Упорядочить обработку персональных данных с использованием видеонаблюдения и аудиозаписи намерены в Беларуси

"Вводятся статьи, касающиеся обработки личных данных при применении систем видеонаблюдения и аудиозаписи. Сегодня этот вопрос урегулирован в законодательстве достаточно точечно”, - сказал Андрей Гаев.





Он пояснил, что имеется четкое правовое регулирование, связанное с общественной безопасностью. В рамках регуляторики этой системы отношений разрешены вопросы, касающиеся видеозаписи. Они понятны и не вызывают нареканий. Во всех остальных сферах возникают вопросы, кто и на каком основании имеет право снимать, когда это можно делать, а когда нельзя.





Проект закона предусматривает, что в ситуациях, затрагивающих личную сферу (речь, например, о помещениях для приема пищи, переодевания, решения насущных, повседневных, текущих личных задач), осуществление видеонаблюдения является избыточным и, соответственно, не допускается.





Блок норм предусматривается в отношении аудиозаписей. В частности, будет допускаться осуществление аудиозаписи при обращении в экстренные службы и в иные организации, когда это предусмотрено законодательными актами. "То есть там, где необходимо осуществлять аудиозапись, должна быть соответствующая регуляторика и люди должны быть об этом оповещены", - пояснил директор центра.





Отдельная норма предусматривает обработку персональных данных при принятии решений с помощью систем искусственного интеллекта, в иных случаях на основании исключительно автоматизированной обработки личной информации. Для этого нужна будет либо норма права, либо правовое основание.





"Человек в условиях развития искусственного интеллекта, технологий больших данных должен быть защищен и влиять на процессы принятия решений. Когда машина принимает за человека решение (это в мировой практике имеет место при оказании медицинской помощи, при приеме на работу), человек здесь безучастен. Мы на это пойти не можем, и в этих ситуациях последнее слово должно оставаться за человеком. Он должен иметь возможность возразить против принятия решения с помощью таких технологий, - пояснил Андрей Гаев.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упорядочить обработку персональных данных с использованием видеонаблюдения и аудиозаписи намерены в Беларуси. Соответствующий законопроект, который корректирует профильное законодательство, уже внесен в Совет Министров, сообщил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.