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Общество
25 ноября 2026, 23:02
Университетский технопарк является площадкой, где научная идея превращается в востребованный продукт - эксперт
Скриншот видео
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача технопарка, в том числе и университетского, - обеспечить максимально быстрый и эффективный переход лабораторного прототипа к серийному производству. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам первого заместителя министра образования, университетский технопарк - это площадка, где научная идея школьника, студента, аспиранта, молодого и уже состоявшегося ученого превращается в конкретный востребованный продукт. И главная задача технопарка, в том числе и университетского, - обеспечить максимально быстрый и эффективный переход лабораторного прототипа к серийному производству.
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