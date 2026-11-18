18 ноября, Лидский район /Корр. БЕЛТА/. Внезапная проверка маневренных групп территориальных органов пограничной службы Государственным секретариатом Совета безопасности по распоряжению Президента Беларуси продолжается. Сегодня подразделения из состава маневренных групп сдают нормативы физической подготовки, передает корреспондент БЕЛТА.

Вчера военнослужащие маневренных групп выполнили контрольную стрельбу из штатного оружия - БРДМ-2, крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового, пулемета Калашникова танкового, ручного противотанкового гранатомета, автоматического гранатомета на станке. Состоялись также ночные стрельбы. По оценке заместителя начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Эдуарда Головко, упражнения в ночное время военнослужащие Лидского погранотряда выполнили на отлично и хорошо.

Они не только отлично отстрелялись, но и благополучно добрались в место постоянной дислокации в готовности к последнему этапу - физподготовке. Они не только отлично отстрелялись, но и благополучно добрались в место постоянной дислокации в готовности к последнему этапу - физподготовке.





Так, военнослужащие Лидского пограничного отряда сегодня выполняли подтягивания, бежали стометровку и марш-бросок на 5 км. В конечном итоге будет получена общая оценка маневренной группы.





Как отметил заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Эдуард Головко, ключевое упражнение, которое обычно вызывает наибольшую нагрузку для личного состава, это именно марш-бросок. "Упражнение имеет ряд особенностей. Личный состав выполняет его по подразделениям, которые входят в состав маневренной группы. При этом подразделение не должно растягиваться в ходе дистанции, не может военнослужащий отставать более определенного количества метров. Может быть оказана взаимопомощь в ходе марш-броска, но тем не менее военнослужащий в любом случае должен пройти дистанцию с его личным оружием. Время засчитывается по последнему финишировавшему", - рассказал он.

"После выполнения упражнения по подтягиванию результаты достаточно высокие. И то, что в целом оценка будет высокая, нет никакого сомнения. Сейчас военнослужащие выполняют марш-бросок. Группа первая бежит очень организованно, нет никакой растяжки по дистанции, спокойно. Поэтому, думаю, результат будет хороший", - добавил Эдуард Головко. "После выполнения упражнения по подтягиванию результаты достаточно высокие. И то, что в целом оценка будет высокая, нет никакого сомнения. Сейчас военнослужащие выполняют марш-бросок. Группа первая бежит очень организованно, нет никакой растяжки по дистанции, спокойно. Поэтому, думаю, результат будет хороший", - добавил Эдуард Головко.





Как поделился один из военнослужащих маневренной группы Лидского погранотряда, сила и выносливость - это основа их службы. "Физподготовку мы тренируем каждый день. Все сдали на уровне. Все прошло как надо. Марш-бросок бежали в составе подразделения, то есть командой, каждый друг за друга, помогали, поддерживали, - сказал он. - Дистанция в 5 км достаточно тяжелая, но с уровнем нашей подготовки пройти ее было не так уж и сложно. Потому что мы тренируемся каждый день и всегда готовы. Если преодолеть у себя в голове данную дистанцию, то можно сделать все. Коллектив очень многое решает, без сплоченности никуда. Мы же слаженный коллектив, которому все по плечу".-0-