28 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство представило выставку "Судьбы, сложенные в треугольник" в киноконцертном театре "Таганай" в Челябинске перед началом концерта-реквиема "Каждый третий", передает корреспондент БЕЛТА.



Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" основана на совместном интернет-проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция дает возможность глубоко погрузиться в личные истории людей, и погибших на фронте, и прошедших всю войну, и благополучно вернувшихся домой. Через личные письма военного периода, почтовые карточки и открытки, отправленные с передовой своим родным, а также архивные фотоснимки тех лет ведется рассказ о трагическом прошлом наших предков.



По словам первого заместителя генерального директора БЕЛТА Василия Матвеева, почтовым работникам приходилось трудиться в тяжелых условиях: под огнем противника, в голоде, холоде и под обстрелами. Почтальоны могли пройти десятки километров с тяжелыми сумками. Задержка письма или пересылка его не по назначению приравнивалась к должностному преступлению. Более 300 бойцов-связистов, доставлявших почту в полевых условиях, были награждены званием Героя Советского Союза.



Василий Матвеев добавил, что с письмами обращались особенно бережно, ведь они объединяли близких, которые находились по разные стороны тыла и фронта. Дарили надежду тем, кто ждал родных дома, и придавали уверенность тем, кто каждый день бесстрашно шел в бой. В наше время с помощью таких писем можно проследить за историями нескольких поколений одной семьи, пережившей войну, оккупацию, разлуку, поиск и счастливое воссоединение.



Помимо этого, на выставке жители Челябинска могут не только узнать историю фронтовых писем, но и отправить свои "треугольники" с посланиями для самых дорогих и близких людей в любую точку Беларуси или России.



Семиклассник Федор Кинев решил в письме поздравить свою маму с Днем матери, который в России отметят завтра - в последнее воскресенье ноября. На концерт он пришел вместе с отцом, дядей и двоюродным братом. Тема Великой Отечественной войны всегда вызывала у него особый интерес, хотелось узнать, как жили солдаты и чем в эти времена занимались мирные жители. И хотя в школе они изучают эту тему, одно дело - читать об этом в книгах, а другое - полностью погружаться в историю.



Его отец Иван Кинев узнал о концерте от коллег на работе, ведь тема Великой Отечественной войны не обошла ни одну белорусскую и российскую семью. "Мой дедушка Иван Григорьевич Кинев был участником Великой Отечественной войны. Я его застал и хорошо помню. Он много рассказывал мне о тех событиях. С моих самых ранних лет в нашей семье уважительно относились к таким праздникам, как День Победы, и таким скорбным датам, как день начала Великой Отечественной войны 22 июня или начало блокады Ленинграда. В эти даты всегда и сегодня проходят различные мероприятия. Хорошо, что мы не забываем об этом и сквозь года несем память о тех событиях и передаем ее нашим детям", - подчеркнул Иван Кинев.



Наталья Карпенко написала письмо дяде, который живет с ее тетей в Могилеве. В Беларуси также живут ее три родных брата и сестра, а еще тетя и дядя мужа. Родственники часто ездят друг к другу, продолжают общаться и поддерживать связь как большая дружная семья, поэтому с удовольствием пришли на эту выставку.



"Тема войны всегда тяжелая, тем более для нашей семьи, потому что мой дедушка почти в первый же год войны попал в концлагерь и находился там практически до конца Великой Отечественной войны. Он не мог про это говорить. Когда мы смотрели историю концлагеря, то плакали, потому что это очень тяжело. У меня даже сейчас наворачиваются слезы. Другой дедушка погиб на войне в первые же годы", - добавила Наталья Карпенко.



С ней на концерт пришла сестра, племянница и внучка. Они всегда стараются воспитывать своих детей в духе патриотизма, показывать военные фильмы, потому что наша страна пережила такое великое горе, и это не должно повториться.



Екатерина Жирова работает в торговом доме "АГРОТЕХНИКА", который является официальным дилером МТЗ, и именно коллеги рассказали ей о концерте, куда пришла вместе с сыном Василием и матерью. Великая Отечественная война затронула и их семью, в которой погиб их родственник, служивший моряком.



"Я оказался на концерте вместе с мамой и бабушкой, и меня очень заинтересовала выставка хлеба. Захотелось даже сделать проект о том, какой хлеб ели во время блокады, - признался Василий Жиров. - Вообще, я занимаюсь баскетболом и футболом, но изучать историю мне тоже нравится".



Бабушка семейства Надежда Одищева написала письмо родственнице, свекор и свекровь которой участвовали в Великой Отечественной войне и вернулись с нее живыми. Сейчас они похоронены в Подмосковье, она чтит память о них и ведет целую книгу с воспоминаниями и фотографиями.-0-