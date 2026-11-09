Узбекистан заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Беларусь





Сотрудничество двух стран в области транспорта характеризуется высоким уровнем взаимопонимания по ключевым направлениям, отметил Алексей Ляхнович. "Текущий объем разрешений полностью покрывает потребности двусторонних автомобильных грузоперевозок. Параллельно с этим ведется планомерная работа, направленная на перспективную либерализацию и отмену квот в этой сфере. Что касается авиасообщения, то перевозчики обоих государств выполняют паритетные рейсы между Минском и Ташкентом с частотой три раза в неделю", - пояснил он.





Устойчивый рост демонстрируют и железнодорожные грузоперевозки. С июля этого года успешно реализуется проект "Славянский караван", который запустил сквозные поезда в Узбекистан.





В свою очередь Нуриддин Мамажонов подчеркнул важность дальнейшего развития уже налаженных транспортных связей. "Мы заинтересованы в увеличении количества авиарейсов между странами, в частности, в областные аэропорты Беларуси. Также мы открыты для обмена опытом между учебными заведениями высшего и среднего специального образования. Мы бы хотели, чтобы все больше молодых людей из Узбекистана проходили обучение в Академии авиации и Белорусском государственном университете транспорта", - констатировал дипломат.





По итогам переговоров участники выразили обоюдную готовность к эффективной реализации намеченных планов для укрепления двусторонних экономических связей.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов в ходе рабочей встречи обсудили перспективы укрепления двусторонних связей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.