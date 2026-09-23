Уровни привилегий от "А1 плюс": что это такое и как получить максимум преимуществ 

Если вы уже слышали про программу лояльности "А1 плюс", то наверняка знаете, что она позволяет накапливать бонусные баллы и использовать их для покупок, услуг и других предложений экосистемы А1. Но сегодня у программы есть еще одна важная составляющая, которая вызывает больше всего вопросов у клиентов, - уровни привилегий





Сначала главное: чем уровни привилегий отличаются от "А1 плюс"?

Если говорить просто, "А1 плюс" - это программа лояльности для клиентов А1. Она позволяет накапливать баллы, получать дополнительные бонусы и пользоваться специальными предложениями.





Уровни привилегий - это дополнительная возможность внутри программы "А1 плюс". Подключив один из уровней, клиент получает расширенный набор преимуществ: безлимитную мобильную связь, "Безопасный интернет" и "Подписки под контролем", доступ к онлайн-кинотеатру VOKA, интернет в роуминге, повышенный возврат баллами за поездки в "А1 Такси", промокоды от партнеров в рамках А1 Skidki, а на максимальном уровне еще и домашний интернет.





Почему уровни привилегий могут быть выгодны не только вам

Главная особенность уровней привилегий заключается в том, что многие преимущества можно использовать не только для себя.





Например, привилегии мобильной связи можно назначить на номера близких. Это значит, что безлимитные минуты и мобильный интернет на полной скорости могут получить члены семьи, которые пользуются связью активнее всего.





Представим семью из трех человек. Родители пользуются мобильной связью А1, ребенок активно общается в мессенджерах, смотрит видео и пользуется интернетом для учебы, а дома работает постоянное подключение к сети. Вместо того чтобы искать отдельные решения для каждого сценария, семья может использовать преимущества одного уровня привилегий и распределить их между теми, кому они действительно нужны.





Какие уровни привилегий доступны?

Участникам программы доступны три уровня привилегий: "А1 плюс Серебро", "А1 плюс Золото" и "А1 плюс Платина".

"А1 плюс Серебро"

одну SIM-карту с безлимитными минутами и интернетом на полной скорости;

подписку VOKA "Всё включено";

интернет в роуминге;

повышенный возврат баллами в "А1 Такси";

промокоды от партнеров в А1 Skidki;

начисление бонусных баллов в выбранную бонусную дату и другие преимущества программы.

"А1 плюс Золото"

уже две SIM-карты могут получить безлимитную связь;

увеличивается объем роумингового интернет-трафика;

сохраняются остальные преимущества программы.

"А1 плюс Платина"

три SIM-карты с безлимитной мобильной связью;

домашний интернет;

увеличенный объем интернета в роуминге;

повышенный возврат баллами в "А1 Такси";

приоритетное обслуживание;

полный набор остальных преимуществ программы.

Для семьи это наиболее комплексное решение, поскольку объединяет как мобильную связь, так и домашний интернет в рамках одного уровня привилегий.

Как работает привилегия мобильной связи?

Это одно из самых востребованных преимуществ программы.





После подключения уровня в приложении "Мой А1" можно назначить привилегию на конкретный номер телефона. После подтверждения привилегии абонент получает безлимитные минуты и мобильный интернет на полной скорости.









Например:

родители могут назначить привилегию ребенку;

взрослые дети - своим родителям;

супруги могут распределить доступные SIM-карты между собой.

Как работает привилегия домашнего интернета?

Привилегия домашнего интернета доступна на уровне Платина.





Если домашний интернет А1 уже подключен, достаточно указать лицевой счет в приложении "Мой А1" и подтвердить назначение привилегии. После этого подключение переводится на специальный тариф для участников программы.





Если домашнего интернета А1 еще нет, заявку на подключение также можно оставить через приложение. После подключения привилегию можно активировать и начать пользоваться всеми преимуществами уровня.

Что еще входит в уровни привилегий?

Помимо связи и домашнего интернета участники получают доступ к целому набору сервисов.





онлайн-кинотеатр VOKA "Всё включено";

услуги "Безопасный интернет" и "Подписки под контролем";

интернет в роуминге для поездок за границу;

повышенный возврат баллами за поездки в "А1 Такси";

промокоды на специальные предложения от А1 Skidki;

начисление бонусных баллов в выбранную бонусную дату.

Фактически речь идет о привычных сценариях, которыми многие пользуются ежедневно: смотреть фильмы, общаться онлайн, путешествовать, вызывать такси и совершать покупки.

А что с баллами?

Баллы продолжают оставаться частью программы лояльности "А1 плюс".





Их можно накапливать за покупки в А1 и поездки в "А1 Такси", а затем использовать для получения скидок на товары в магазинах А1, услуги компании, поездки в "А1 Такси" и предложения от А1 Skidki.





Таким образом, уровни привилегий не заменяют программу лояльности, а дополняют ее новыми возможностями.

Как подключить уровень привилегий?

Подключение занимает всего несколько минут.





Шаг 1. Установите приложение "Мой А1" и авторизуйтесь в нем.





Шаг 2. Откройте раздел "А1 плюс" и присоединитесь к программе лояльности, если еще не сделали этого.





Шаг 3. Выберите подходящий уровень привилегий: "А1 плюс Серебро", "А1 плюс Золото" или 2А1 плюс Платина".





Шаг 4. Пополните лицевой счет и оплатите выбранный уровень.





Шаг 5. Назначьте доступные привилегии: мобильную связь, домашний интернет и другие возможности программы.

Если подвести итог

Разбираемся, чем уровни привилегий отличаются от самой программы лояльности, что в них входит и почему они могут быть особенно полезны для всей семьи.Проще говоря, программа лояльности помогает получать бонусы за привычные покупки и услуги, а уровни привилегий позволяют существенно расширить возможности сервисов А1.Именно поэтому уровни привилегий можно рассматривать не как услугу для одного человека, а как инструмент, который помогает объединить повседневные цифровые сервисы всей семьи.Стартовый уровень включает:Этот вариант может подойти тем, кто хочет пользоваться преимуществами самостоятельно или поделиться ими с одним близким человеком.На уровне Золото возможности становятся шире:Такой вариант особенно удобен для пары или семьи, где сразу два человека активно пользуются мобильным интернетом.Максимальный уровень привилегий включает:При этом номер может принадлежать как самому владельцу уровня привилегий, так и другому близкому человеку.Среди них: Уровни привилегий - это возможность получить больше от сервисов А1 в рамках программы лояльности "А1 плюс". Безлимитная мобильная связь, домашний интернет, VOKA, роуминг, бонусные баллы и другие преимущества объединяются в одном месте и удобно управляются через приложение "Мой А1". А благодаря возможности делиться привилегиями с близкими уровни могут быть интересны не только отдельным пользователям, но и целым семьям.

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