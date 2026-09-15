Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод

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Настоящим открытием промтуризма стали два новых производства в Фаниполе. "Это завод по производству черной икры, где экскурсии уже проводятся. И там можно посмотреть, как выращивают осетровых, как делают УЗИ самкам, например, посмотреть под микроскопом икру. И второе производство в Фаниполе - это полный цикл изготовления виски: от зерна до бочки. То есть это такое соединение и гастрономического, и промышленного туризма получается", - пояснила начальник отдела стратегического планирования.
Также спикер отметила интерес со стороны жителей Китая и стран Ближнего Востока. "Мы скорее это связываем с тем, что есть прямое авиасообщение. Конечно, всегда потребитель голосует удобством, голосует деньгами. Беларусь предлагает не только уникальные локации, которые можно увидеть, но и финансово доступный отдых для многих. По тем направлениям, где это прямое авиасообщение есть, мы просматриваем рост турпотока. Кроме того, это безвизовый режим, конечно. С Индией тоже прорабатывается такой вопрос, по крайней мере, упростить хотя бы до электронных виз. Это ключевые факторы, стимулирующие поток", - резюмировала она.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.