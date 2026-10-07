Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский

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Говоря о взаимодействии с другими государствами, Александр Неверовский подчеркнул значение оперативного обмена информацией. "Необходимо взаимодействие всех заинтересованных органов, стран - участников ШОС, СНГ для того, чтобы противодействовать террористическим угрозам. Только своевременное получение информации может быть эффективным инструментом пресечения подобных угроз на территориях наших стран", - подчеркнул первый замгоссекретаря Совета Безопасности.
Но одновременно меняются и инструменты, которые могут использоваться для подготовки и совершения террористических преступлений. Среди новых вызовов Александр Неверовский назвал искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, криптовалюту, скрытые способы финансирования и дистанционную вербовку. "Все это сегодня актуальные вызовы, на которые необходимо искать противоядие. Искать его можно только сообща, объединяя все усилия, опыт каждой страны, тогда, возможно, будут и результаты", - отметил он.
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Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделять предупреждению вовлечения граждан в незаконную деятельность. Речь идет в том числе о новых способах воздействия на людей, которые позволяют проводить вербовку дистанционно. "Я посоветовал бы всем гражданам слышать то, что мы рассказываем о новых формах и методах воздействия на них с целью вовлечения в незаконную деятельность, чувствовать такие попытки и не реагировать на эти посылы", - сказал Александр Неверовский.
При этом особую сложность, по его словам, представляет деятельность террористов в цифровой среде. "Терроризм уходит в виртуальную сферу. И это наиболее проблемные моменты, наиболее латентные. Мы их не всегда можем видеть, и этим направлениям необходимо в большей степени уделять внимание", - отметил первый замгоссекретаря Совбеза.-0-