Увидеть неискаженную правду. Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Уфе

Как рассказала генеральный продюсер проекта, поэт-песенник лауреат премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", обладатель медали Франциска Скорины Анна Селук, проект реализуется при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Переговоры с российскими городами, заинтересованными в этих показах, начались еще в январе 2026 года. Концерт после Уфы отправится в Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск. Как рассказала генеральный продюсер проекта, поэт-песенник лауреат премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", обладатель медали Франциска Скорины Анна Селук, проект реализуется при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Переговоры с российскими городами, заинтересованными в этих показах, начались еще в январе 2026 года. Концерт после Уфы отправится в Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск.

По ее словам, старались выбрать материалы, которые были бы понятны и доступны практически любой категории зрителей. При этом у концерта есть возрастное ограничение, потому что ряд материалов достаточно жесткий, но эти кадры нельзя не показывать, потому что в них заключается правда как она есть, неискаженная, незаблюренная. И, несмотря на то, что на концерт приходят зрители разных возрастов, степень сопереживания не снижается. Молодежь, которая, возможно, видела войну только в фильмах, плачет точно так, как более взрослые поколения. По ее словам, старались выбрать материалы, которые были бы понятны и доступны практически любой категории зрителей. При этом у концерта есть возрастное ограничение, потому что ряд материалов достаточно жесткий, но эти кадры нельзя не показывать, потому что в них заключается правда как она есть, неискаженная, незаблюренная. И, несмотря на то, что на концерт приходят зрители разных возрастов, степень сопереживания не снижается. Молодежь, которая, возможно, видела войну только в фильмах, плачет точно так, как более взрослые поколения.

По мнению главного режиссера и одного из авторов концерта-реквиема "Каждый третий" Владиславы Артюковской, на творческих людях тоже лежит огромная ответственность по сохранению исторической правды. "Мы живем в очень непростое время. Сейчас в порядке вещей фальсифицировать исторические данные. И мы делали этот проект с пониманием того, что нужно нести правду, рассказывать о ней. Каждый, кто участвует в этом проекте, не просто рассказывает про историю белорусской земли, своих героических прадедов и дедов. Он рассказывает про жертвы, которые были в каждой семье. Поэтому, наверное, мы говорим об этом с такой болью, таким проникновением", - подчеркнула Владислава Артюковская. По мнению главного режиссера и одного из авторов концерта-реквиема "Каждый третий" Владиславы Артюковской, на творческих людях тоже лежит огромная ответственность по сохранению исторической правды. "Мы живем в очень непростое время. Сейчас в порядке вещей фальсифицировать исторические данные. И мы делали этот проект с пониманием того, что нужно нести правду, рассказывать о ней. Каждый, кто участвует в этом проекте, не просто рассказывает про историю белорусской земли, своих героических прадедов и дедов. Он рассказывает про жертвы, которые были в каждой семье. Поэтому, наверное, мы говорим об этом с такой болью, таким проникновением", - подчеркнула Владислава Артюковская.

Во время подготовки к проекту режиссера особенно тронули кадры, связанные с концлагерями, в которых выкачивали кровь у детей. Когда во время концерта на сцену выходят дети и начинают петь, Владислава не может смотреть на это без слез: "У меня у самой двое детей, поэтому каждый раз я особенно переживаю. У тех детей тоже были мамы, семьи, родители. И с ними произошла самая страшная трагедия, которая может быть на земле". Во время подготовки к проекту режиссера особенно тронули кадры, связанные с концлагерями, в которых выкачивали кровь у детей. Когда во время концерта на сцену выходят дети и начинают петь, Владислава не может смотреть на это без слез: "У меня у самой двое детей, поэтому каждый раз я особенно переживаю. У тех детей тоже были мамы, семьи, родители. И с ними произошла самая страшная трагедия, которая может быть на земле".

Начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович призналась, что благодаря концерту в очередной раз вспомнила про своего деда Федора Михайловича, который участвовал во взятии Берлина и получил за это медаль. Она им очень гордится, хоть и не смогла с ним познакомиться. Начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович призналась, что благодаря концерту в очередной раз вспомнила про своего деда Федора Михайловича, который участвовал во взятии Берлина и получил за это медаль. Она им очень гордится, хоть и не смогла с ним познакомиться.

На концертной площадке также представили уникальные выставки. Фотовыставка На концертной площадке также представили уникальные выставки. Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" - совместный интернет-проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В его основу легли фронтовые снимки, открытки и подлинные строки из солдатских писем. Экспозиция позволяет прикоснуться к непридуманным историям защитников: тех, кто навечно остался на полях сражений, и тех, кому посчастливилось дожить до Победы. Здесь же каждый желающий мог сложить и отправить памятную весточку - солдатский треугольник - родным и близким в любой уголок Беларуси и России.

Вячеслав Перевышин родился через 6 дней после начала войны. Его отца ровно через 7 дней увезли на фронт. Он вернулся израненный и истерзанный, но сейчас у Вячеслава прекрасная семья, и он проводит много времени с правнуком Семой. Вячеслав Перевышин родился через 6 дней после начала войны. Его отца ровно через 7 дней увезли на фронт. Он вернулся израненный и истерзанный, но сейчас у Вячеслава прекрасная семья, и он проводит много времени с правнуком Семой.

