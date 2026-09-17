Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.



Соглашение было подписано 5 июня 2026 года в Бишкеке во время официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан.



В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами двух государств. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Кыргызстана на обмен водительских удостоверений без прохождения соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.-0-