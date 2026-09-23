Увядающий гегемон и трансформация коллективного Запада. Что мешает достигать политических договоренностей? 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Простых и понятных договоренностей по разрешению конфликтов на политической карте мира достичь не получится. Такое мнение высказал преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский в проекте "В теме" БЕЛТА.В существующих реалиях простых и понятных договоренностей по разрешению конфликтов на политической карте мира достичь не получится, уверен эксперт. "Наиболее показательные примеры: увядающий гегемон - Соединенные Штаты с одной стороны, украинский кризис - с другой и китайско-американские гонки вооружений в искусственном интеллекте - с третьей", - указал он."С февраля 2026 года война США и Израиля против Ирана никаким образом не сдвинулась и просто перешла в стадию истощения. Что видим? Нефть - $100, ключевая логистическая артерия в мире - Ормузский пролив - нарушена, при этом потрачено под 40 млрд американских денег. Все привело к тому, что единственный рычаг гегемона, который был ранее, больше не работает. И ключевая артерия теперь стала просто предметом торга. Всем приходится договариваться, но никто не понимает, каким образом это сделать", - акцентировал Олег Яновский.Конференции, дипломатия, политический язык, который использовался до этого, нормы и институции, по его словам, сейчас просто не работают. Все формируется буквально в прямом эфире.Похожая ситуация, считает политический эксперт, и с конфликтом в Украине. Одна из причин его затягивания, по мнению Яновского, - изменения в структуре коллективного Запада. "Ранее было представление о том, что он един. Да, действительно и сейчас мы (РФ. - Прим. БЕЛТА) противостоим некоторому коллективному Западу, но что он из себя представляет, до конца не понятно. Очевидно, что у нынешней администрации США есть желание и необходимость завершить этот конфликт, потому что предвыборные обещания были таковыми, есть и попытки. Стороны встречаются, о чем-то договариваются, а потом в Украине советники по национальной безопасности и руководители разведок говорят: "Нет-нет". Но каким образом советник национальной разведки какой-то европейской страны может разворачивать спецпосланников США? Когда такое было? Один звонок в ЦРУ - и вопросы быстро решались", - прокомментировал ситуацию он."Сейчас за счет новой коалиционности у нас нет коллективного Запада, есть доминирующие или меняющиеся по своему потенциалу кластеры внутри него. Происходит некоторый розыгрыш: кому и что достанется по итогам этого переформатирования и внутри самого Запада, и внутри Глобального юга, и внутри условного русского мира", - высказал мнение эксперт.-0-