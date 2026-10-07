Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский





Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделять предупреждению вовлечения граждан в незаконную деятельность. Речь идет в том числе о новых способах воздействия на людей, которые позволяют проводить вербовку дистанционно. "Я посоветовал бы всем гражданам слышать то, что мы рассказываем о новых формах и методах воздействия на них с целью вовлечения в незаконную деятельность, чувствовать такие попытки и не реагировать на эти посылы", - сказал Александр Неверовский.







При этом особую сложность, по его словам, представляет деятельность террористов в цифровой среде. "Терроризм уходит в виртуальную сферу. И это наиболее проблемные моменты, наиболее латентные. Мы их не всегда можем видеть, и этим направлениям необходимо в большей степени уделять внимание", - отметил первый замгоссекретаря Совбеза.-0-