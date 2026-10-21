21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси запускает масштабный профориентационный проект для учащихся 10-11-х классов "Университетские каникулы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
Инициатива стартует 3 ноября, в период осенних школьных каникул, когда учреждения высшего образования страны откроют свои двери для будущих абитуриентов. Проект станет системным инструментом профориентации и будет проводиться на постоянной основе во время осенних, зимних и весенних каникул. В зависимости от вуза проект может быть реализован в форматах "Студент на день", "Студент на неделю" или "PROF-каникулы".
"Главная цель инициативы - помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей специальности. Школьники смогут не просто ознакомиться с образовательными программами, но и полностью погрузиться в атмосферу студенчества: пообщаться с кураторами, активистами студенческого самоуправления и научных обществ, а также встретиться с представителями компаний - заказчиков кадров. Это даст абитуриентам возможность увидеть реальные перспективы трудоустройства и специфику выбранной профессии изнутри", - отметили в пресс-службе ведомства.
Белорусские университеты уже разработали насыщенные программы мероприятий. В частности, о готовности принять школьников уже заявили Белорусский государственный университет и Белорусский государственный университет культуры и искусств.
Подробная информация о программах, условиях участия и порядке регистрации будет размещена на информационных ресурсах вузов.-0-
Общество
21 октября 2026, 11:41
"Университетские каникулы": новый профориентационный проект стартует в Беларуси 3 ноября
Фото Минобразования
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