Увядающий гегемон и трансформация коллективного Запада. Что мешает достигать политических договоренностей? 

Конференции, дипломатия, политический язык, который использовался до этого, нормы и институции, по его словам, сейчас просто не работают. Все формируется буквально в прямом эфире.
Похожая ситуация, считает политический эксперт, и с конфликтом в Украине. Одна из причин его затягивания, по мнению Яновского, - изменения в структуре коллективного Запада. "Ранее было представление о том, что он един. Да, действительно и сейчас мы (РФ. - Прим. БЕЛТА) противостоим некоторому коллективному Западу, но что он из себя представляет, до конца не понятно. Очевидно, что у нынешней администрации США есть желание и необходимость завершить этот конфликт, потому что предвыборные обещания были таковыми, есть и попытки. Стороны встречаются, о чем-то договариваются, а потом в Украине советники по национальной безопасности и руководители разведок говорят: "Нет-нет". Но каким образом советник национальной разведки какой-то европейской страны может разворачивать спецпосланников США? Когда такое было? Один звонок в ЦРУ - и вопросы быстро решались", - прокомментировал ситуацию он.
"Сейчас за счет новой коалиционности у нас нет коллективного Запада, есть доминирующие или меняющиеся по своему потенциалу кластеры внутри него. Происходит некоторый розыгрыш: кому и что достанется по итогам этого переформатирования и внутри самого Запада, и внутри Глобального юга, и внутри условного русского мира", - высказал мнение эксперт.-0-