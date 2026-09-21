Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:32 Юань подорожал, доллар и российский рубль подешевели на торгах 21 сентября Экономика
13:28 ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко  Общество
13:10 В Польше разгорелся скандал из-за предложения платных встреч с Навроцким В мире
13:10 Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов  Общество
12:59 Три команды без поражений прошли первый тур розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу Спорт
12:56 Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана Президент
12:43 В Казахстане хотят ввести полный запрет на граффити на общественных зданиях В мире
12:41 КГК предотвратил излишнюю трату почти 800 тыс. рублей при ремонте спортобъекта в Минском районе Регионы
12:28 "Оформление сменится на осеннее". Минск украсят более 40 тыс. хризантем  Регионы
12:25 Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК Общество
12:17 Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми Политика
12:07 Гомельчанин уговаривал девушек оформлять кредиты, чтобы помочь ему с бизнес-идеями  Регионы
12:06 Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина Регионы
12:03 Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни  Общество
12:03 Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов  Общество
11:57 Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК Общество
11:55 Обрушение золотодобывающего рудника в Судане унесло жизни 11 человек  В мире
11:55 Новые строительные нормы для объектов захоронения ТКО введены в Беларуси Экономика
11:48 Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40%  Регионы
11:47 Саснович сыграет с Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-500 в Сингапуре Спорт
11:38 Полиция Варшавы провела масштабную операцию, за день обыски прошли в 800 домах и квартирах  В мире
11:36 Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября Общество
11:34 В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир  Экономика
11:26 В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" Общество
11:25 Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей Экономика
11:24 Председатель Евросовета призвал страны ЕС смягчить "красные линии" для соглашения по бюджету  В мире
11:16 На выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия", еще три партии гарантированно проходят в парламент В мире
11:12 В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-августе направлено 19,4 млрд рублей  Экономика
11:12 В Варшаве прошел антивоенный марш "Польша за мир" В мире
11:11 Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского Президент
Все новости
Все новости

Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 сентября 2026, 12:25

Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК

Владимир Орловский
Владимир Орловский
Владимир Орловский
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% выезжающих машин до прибытия на пункт пропуска. Об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша задача (и мы стараемся ее выполнять) - создавать комфортные условия пересечения границы, - сказал он. - Мы реализовали поручение главы государства и внедрили систему удаленной регистрации при пересечении границы. Она очень востребована: 65% пересекающих границу, выезжающих из страны (на легковых автомобилях. - Прим. БЕЛТА), регистрируются удаленно, что называется, "с дивана", и приезжают к пересечению границы в нужное время. Это очень удобно".
Еще одно нововведение от ГТК - возможность приоритетного прохождения границы (без очереди) по отдельному тарифу.

Что касается возможного возобновления в обозримом будущем работы пунктов пропуска стран Евросоюза, глава ГТК отметил, что подобная информация периодически возникает на уровне инсайдов. "Наши люди привыкли к добрососедству, нормальным отношениям, общению с соседними странами. Но такая информация требует проверки. Какой-то устойчивой, конкретной информации, что тогда-то такой-то пункт пропуска (возобновит работу. - Прим. БЕЛТА)… Такой информации нет. Но мы всегда этого ждем и всегда готовы обрабатывать более серьезные потоки (пересекающих границу. - Прим. БЕЛТА)", - заверил руководитель ГТК.

С белорусской стороны продолжается работа по развитию таможенной инфраструктуры и созданию комфортных условий для пересечения границы. Так, в этом году введены в эксплуатацию зоны ожидания на польском направлении перед пунктами пропуска "Козловичи" (800 стояночных мест для грузовиков) и "Брест" (320 мест для легковых автомобилей и автобусов).
Всего за последние 5 лет реконструировано 12 пунктов пропуска. В 2025 году введен в эксплуатацию полностью обновленный пункт пропуска "Берестовица". Разработана проектная документация на реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении. Там планируется увеличить число каналов пропуска, построить новое здание для оформления автобусов. По завершению, которое планируется в 2029 году, пропускная способность увеличится в три раза.

"Самое важное при прохождении границ - чтобы время в пункте пропуска по возможности было минимальным. На выезд проблем вообще нет. На въезде нужно сохранить баланс между быстрым пропуском, оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ или того, что может нанести ущерб гражданам. Этот баланс мы стараемся соблюсти", - сказал Владимир Орловский.

По его словам, это подтверждают результаты правоохранительной деятельности таможенных органов.

В рамках противодействия попыткам ввоза в страну товаров, создающих угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью граждан, пресечен незаконный ввоз через границу порядка двух тонн наркотиков, психотропов и иных прекурсоров, что вдвое выше показателя за 8 месяцев прошлого года. Пресечен ввоз 13 крупных партий наркотиков, проведено восемь международных контролируемых поставок, по результатам которых задержаны организаторы и иные причастные лица.-0-

Читайте также:
Теги
граница ГТК Орловский
Новости рубрики Общество
Игорь Карпенко. Фото из архива ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 
Фото из архива Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 
Фото из архива Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни 
Фото из архива Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов 
Фото из архива Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября
  • Главная
  • Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
    • Главное
    Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского
    Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана
    Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
    В Беларуси утверждены регламенты админпроцедур в сфере туризма
    Топ-новости
    Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции 
    Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
    Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 
    ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 
    Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР
    В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
    Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей
    Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск
    Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября
    В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир 
    Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн
    Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
    Около 180 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года 
    МЧС напомнило о факторах опасности во время сильного дождя
    Более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.