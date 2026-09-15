Упредить неблагоприятные последствия. Сивец о важности связки законодателей и судей в работе над нормами права 

Посещение членами Совета Республики Конституционного Суда носит символичный характер: в стенах этого здания парламентарии начинали свою деятельность. КС в рамках своих полномочий осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов, в том числе законов. Поэтому общих тем для обсуждения парламентариями и судьями действительно много.-0-

Фото Николая Петрова

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество представителей законодательной и судебной власти при работе над нормами права позволяет упредить наступление неблагоприятных последствий в будущем, отметил в комментарии журналистам председатель Конституционного Суда Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.При посещении членами Совета Республики во главе с его председателем Натальей Кочановой Конституционного Суда после открытия пятой сессии Совета Республики восьмого созыва Сергей Сивец отметил, что встреча обусловлена в том числе поручением Президента, которое было дано на втором заседании VII ВНС. Речь шла о том, чтобы шире использовать потенциал КС в разрезе законопроектной деятельности, при совершенствовании как действующего законодательства, так и правовой системы в целом."Особенно это касается сферы общественных отношений, которая достаточно бурно развивается и требует так называемого опережающего законотворчества, чтобы у нас не формировались правовые лакуны, ниши, которые нормативно-правовыми регуляторами не заполнены", - пояснил Сергей Сивец.Именно предварительный контроль, на котором акцентировал внимание глава государства, сегодня и обсуждался на встрече. "В этом плане точки сопряжения между законодательной и судебной ветвями власти очень важны, чтобы в рамках универсальной превенции (предупреждения. - Прим. БЕЛТА) предвосхитить наступление неблагоприятных последствий. А не в рамках последующего конституционного контроля исправлять нарушения законных прав и свобод человека и гражданина, которые будут выявлены в рамках непосредственно конституционного судопроизводства", - пояснил Сергей Сивец.Имеется в виду, что в ходе прогнозирования последствий применения нормативных правовых актов КС может увидеть определенную правовую неопределенность или пробельность, что в перспективе способно вызвать неблагоприятные последствия, в том числе в плане обеспечения и реализации основополагающих конституционных прав и свобод человека и гражданина.Говоря о конкретных вопросах, которые были рассмотрены КС в ходе превентивного конституционного контроля, его председатель привел в пример две конституционные жалобы, по которым были вынесены определения об отказе в возбуждении конституционного судопроизводства. Это были вопросы, связанные с нормами Гражданского кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП).Сергей Сивец пояснил, что конкретная правовая ситуация, которая была в фокусе внимания КС, напрямую не содержала признаков нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем судьи КС увидели определенную правовую неопределенность в регулятивном характере действия конкретной нормы права, которая, как отмечалось, в перспективе могла повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина и стать предметом рассмотрения уже в рамках конституционного судопроизводства.В результате Конституционный Суд обратился к уполномоченным государственным органам: Палате представителей (по вопросу совершенствования Гражданского кодекса) и Совету Министров (по вопросу совершенствования ПИКоАП) с просьбой более внимательно при текущей корректировке соответствующих законодательных актов обратить внимание на конкретную норму права с точки зрения возможных неблагоприятных последствий в будущем."Мы уже получили обратную связь. Государственные органы поблагодарили и заверили КС в том, что при ближайшей корректировке соответствующих важнейших законодательных актов эти вопросы будут максимально подробно изучены и КС проинформирован, насколько данные правоотношения подлежат дополнительному правому регулированию со стороны уполномоченных государственных органов", - отметил председатель КС.Говоря о совместной работе представителей законодательной и судебной власти в лице судей Конституционного Суда, Сергей Сивец обратил внимание на то, что есть ряд и других перспективных направлений, где можно объединить усилия. В целом он выразил уверенность, что в совокупности эта работа будет служить целям дальнейшего совершенствования правовой системы и эффективности действующего законодательства Беларуси.