По ее словам, башкирская молодежь участвует и организовывает множество патриотических мероприятий. Ребята здесь активные, инициативные, уважают свое прошлое и стараются сделать так, чтобы их предки ими гордились. По ее словам, башкирская молодежь участвует и организовывает множество патриотических мероприятий. Ребята здесь активные, инициативные, уважают свое прошлое и стараются сделать так, чтобы их предки ими гордились.

Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ, Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,

БЕЛТА. -0-

Поэтической основой программы стал "Реквием по каждому четвертому" Анатолия Вертинского. Премьера концерта-реквиема прошла в мае 2024 года в Москве на Поклонной горе. Серию концертов к 80-летию Великой Победы показали в апреле 2025 года в Минске во Дворце Республики. Там побывали зрители из всех областей Беларуси. В апреле 2026-го проект представили в Казани, а в сентябре - в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде."Мы очень тщательно работали с документами, чтобы не ошибиться, не исказить ни один факт, максимально раскрыть тематику и охватить весь период Великой Отечественной войны. В концерте-реквиеме используется хроника, фото и видеодокументы советского периода с 1941 по 1970-е годы и информация о современных раскопках, которые проводятся в Беларуси, то есть огромный массив фактов и материалов", - добавила Анна Селук.В концерте-спектакле есть и художественные образы, и документальная история. Кадры, которые возникают на экране, настоящие, хранившиеся в архивах Министерства обороны.Еще один интерактивный проект - "Партизаны Беларуси", подготовленный издательским домом "Беларусь сегодня" и Национальным архивом Беларуси, - открыл зрителям доступ к уникальной электронной базе данных с наградными листами, боевыми характеристиками и личными делами народных мстителей.Прочувствовать суровые военные будни буквально на вкус помогла площадка КУП "Минскхлебпром" - "Хлеб - невидимая сила Победы". Специалисты воссоздали по архивным рецептам 1940-х годов блокадный, ржевский, сталинградский хлеб, а также выпечку из ячменя и лузги, наглядно напомнив гостям о том, какой ценой ковалась Великая Победа.Башкирская сторона также представила выставки Национального музея Башкортостана и Республиканского музея боевой славы "Боевые формирования Башкортостана в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Уфа - город трудовой доблести", "Уроженцы Башкортостана в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны" и экспозиции о героях-партизанах - уроженцах Башкортостана, сражавшихся на территории Белорусской ССР."На протяжении всего концерта ни в одном номере, ни в одном выражении лица не прозвучало подложной скорби. Все было искренне, откровенно, трогательно, правдиво, от души, а значит, цель достигнута в высшей степени. Сегодня меня сопровождала внучка, и я рад, что оказался здесь с ней. Я убежден, что белорусы живут очень честно и правильно. Спасибо вам за то, что вы привезли этот концерт к нам", - поблагодарил Вячеслав Перевышин."Спасибо вам большое за эту память, потому что сейчас очень важно об этом говорить. Хотелось бы, чтобы здесь было побольше молодежи. Те, кто воспитаны в советское время, все это помнят, а своим внукам я обязательно расскажут о концерте. Мою семью тоже затронула война, пусть и не напрямую. Трое двоюродных братьев мамы погибли. Она всегда их вспоминала. Они молодые, красивые, неженатые, вся жизнь впереди", - поделилась впечатлениями Ирина Меринова.Наталья Болдырева - дочь фронтовика. Ее отец, Василий Федорович Князев, ранен под Сталинградом. Всю жизнь у него оставалась контузия в спине, и в детстве его дочь это очень пугало. "На самом деле я еще не готова говорить, слишком много эмоций, которые будут долго переживаться в моем сердце и сердце моих подруг, которые пришли сегодня на это мероприятие. Концерт грандиозный, масштабный. Такое действительно не забывается", - добавила Наталья Болдырева.Учащиеся Уфимского училища искусств участвовали в концерте в качестве волонтеров, и, конечно же, не смогли не посмотреть концерт, который подарили башкирским зрителям белорусские артисты. "В некоторых моментах на глаза находили слезы, потому что это действительно было очень трогательно, - сказала волонтер Василиса Римович. - Получилось передать атмосферу того времени и опыт прошлых лет. Вы, наши соседи, напомнили нам, как важно вспоминать о прошлом, ведь все со временем забывается. Молодежи нужно рассказывать о том, что было раньше, чтобы и через 50, и через 100 лет мы не забыли, кто мы есть на самом деле".Директор Уфимского училища искусств Шамиль Абдраков уверен, что концерт смог зацепить струны души всех волонтеров: "Это потрясающее мероприятие. Ребята были потрясены качеством, профессионализмом ваших исполнителей, чтецов, ребят, детей, режиссеров постановочной группы. Это очень здорово. Подобные мероприятия нужно тиражировать, транслировать в дальнейшем на более обширную публику, чтобы дети помнили, видели, слышали"."Наша республика особая. Наши земляки были на поле боя, тысячи людей ушли на войну. Многие наши труженики - и дети, и матери, и бабушки - работали на заводах, которые поставляли оружие нашим на войну. В послевоенное время наша республика принимала очень многих, и интеллигенцию, и рабочие семьи. У нас проводилась реабилитация воинов и жителей нашей страны. В годы Великой Отечественной войны мы были в тылу, но тоже внесли свою лепту в общую Победу", - подытожил Шамиль Абдраков.