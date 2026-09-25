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"Урок в незнакомом классе". Как финалисты конкурса "Учитель года" проходят одно из самых сложных испытаний

Опубликовано:

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Общество
25 сентября 2026, 18:01

"Урок в незнакомом классе". Как финалисты конкурса "Учитель года" проходят одно из самых сложных испытаний

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В Минске проходит заключительный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026". Два состязания преодолели 63 финалиста со всей страны: "Самопрезентацию", в ходе которой они представили жюри свой профессиональный опыт и достижения, а также провели мастер-класс для студентов вузов - будущих коллег. Сегодня участники завершают третье и одно из ключевых испытаний - "Урок в незнакомом классе". Корреспонденты БЕЛТА побывали в столичной гимназии №146, где свое мастерство презентовали участники номинации "Русский язык и литература, белорусский язык и литература" и узнали, как справляются педагоги. 

Волнение, граничащее с вдохновением

Одним из финалистов, представляющих Гомельскую область, является учитель русского языка и литературы гимназии города Калинковичи Радмила Бруйло. Она призналась, что ее путь в профессию был предопределен. "Я учитель русского языка и литературы в третьем поколении. Моя бабушка была учителем начальных классов, 40 лет проработала на ниве образования, она ветеран труда. Мама - учитель русского языка и литературы, мой бывший классный руководитель, а теперь коллега и наставник. Очень надеюсь, что в будущем моя дочь тоже продолжит наш путь и станет учителем уже в четвертом поколении", - рассказала Радмила Бруйло.
 
Педагогический стаж финалистки - восемь лет. Главный акцент в своей работе она делает на развитии читательской грамотности через приемы визуализации и игровой подход. "Я создаю авторские продукты, в частности игры с картинками на магнитах по русскому языку и литературе. Они помогают детям не бояться совершить ошибку: задание воспринимается как игра, где нужно сопоставить карточки или вставить пропущенную букву. Ребята учатся играя. Что касается визуализации, то она необходима, потому что каждый человек дорисовывает образ в голове на основе личного опыта. Визуализация как раз и помогает сделать текст, который мы читаем, понятным для всех", - пояснила педагог.
Большое внимание Радмила Бруйло уделяет и патриотическому воспитанию. Материалы, полученные во время музейных экскурсий, учитель интегрирует в уроки русского языка. К слову, в ее родной гимназии с 2009 года функционирует первый в своем роде музей, посвященный женщинам, прославившим Калинковичскую землю. Текстовые материалы музея также служат базой для развития основных навыков читательской грамотности школьников.

Рассказывая о пути к финалу, учительница вспомнила, что мощным импульсом стал фестиваль "Педагогические надежды - 2025". Общение с участниками клуба "Зорнае крыло" вдохновило ее попробовать силы на главном республиканском конкурсе страны.

Одержав победы на районном и областном этапах, педагог вошла в состав клуба и получила масштабную поддержку коллег со всей Гомельщины. "Вначале при выходе на республиканский уровень ощущалось волнение, но оно граничило с вдохновением. Это то же чувство, когда ты впервые приходишь на работу и проводишь свой первый урок. Это необычайный опыт, возможность посмотреть, как ты раскрываешься с новой стороны и на что ты способен", - поделилась она.

Связать реальную жизнь с материалом урока 

Темой открытого урока Радмилы Бруйло в 9-м "А" классе стали знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Занятие было выстроено вокруг актуальной повестки дня: 25 сентября в Минске проходит первый форум женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании", также оно приурочено и к Году белорусской женщины. 

Первую половину урока девятиклассники работали без учебников, проводя собственное исследование по специально подготовленным текстам. Каждая карточка была посвящена выдающимся женщинам - Евфросинии Полоцкой, Ирине Паскевич, Марине Василевской, Надежде Денисович. Пятый, зашифрованный образ в исследовательских карточках был посвящен их собственному классному руководителю. Школьники выписывали сложносочиненные предложения, выявляли грамматические основы и выдвигали гипотезы, почему в тех или иных случаях запятая не ставится. 

Особое внимание на уроке было уделено формированию навыков самоконтроля и самооценки у учащихся. "На ключевых этапах мы возвращались к поставленным целям: спрашивали у ребят, научились ли мы строить схемы, разобрали ли исключения, умеем ли отличать сложносочиненное предложение от простого. По ходу работы ученики выставляли себе плюсы за успешно выполненные задания в рабочих листах, а в конце выполняли итоговый тест. Подсчитав баллы, ребята сами получили свою отметку и сразу увидели, что у них получилось отлично, а над чем еще стоит поработать", - пояснила учитель.
Инновационным элементом стала интеграция технологий: после каждого этапа работы с помощью искусственного интеллекта исторические образы героинь оживали на экране и лично подтверждали правильность выводов учеников.

При этом практическая часть урока имела прямую связь с будущими экзаменами. "Очень важно связать реальную жизнь с тем академическим материалом, который ученикам нужно освоить. Задания для закрепления темы я сформировала как аналог централизованного экзамена: все предложения были взяты непосредственно из сборников для подготовки", - подчеркнула Радмила Бруйло.

​Для самих учащихся встретить на уроке финалистку республиканского конкурса стало ярким событием. "Мне очень понравилось, как учитель объясняла тему, - я думаю, у нас в классе ее понял каждый ребенок. Также впечатлил сам формат: мы пробовали новое, решали тестовые задания, узнавали много интересных фактов об известных белорусских женщинах, а также было приятно почувствовать поддержку нашего классного руководителя через экран. Радмила Михайловна - очень добрый и открытый человек", - рассказала ученица 9-го "А" класса Дана Колубако.

Возможность заработать наибольшее количество баллов

Специфика испытания "Урок в незнакомом классе" заключается в том, что тему, класс и порядок выступления участники узнают только накануне вечером, из-за чего в профессиональной среде это испытание называют "ночным уроком". "Ночной урок - самое значимое испытание. В критериях оценки четко прописано все: от знания нормативной базы, контрольно-оценочной деятельности и методики до огромного воспитательного пласта. Но самое сложное - это психологическая готовность взаимодействовать с неизвестными детьми, умение выйти с ними на равный диалог. Максимальная оценка за урок составляет 70 баллов, и если конкурсант получает высший балл - это действительно идеальное выступление", - отметила член предметного жюри, учитель русского языка и литературы Романовичской средней школы Могилевского района Светлана Германович.

Председатель предметного жюри доктор педагогических наук, заслуженный работник образования Беларуси Галина Николаенко обратила внимание на дух взаимной выручки, проявившийся во время испытания: "Урок в незнакомом классе" приносит конкурсантам наибольшее количество баллов. На конкурсе проявляется настоящее педагогическое братство: учителя переживают за конкурсантов, а дети искренне готовы помогать, подсказывать и выходить к доске".
"Сразу после проведения уроков всеми коллегами нас ждет еще одно важное конкурсное испытание - "Самоанализ урока". Мы должны проанализировать свою работу: рассказать, что удалось, а что нет, учитывали ли мы индивидуальные особенности детей, хватило ли заданий повышенного уровня сложности. Это прекрасная возможность аргументировать свои методические решения или объяснить, как бы ты перестроил урок с учетом полученного опыта", - рассказала Радмила Бруйло. 

По итогам текущих испытаний определятся девять победителей в своих номинациях, которые выйдут в суперфинал. Имя абсолютного победителя конкурса "Учитель года Беларуси - 2026" станет известно 2 октября.

Полина ТОЛКАЧ,
БЕЛТА.-0-
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