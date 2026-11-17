17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предпосылки для установления долгосрочного мира постепенно накапливаются и неизбежно приведут к перелому ситуации. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал историк Евгений Спицын.

Попытки наладить переговорный процесс предпринимаются, но детали закрытых встреч почти не выносятся в публичное пространство. На этом фоне главный вопрос, который волнует многих, - созрели ли реальные условия для долгосрочного мира и когда он может наступить. Евгений Спицын подчеркнул, что лишь единицы знают о происходящем за столом переговоров. Остальные же пытаются выстроить свои версии. Попытки наладить переговорный процесс предпринимаются, но детали закрытых встреч почти не выносятся в публичное пространство. На этом фоне главный вопрос, который волнует многих, - созрели ли реальные условия для долгосрочного мира и когда он может наступить. Евгений Спицын подчеркнул, что лишь единицы знают о происходящем за столом переговоров. Остальные же пытаются выстроить свои версии.





"Мирный процесс сейчас ближе, чем был еще полгода назад. Дело в том, что по законам диалектики происходит накопление количественных изменений, которые рано или поздно должны перерасти в качественные изменения. Это эволюционное развитие должно преобразоваться в революционно качественный скачок, который кардинальным образом поменяет ситуацию. Нам не дано предугадать, когда это произойдет, но то, что это произойдет, - к бабке не ходи. Это закон природы, закон развития человеческого общества", - сказал эксперт.





По его словам, чтобы увидеть картину целиком, нужно не упускать из вида даже мельчайшие детали. "Внимательные аналитики должны читать мировую прессу под лупой и по этим очень быстроменяющимся настроениям и событиям видеть, что происходит в самом низу, насколько эти количественные изменения приближают нас к качественному скачку", - добавил собеседник.





В то же время на Западе звучат и противоположные заявления. Вместо поиска путей к миру отдельные политики продолжают раскручивать тему дальнейшей эскалации конфликта, возможного прямого столкновения с Россией. "Кто понимает, что такое война с ядерной державой, не заикаются о войне с Россией. Путин и Лавров правильно сказали, что это будет очень короткая война", - обратил внимание Евгений Спицын. По его словам, сценарий развития событий в случае прямой агрессии очевиден: Россия даст немедленный и жесткий ответ.-0-