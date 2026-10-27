27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители узбекского бизнес-сообщества, которые во главе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым провели встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрием Горловым, выразили заинтересованность в повышении квалификации своих специалистов для сферы АПК в белорусских вузах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
В ходе переговоров рассмотрен вопрос подготовки кадров на базе белорусских аграрных вузов по ряду востребованных специальностей. Узбекская сторона выразила высокую заинтересованность в развитии научной деятельности и поддержке научного сотрудничества. Для повышения квалификации ее специалистов в сельскохозяйственной сфере планируется проработать предложения по обучению в профильных белорусских сельскохозяйственных университетах и научно-исследовательских центрах.
Стороны отметили уверенную положительную динамику развития торгово-экономических связей. За восемь месяцев текущего года товарооборот между странами составил 138,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Основу белорусского экспорта традиционно составляют продукты питания: на мясо и мясопродукты приходится 63% (92% от всего мясного экспорта - говядина), на молоко и молокопродукты - более 20%, на сахар - 3%. Отмечается рост поставок практически по всем ключевым позициям, включая мясную и молочную продукцию, сахар, шоколад, детское питание.
Министр Юрий Горлов подчеркнул: "Беларусь готова предоставлять в аренду земельные участки и помещения для развития проектов по животноводству".-0-
Общество
27 октября 2026, 18:47
Узбекистан заинтересован в повышении квалификации своих специалистов АПК в белорусских вузах
Фото Минсельхозпрода
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