17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия для формирования урожая кукурузы в Беларуси складывались удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Агрометеорологические условия для формирования урожая кукурузы в этом году складывались удовлетворительно. Обеспеченность влагой на большей территории Беларуси оставалась достаточной. Однако в южных областях культура частично пострадала от почвенной засухи. Температурный режим в середине лета нередко был ниже оптимального для развития кукурузы. Тем не менее накопившаяся сумма эффективных температур выше 10 градусов превысила прошлогодние показатели. Теплая погода в конце августа и в первой половине сентября способствовала началу созревания зерна кукурузы. В это время хозяйства приступили к массовой уборке кукурузы на силос. По последним данным, на неубранных полях у кукурузы наблюдается в основном восковая и полная спелость, местами на поздних посевах продолжается налив зерна", - рассказали в Белгидромете.
По прогнозам агрометеорологов, во второй половине сентября из-за неустойчивой погоды условия для созревания и просыхания зерна кукурузы, а также проведения уборочных работ будут складываться не лучшим образом.
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Общество
17 сентября 2026, 13:17
Условия для формирования урожая кукурузы в этом году складывались удовлетворительно - Белгидромет
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