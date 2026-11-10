Упавший в Минске из-за ошибки в страховке роупджампер скончался в больнице





"К сожалению, наш пациент, упавший с высоты примерно 11-го этажа , скончался после 30 суток лечения. Это был крайне тяжелый пациент с фактически несовместимыми с жизнью травмами", - сказал Евгений Манкевич.





По его словам, команда БСМП боролась за жизнь человека, прикладывая все возможные усилия, которые, к сожалению, не возымели успеха.





Начиная с момента поступления, пострадавший постоянно находился на искусственном жизнеобеспечении. Выполнялись все необходимые оперативные вмешательства. За ним постоянно наблюдали хирурги, врачи-реаниматологи и другие специалисты.





Евгений Манкевич заметил, что выживание при падении с 11-го этажа фактически невозможно. Такие случаи крайне редки.





Тем не менее роупджампер 30 суток находился на лечении в БСМП. "Мы старались вытянуть человека. Все эти 30 дней велась борьба за его жизнь, мы старались восстановить функции органов и систем", - сказал Евгений Манкевич.





Как сообщалось ранее, по предварительным данным Следственного комитета, 36-летний индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по экстрим-прыжкам (роупджампингу), готовил площадку к приему клиентов. С монтажом и настройкой снаряжения ему помогал 40-летний знакомый, который решил совершить прыжок, закрепив страховку самостоятельно. Из-за неправильной фиксации узлов мужчина упал на землю и получил многочисленные травмы.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упавший в Минске из-за ошибки в страховке роупджампер скончался в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части БСМП Евгений Манкевич.