Условия для оттепели между Минском и Варшавой назвал эксперт

Вопрос о потеплении отношений между странами-соседками - Беларусью и Польшей - актуален в международной повестке. "Диалог возможен только в том случае, когда есть обоюдный интерес одной и второй стороны. Объективности ради (отмечу. - Прим. БЕЛТА), один такой интерес уже нашли. Безусловно, это Соединенные Штаты Америки, которые сегодня являются, наверное, тем ключевым государством, определяющим мировую политику, минуя любые международные соглашения", - рассказал Андрей Богодель. Вопрос о потеплении отношений между странами-соседками - Беларусью и Польшей - актуален в международной повестке. "Диалог возможен только в том случае, когда есть обоюдный интерес одной и второй стороны. Объективности ради (отмечу. - Прим. БЕЛТА), один такой интерес уже нашли. Безусловно, это Соединенные Штаты Америки, которые сегодня являются, наверное, тем ключевым государством, определяющим мировую политику, минуя любые международные соглашения", - рассказал Андрей Богодель.





Второй точкой соприкосновения интересов и Беларуси, и Польши эксперт назвал транзит. "В этом плане, прежде всего, обоюдный интерес к КНР", - указал он.





По мнению политолога, при всех условностях и нюансах взаимоотношений с этой страной, отказываться от них не стоит. "Даже враги пытаются договариваться друг с другом. Слава Богу, у нас до явной вражды дело не дошло", - подчеркнул он.





Вместе с тем эксперт напомнил, что Беларусь не раз давала понять, что попытки вести диалог с позиции силы не допустимы, тем более сейчас тренд - на политический диалог.-0-



