Ущерб более 470 тыс. рублей. Таможенники выявили схему уклонения от уплаты платежей при ввозе в Беларусь грузовиков

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступную схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе в Беларусь грузовых транспортных средств выявили сотрудники Оперативной таможни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.



Нанесенный государству ущерб составил более 470 тыс. белорусских рублей.



"Организовал преступную деятельность белорусский субъект хозяйствования, который воспользовался преимуществом по освобождению от уплаты утилизационного сбора (указ №155). На льготных условиях он ввез 10 грузовиков. В последующем нарушил условие по использованию транспортных средств в международных автомобильных перевозках и передал их другому субъекту хозяйствования", - проинформировали в ГТК.



При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в счет возмещения ущерба в полном объеме Оперативной таможней изъяты транспортные средства фирмы.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.-0-