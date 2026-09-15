Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования ГУ "Национальное агентство по туризму" Юлия Красько.Из ярких новинок проммаршрутов Юлия Красько выделила региональные объекты, вызвавшие бурный отклик у аудитории соцсетей во время недавних блогерских пресс-туров: "При посещении Гомельской области заезжали на производство ОАО "Гомельстекло". Очень много энтузиазма вызвало у блогеров это предприятие. Также посещали РУПП "Гранит", тоже были максимально положительные отзывы, потому что увидеть эти карьеры и огромные БЕЛАЗы, которые на их фоне кажутся просто песчинкой, - это тоже вызывает очень много впечатлений, эмоций. Мы видим, что этот контент, который они сделали, сняли для социальных сетей, он очень сильно заходит аудитории", - рассказала Юлия Красько.Настоящим открытием промтуризма стали два новых производства в Фаниполе. "Это завод по производству черной икры, где экскурсии уже проводятся. И там можно посмотреть, как выращивают осетровых, как делают УЗИ самкам, например, посмотреть под микроскопом икру. И второе производство в Фаниполе - это полный цикл изготовления виски: от зерна до бочки. То есть это такое соединение и гастрономического, и промышленного туризма получается", - пояснила начальник отдела стратегического планирования.Также спикер отметила интерес со стороны жителей Китая и стран Ближнего Востока. "Мы скорее это связываем с тем, что есть прямое авиасообщение. Конечно, всегда потребитель голосует удобством, голосует деньгами. Беларусь предлагает не только уникальные локации, которые можно увидеть, но и финансово доступный отдых для многих. По тем направлениям, где это прямое авиасообщение есть, мы просматриваем рост турпотока. Кроме того, это безвизовый режим, конечно. С Индией тоже прорабатывается такой вопрос, по крайней мере, упростить хотя бы до электронных виз. Это ключевые факторы, стимулирующие поток", - резюмировала она.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.