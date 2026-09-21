Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% выезжающих машин до прибытия на пункт пропуска. Об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





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"Наша задача (и мы стараемся ее выполнять) - создавать комфортные условия пересечения границы, - сказал он. - Мы реализовали поручение главы государства и внедрили систему удаленной регистрации при пересечении границы. Она очень востребована: 65% пересекающих границу, выезжающих из страны (на легковых автомобилях. - Прим. БЕЛТА), регистрируются удаленно, что называется, "с дивана", и приезжают к пересечению границы в нужное время. Это очень удобно".Еще одно нововведение от ГТК - возможность приоритетного прохождения границы (без очереди) по отдельному тарифу.Что касается возможного возобновления в обозримом будущем работы пунктов пропуска стран Евросоюза, глава ГТК отметил, что подобная информация периодически возникает на уровне инсайдов. "Наши люди привыкли к добрососедству, нормальным отношениям, общению с соседними странами. Но такая информация требует проверки. Какой-то устойчивой, конкретной информации, что тогда-то такой-то пункт пропуска (возобновит работу. - Прим. БЕЛТА)… Такой информации нет. Но мы всегда этого ждем и всегда готовы обрабатывать более серьезные потоки (пересекающих границу. - Прим. БЕЛТА)", - заверил руководитель ГТК.С белорусской стороны продолжается работа по развитию таможенной инфраструктуры и созданию комфортных условий для пересечения границы. Так, в этом году введены в эксплуатацию зоны ожидания на польском направлении перед пунктами пропуска "Козловичи" (800 стояночных мест для грузовиков) и "Брест" (320 мест для легковых автомобилей и автобусов).Всего за последние 5 лет реконструировано 12 пунктов пропуска. В 2025 году введен в эксплуатацию полностью обновленный пункт пропуска "Берестовица". Разработана проектная документация на реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении. Там планируется увеличить число каналов пропуска, построить новое здание для оформления автобусов. По завершению, которое планируется в 2029 году, пропускная способность увеличится в три раза."Самое важное при прохождении границ - чтобы время в пункте пропуска по возможности было минимальным. На выезд проблем вообще нет. На въезде нужно сохранить баланс между быстрым пропуском, оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ или того, что может нанести ущерб гражданам. Этот баланс мы стараемся соблюсти", - сказал Владимир Орловский.По его словам, это подтверждают результаты правоохранительной деятельности таможенных органов.В рамках противодействия попыткам ввоза в страну товаров, создающих угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью граждан, пресечен незаконный ввоз через границу порядка двух тонн наркотиков, психотропов и иных прекурсоров, что вдвое выше показателя за 8 месяцев прошлого года. Пресечен ввоз 13 крупных партий наркотиков, проведено восемь международных контролируемых поставок, по результатам которых задержаны организаторы и иные причастные лица.-0-