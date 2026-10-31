Увидеть Академию изнутри: будущие абитуриенты побывали на Дне открытых дверей

Отдельное внимание уделили студенческой жизни. Гости познакомились с деятельностью органов студенческого соуправления, узнали о проектах и инициативах учащихся, а также пообщались с представителями студенческого актива.-0-

Фото Академии управления при Президенте Республики Беларусь Фото Академии управления при Президенте Республики Беларусь

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей прошел в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Будущие абитуриенты познакомились с образовательными возможностями вуза, узнали об особенностях поступления и перспективах профессионального развития выпускников, передает корреспондент БЕЛТА.С приветственным словом к гостям обратился ректор Академии управления Денис Дук. Он отметил, что студенческая жизнь в вузе насыщена событиями и возможностями для самореализации. "День открытых дверей - это возможность увидеть Президентскую Академию изнутри, почувствовать ее атмосферу. У нас созданы все условия для того, чтобы каждый обучающийся смог раскрыть свои способности и получить необходимые навыки для профессиональной деятельности", - подчеркнул ректор.В ходе встречи абитуриенты пообщались с руководством Академии управления и профессорско-преподавательским составом. Им рассказали о реализуемых образовательных программах, условиях обучения и возможностях, которые открываются перед студентами.