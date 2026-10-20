Успешный старт! В "Минск-Мире" акция на бизнес-апартаменты 

Новые возможности и особые условия покупкимногофункциональных бизнесапартаментов в комплексе "Минск-Мир": от 950 €/м2* и дополнительная выгода до 13% при быстрой оплате в зависимости от выбранного объекта.

Кроме того, покупателям доступны:

- рассрочка от застройщика на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в

зависимости от размера первоначального платежа (от 50%),

- рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при

первоначальном платеже 50%,

- рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.

При покупке на условиях рассрочки скидка за быструю оплату не применяется.

На сайте minskworld.by по каждому объекту наглядно представлена стоимость с учетом специальных предложений и условий оплаты. Подробности можно узнать у менеджеров компании-застройщика по короткому номеру 7675.

Переезд в столицу, покупка первого жилья для себя, детей или шаг к самостоятельной жизни больше не требуют неподъемных бюджетов. В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" специальное предложение на многофункциональные бизнес-апартаменты - современный формат недвижимости, который подходит для комфортной жизни и ведения бизнеса.



Удобные свободные планировки, панорамные окна, метро и безопасные обжитые кварталы со школами и детскими садами. Все это доступно на выгодных условиях

этой осени.

Многофункциональные бизнес-апартаменты в "Минск-Мире" - это современная экосистема, где жилье, работа, сервис и отдых объединены в едином пространстве.

В таких помещениях доступна как регистрация по месту жительства (для физических лиц), так и юридическая регистрация компании любой формы собственности. Можно выбрать один из подходящих форматов или оформить сразу оба.

Многофункциональные здания в комплексе "Минск-Мир" строятся рядом с другими жилыми кварталами, и собственники бизнес-апартаментов получают полный доступ к развитой социальной инфраструктуре района.

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" можно выбрать различные варианты бизнес-апартаментов:

- площадью от 30 до 130 м²,

- со свободными планировками с возможностью устройства одной, двух, трех

комнат,

- на высоких этажах с террасами,

- видовые.

Вид из здания "Карибиан" на квартал "Родная страна" и "Северная Европа"

Бизнес-апартаменты представлены в различных кварталах комплекса, каждый из которых обладает собственной архитектурной концепцией, инфраструктурой и преимуществами. Некоторые кварталы и многофункциональные здания уже готовы и полностью заселены, в других - можно выбрать многофункциональные бизнес-апартаменты под ваши запросы и вкусы.

КВАРТАЛ "ЭВЕРЕСТ"

Апартаменты в 15-этажном здании "Эверест" запроектированы по принципу свободной планировки и имеют варианты различной площади. Высота от пола до потолка - 2,67 м. Большинство бизнес-апартаментов имеют панорамные окна, в каждом - лоджии.

Дизайнерское решение фасадов здания в сочетании с запоминающимся силуэтным решением застройки будет впечатлять с различных точек прилегающей местности и города.

Современная архитектура, подземный паркинг, кладовые помещения и продуманные инженерные решения создают пространство, которое легко адаптировать под любые задачи.

КВАРТАЛ "АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ"

Квартал представляет собой двухуровневуюподземную парковку, с эксплуатируемой кровлей, венчают которую шесть 15-этажных домов, выполненных в едином стилистическом решении. Есть бизнес-апартаменты спанорамным остеклением, а есть с высотой окна от 650 мм от уровня чистого пола.

Квартал "Австралия и Океания" расположен в непосредственной близости от Международного финансового коммерческого центра, ТОЦ "Авиа Молл" и ст.м. "Аэродромная".

КВАРТАЛ "ЗВЁЗДНЫЙ"

Современный квартал из 5 многофункциональных зданий с удобным расположением внутри круговой транспортной развязки комплекса "Минск-Мир", обеспечивающей быстрый выезд во все части комплекса. В корпусе "Андромеда" будет размещен фитнес-центр и СПА с бассейном, а также ресторан на 100 посадочных мест.

КВАРТАЛ "ЗАПАДНЫЙ"

Многофункциональное здание "Континенталь" в квартале "Западный" -уникальный объект, который объединяет бизнес-апартаменты, коммерческие помещения, территорию общего пользования и подземный паркинг.

"Континенталь" предполагает все, что необходимо для комфортной жизни и эффективного бизнеса. Здесь будут места общего пользования с уютной "зеленой" зоной отдыха, 8-этажный

атриум и спортивно-развлекательный центр. На втором уровне предусмотрены фитнес-центр и боулинг-клуб, а в цокольном этаже - СПА-центр с бассейном на 25 м.

Бизнес-апартаменты легко адаптируются под разные задачи. Именно эта универсальность делает такой формат недвижимости особенно востребованным.

Для комфортной семейной жизни в шаговой доступности предусмотрены современные детские сады и школы с бассейнами, а также поликлиники и медицинские центры. За досуг и развлечения отвечают спортивные и игровые площадки, разнообразные объекты сервиса и один из крупнейших торгово-общественных центров "Авиа Молл".

Дополнительным драйвером развития комплекса станет Международный финансовый коммерческий центр, где будут созданы особые условия для ведения бизнеса, появятся тысячи рабочих мест, возможность реализации международных проектов.

Успейте воспользоваться специальными условиями и приобрести многофункциональные бизнес-апартаменты по цене от 950 €/м2*, а также с выгодой до 13% при быстрой оплате в зависимости от выбранного объекта.

Предложение распространяется на выделенный пул объектов.

Также действует рассрочка от застройщика:

- на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в зависимости от размера

первоначального платежа (от 50%),

- до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%;

- до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.

При покупке на условиях рассрочки скидка за быструю оплату не применяется.

Мечта о собственной недвижимости в Минске часто упирается в высокие цены на "вторичку" или устаревший жилфонд. Новое специальное предложение в "Минск-Мире" меняет правила игры.



Многофункциональные апартаменты - это возможность заехать в современный квартал с паркингами, живописными бульварами и готовой инфраструктурой по выгодной цене. Это реальный шанс приобрести недвижимость в столице без лишних переплат.

Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465

Вас также могут проконсультировать региональные представители компании-застройщика.

Связаться с застройщиком можно и в праздничные, и в выходные дни.

Звоните или приходите в офис по адресу:

г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.

"МИНСК-МИР" - ДЛЯ ЖИЗНИ, БИЗНЕСА И ИНВЕСТИЦИЙ

*по курсу

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