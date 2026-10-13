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Успешный бизнес выбирает "Маяк Минска". В октябре коммерческие помещения - на выгодных условиях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 октября 2026, 08:00

Успешный бизнес выбирает "Маяк Минска". В октябре коммерческие помещения - на выгодных условиях

В многофункциональном комплексе "Маяк Минска" остались считаные свободные коммерческие помещения. Здесь можно открыть кафе или ресторан с террасой, небольшой магазинчик или спортзал - и сейчас выгодные условия приобретения помещений.

До 31 октября 2026 года на коммерческую недвижимость в "Маяке Минска" действует специальное предложение - выгода до 15% при условии быстрой 100% оплаты.
Приобрести коммерческие помещения в комплексе "Маяк Минска" по специальной цене можно как за собственные средства, так и с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.

Поторопитесь сделать выгодное вложение в ваш бизнес. Только застройщик предлагает удобные финансовые условия: намного более выгодные, чем при покупке коммерческих помещений на вторичном рынке.

Количество доступных объектов ограничено!
Застройщик предлагает широкий выбор помещений:
  • площадью от 26,4 до 986,6 м2,
  • первые и вторые этажи,
  • различные форматы: магазины, офисы, кофейни, рестораны, услуги и т.п.
В больших помещениях площадью свыше 150 м2 можно открыть ресторан с террасой, музей, ФОК, СПА-центр, тренажерный зал или крупный офис. Выбирайте, что нужно именно вам!
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" давно стал одним из самых узнаваемых и престижных районов столицы. Расположение рядом с Национальной библиотекой, станцией метро "Восток" и одним из крупнейших торговых центров Dana Mall обеспечивает ему статус востребованной деловой и культурной локации. Уникальная архитектура и развитая инфраструктура делают комплекс отличной площадкой для развития бизнеса.
Планировочные решения коммерческих помещений в "Маяке Минска" и популярность комплекса позволяют предпринимателям быстро запустить свой проект и обеспечить его эффективное развитие. 
Приобретение коммерческой недвижимости в этом престижном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:
  1. вести собственное дело в локации с высоким трафиком,
  2. сдавать площади в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.
Не откладывайте покупку коммерческой недвижимости в популярном комплексе "Маяк Минска"! Свободных объектов осталось совсем мало.

До конца октября воспользуйтесь специальными условиями покупки при быстрой 100% оплате с выгодой до 15%.

Приобрести коммерческие помещения по специальной цене можно как за собственные средства, так и с привлечением кредита со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
ВРЕМЯ УДАЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Специальное предложение в "Маяке Минска" создано для тех, кто ценит надежность и стремится эффективно распоряжаться своим капиталом. Последние свободные объекты коммерческой недвижимости в комплексе можно приобрести до 31 октября 2026 г. по выгодной цене.
Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях покупки обращайтесь к специалистам: 

7675 (короткий номер для всех операторов)
+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465

Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни. Звоните или приходите в офис по адресу: 
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.

Время работы:
08:30 - 20:30 (будни)
09:00 - 20:00 (выходные)
"Маяк Минска" - надежный фундамент для развития бизнеса.

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