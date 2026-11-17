Вопросы переработки отходов и их вторичного запуска в производственный цикл - тема далеко не новая. Как отметил глава государства, в Беларуси нет нефти и газа, но возобновляемые и вторичные ресурсы - "золото" буквально под ногами. Рассмотренный сегодня в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращении с отходами" - очередной шаг, направленный на законодательное обеспечение постепенного перехода к экономике замкнутого цикла, для которой эффективное решение вышеуказанных вопросов на практике - приоритетная задача.





По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Натальи Тарасенко, проблема обращения с отходами актуальна и для Беларуси, и для других стран. Изменения, которые предлагаются в закон "Об обращении с отходами", учитывают правоприменительную практику, а также направлены на выполнение задач, поставленных главой государства об определении единого координатора в сфере обращения с отходами.





"Таким координатором будет являться Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно будет координировать деятельность по обращению со всеми отходами, в том числе вторичными материальными ресурсами", - пояснила депутат. Она добавила, что регуляторами в этой сфере остаются и Минприроды, и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также другие государственные органы и организации.





В соответствии с действующей редакцией закона Минприроды координирует деятельность в области обращения с отходами, за некоторым исключением. Координация деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР) закреплена за Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Для этого МЖКХ создана специально уполномоченная организация - ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".





Представляя проект закона депутатам в Овальном зале, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко обозначил предлагаемые новации. Так, проектом закона предусматривается, что оператор остается в подчинении у МЖКХ, которое посредством этой организации и с учетом целей, для которых оператор был создан, осуществляет государственное регулирование и управление в сфере обращения с ВМР в составе коммунальных отходов и отходами товаров и упаковки.





В свою очередь на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возлагается координация деятельности в области обращения с отходами без исключения вторичных материальных ресурсов. То есть Минприроды обеспечивает общую координацию деятельности в области обращения с отходами.





Минприроды осуществляет ряд административных процедур в области обращения с отходами, ведет реестр введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов. С 2026 года подпрограмма "Цель-99", в рамках которой реализуются мероприятия по совершенствованию системы обращения с ВМР в составе твердых коммунальных отходов, включена в государственную программу "Экология", ответственным заказчиком которой является Минприроды.





Максим Лысенко отметил, что Минприроды разработана, утверждена правительством и в настоящее время реализуется совместно с МЖКХ, иными государственными органами и организациями стратегия по обращению с отходами производства и потребления в Беларуси.





По словам Натальи Тарасенко, с принятием предлагаемых новаций работа в сфере обращения с отходами будет проводиться более эффективно, системно и слаженно. Это позволит решить глобальную задачу, которая определена указанной стратегией. Предполагается, что уровень использования отходов достигнет не менее 90% к 2040 году.





Для устранения неоднозначного понимания терминологии проектом закона предусматривается введение термина "отходы товаров и упаковки" и его определение. Как пояснил министр, отходы товаров и упаковки образуются как у физических, так и юридических лиц. Соответственно обращение с такими отходами осуществляется в зависимости от их происхождения, в связи с чем уточняется п.1 ст.22 закона.





В целом, как отмечено, принятие проекта закона будет способствовать повышению скоординированности действий всех заинтересованных в сфере обращения с отходами и ВМР для выполнения целевых показателей, предусмотренных стратегией по обращению с отходами производства и потребления в Беларуси.





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