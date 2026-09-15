Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:36 Около 1,4 тыс. транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз - ГПК Общество
10:28 Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре Общество
10:23 ООН: из-за эскалации боевых действий в Йемене более 137 тыс. детей не могут посещать школу В мире
10:09 В Речицком районе работник сельхозпредприятия похитил около 400 л топлива Регионы
10:08 Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года  Общество
09:50 Минчане приютили незнакомца, а он украл у них 7,5 тыс. рублей Регионы
09:35 Почти 80% опрошенных японцев не замечают признаков улучшения ситуации в экономике В мире
09:30 Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод Общество
09:05 Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам Общество
08:54 Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай Общество
08:51 Португальский "Спортинг" будет первым соперником "Столицы" в Лиге чемпионов по мини-футболу Спорт
08:38 В Индонезии нашли обломки пропавшего парома, поиски пассажиров продолжаются В мире
08:26 Арутюнян вышел в основную сетку теннисного турнира в США Спорт
08:18 Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире Политика
07:57 Число жертв оползня в Непале достигло 1396 В мире
07:38 Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября Политика
07:23 Хващинский признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
07:03 Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 15 сентября Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь нацелена на углубление взаимодействия с Никарагуа в различных сферах Президент
07:00 Лукашенко отметил положительную динамику стратегического партнерства Беларуси и Зимбабве Президент
07:00 Главные новости за 14 сентября  Общество
01:00 Франция готовит новые ограничения на соцсети для детей до 15 лет  В мире
00:35 Российские ученые разработали магнитную жидкость с наночастицами, способную избирательно уничтожать опухоли  Технологии
00:12 Глава Минздрава Газы: с 19 сентября ВОЗ прекратит поставки топлива в больницы, обрекая пациентов на гибель  В мире
14.09.26
14.09.26 23:48 У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести  В мире
14.09.26 23:24 Хуситы заявили об ударах ВВС Саудовской Аравии по йеменской провинции Саада  В мире
14.09.26 22:55 Вучич заявил о намерении подать в отставку 27 сентября  В мире
14.09.26 22:32 В США заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космосом  В мире
14.09.26 22:07 "Арифметика потерь". Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Нижнем Новгороде  Общество
14.09.26 21:56 Цены на бензин во Франции обновили исторический максимум  В мире
Все новости
Все новости

Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
15 сентября 2026, 09:30

Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Проект "Страна говорит"
Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей 
Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования ГУ "Национальное агентство по туризму" Юлия Красько.
Из ярких новинок проммаршрутов Юлия Красько выделила региональные объекты, вызвавшие бурный отклик у аудитории соцсетей во время недавних блогерских пресс-туров: "При посещении Гомельской области заезжали на производство ОАО "Гомельстекло". Очень много энтузиазма вызвало у блогеров это предприятие. Также посещали РУПП "Гранит", тоже были максимально положительные отзывы, потому что увидеть эти карьеры и огромные БЕЛАЗы, которые на их фоне кажутся просто песчинкой, - это тоже вызывает очень много впечатлений, эмоций. Мы видим, что этот контент, который они сделали, сняли для социальных сетей, он очень сильно заходит аудитории", - рассказала Юлия Красько.

Настоящим открытием промтуризма стали два новых производства в Фаниполе. "Это завод по производству черной икры, где экскурсии уже проводятся. И там можно посмотреть, как выращивают осетровых, как делают УЗИ самкам, например, посмотреть под микроскопом икру. И второе производство в Фаниполе - это полный цикл изготовления виски: от зерна до бочки. То есть это такое соединение и гастрономического, и промышленного туризма получается", - пояснила начальник отдела стратегического планирования.
Также спикер отметила интерес со стороны жителей Китая и стран Ближнего Востока. "Мы скорее это связываем с тем, что есть прямое авиасообщение. Конечно, всегда потребитель голосует удобством, голосует деньгами. Беларусь предлагает не только уникальные локации, которые можно увидеть, но и финансово доступный отдых для многих. По тем направлениям, где это прямое авиасообщение есть, мы просматриваем рост турпотока. Кроме того, это безвизовый режим, конечно. С Индией тоже прорабатывается такой вопрос, по крайней мере, упростить хотя бы до электронных виз. Это ключевые факторы, стимулирующие поток", - резюмировала она.-0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Теги
Беларусь проект БЕЛТА туризм
Новости рубрики Общество
Около 1,4 тыс. транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз - ГПК
Фото организаторов мероприятия Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай
Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 15 сентября
  • Главная
  • Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод
    • Главное
    Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года
    Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября
    Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай
    Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию 
    Топ-новости
    Главные новости за 14 сентября 
    Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны
    Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире
    Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре
    "Арифметика потерь". Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Нижнем Новгороде 
    Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод
    Где уже работает 5G: Life опубликовал карту покрытия
    Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
    "Письма вселяли надежду". БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Нижнем Новгороде 
    Белорусы рассказали, какими достижениями современной Беларуси они гордятся 
    Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?
    МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду
    YouTube заблокировал каналы Radio Kultura BY, "Радыё Сталіца" и Первый канал Белорусского радио 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.