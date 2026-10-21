Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года

21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Онлайн-платформу "Туристический атлас" Витебской области, где будет собрана вся полезная информация для удобства приезжающих в регион, планируют запустить до конца года. Об этом во время круглого стола "Инновации в деле: как цифра меняет экономику и жизнь на Витебщине" рассказала директор туристического информационного центра "Витебск" Ирина Лайша, передает корреспондент БЕЛТА.



Одна из задач, которые перед северным регионом не раз ставил глава государства, - максимальное использование туристического потенциала Витебщины с ее богатой историей и природными ресурсами. Основываясь на пожеланиях гостей, приезжающих в область, комитет экономики Витебского облисполкома совместно с туристическим центром "Витебск" разрабатывает универсальный сайт, где можно будет найти всю необходимую информацию - от достопримечательностей и отзывов о кафе и заказниках до возможности бронирования номеров в гостиницах.



"Это большая работа, которую мы проводим для повышения туристической привлекательности Витебщины. "Туристический атлас" - это единая платформа, где можно узнать о местах проживания, отдыха, точках общепита, учреждениях спорта и культуры, времени их работы. Тем, кто будет планировать путешествие в нашу область, не нужно будет переходить на другие сайты и там искать отдельную информацию, к примеру, по наличию мест в агроэкоусадьбах. На сайте появится возможность бронирования и онлайн-оплаты. Кроме того, для путешествующих будет доступен аудиогид для самостоятельного ознакомления с городами и их достопримечательностями, а также будут работать подсказки для выстраивания маршрута по указанным точкам", - отметила Ирина Лайша.



В "Туристическом атласе" сделают удобный поиск по категориям. Например, церкви или рестораны - на интерактивной карте будет показано, где они находятся, как к ним добраться, что можно там увидеть или попробовать. А еще в помощь тем, кто впервые соберется приехать на Витебщину, будут доступны отзывы посетителей, побывавших в определенных местах, чтобы каждый смог решить, какие объекты стоит увидеть.



Сайт будет удобен не только для туристов, но и для представителей бизнеса, которые смогут рекламировать свои товары или услуги. "Туристический атлас" станет большим подспорьем и для специалистов облкомитета экономики, которые смогут анализировать как удобство самой платформы, так и число зарегистрированных участников, запросы гостей региона - наиболее популярные маршруты и объекты, пожелания по улучшению сервиса и другие. Здесь же можно будет получить обратную связь от специалистов - консультации, рекомендации.



"Помимо сайта будет работать и мобильное приложение. "Туристический атлас" будет доступен на нескольких языках - русском, белорусском, английском и китайском. Рассчитываем, что после тестирования он сможет заработать в полную силу, планируем завершить работу над этим цифровым продуктом к концу года", - рассказала Ирина Лайша.-0-