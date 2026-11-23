23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 93-м году жизни ушел из жизни артист балета, педагог, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Коляденко, сообщает БЕЛТА.





Александр Коляденко родился 12 апреля 1934 года в Минске. После окончания Ленинградского хореографического училища (1953) семь сезонов был солистом балета Большого театра Беларуси. После учебы в Государственном институте театрального искусства в Москве оставался в театре педагогом-репетитором, параллельно преподавал в столичном хореографическом училище (сейчас - Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж), затем стал его художественным руководителем. Также работал в Болгарии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Польше, Турции, Литве. Талантливый мастер воспитал целую плеяду артистов и педагогов, долгие годы передавал свой творческий опыт, оставив частичку души в сердцах многих людей.





Прощание состоится 25 ноября по адресу: ул. Ольшевского, 12, зал 2 с 11.00 до 12.00.-0-