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Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
17 сентября 2026, 12:57

Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Соглашение было подписано 5 июня 2026 года в Бишкеке во время официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. 

В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами двух государств. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Кыргызстана на обмен водительских удостоверений без прохождения соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.-0- 
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