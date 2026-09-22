Условия для появления всходов и дальнейшего развития озимых культур улучшатся - Белгидромет

"Проходящие дожди увлажняют почву неравномерно. На утро 22 сентября верхний 10 см слой почвы на большей части территории страны хорошо увлажнен, местами в северной части и на востоке страны интенсивные осадки привели к переувлажнению, что затруднит проведение полевых работ. При этом в ряде районов Брестской и на юге Минской области еще сохраняется слабое увлажнение. Ожидаемые в ближайшее время дожди пополнят содержание влаги в почве", - рассказали в Белгидромете.



