед вылазкой - это 80% успеха. Мужчина детально анализирует биотопы, изучает особенности мест обитания видов, сам предварительно проходит весь маршрут пешком, учитывает прогноз погоды и миграцию птиц. "Маршруты продумываю так, чтобы за одну прогулку сменить сразу несколько природных зон: береговую линию, кустарники, участки со старыми деревьями", - поделился фотограф.Олег Алексевич рассказал, как новичку начать заниматься таким хобби. "Главный секрет - регулярность выходов, умение замедлиться и слушать. Мы привыкли быстро бегать по городу и смотреть в основном под ноги. Чтобы увидеть птиц, нужно просто остановиться, расслабиться, вслушаться в звуки и дать природе привыкнуть к вашему присутствию. На самом деле, если проявить внимательность, то даже во дворах собственных домов или в ближайшем сквере можно встретить очень необычных пернатых", - отметил он.Самое результативное время для съемки - полчаса до рассвета и два-три часа после него, а также вечерний отрезок за два-три часа до заката и еще полчаса после. По словам Олега Алексевича, в эти часы птицы максимально активны на кормежке, а свет получается идеальным для художественной фотографии.К неудачам новичкам стоит подготовиться заранее. "Фотография дикой природы - нелегкое дело. Постоянно вкладываешь серьезные средства в оборудование, тратишь много времени, сил и личного ресурса. Можно провести в полях десятки часов, замерзнуть или вымокнуть - и в итоге не получить ни одного хорошего кадра. К таким выездам нужно относиться спокойно - это неотъемлемая часть процесса", - отметил мужчина.Олег Алексевич из тех людей, которые горят своим делом. Он добавил, что готов сотрудничать с любителями дикой природы в организации экспедиций и реализации природоохранных фотопроектов.Дарья ПАРАСЕВИЧ, Фото героя материала,БЕЛТА.-0-