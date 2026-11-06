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Уникальный Центр компетенций по ветеринарной медицине открылся в Смиловичском аграрном колледже

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 ноября 2026, 16:08

Уникальный Центр компетенций по ветеринарной медицине открылся в Смиловичском аграрном колледже

В Беларуси открылся уникальный для страны Центр компетенций по ветеринарной медицине. Торжественная церемония прошла в Смиловичском государственном аграрном колледже. 
Проект реализован в рамках масштабной совместной социальной инициативы ОАО "АСБ Беларусбанк" и Министерства образования. Созданный центр является единственным и уникальным в своем роде образовательно-практическим пространством в стране, не имеющим аналогов в системе среднего специального образования по уровню своего цифрового и технического оснащения.
 
На открытии присутствовал министр образования Андрей Иванец. "Сегодня благодаря господдержке в нашей стране выстроена оптимальная сеть из 53 центров компетенций колледжей, на базе которых проходит подготовка специалистов как уровня профессионально-технического, так и среднего специального образования, по всем направлениям. Ежегодно мы производим их дооснащение. Только в этом году шесть центров компетенций были модернизированы, им поставлено самое современное оборудование, которое теперь используют учащиеся колледжей всей страны. Смиловичский аграрный колледж станет площадкой для подготовки учащихся всех 9 колледжей, которые обучают ветеринаров. Здесь также смогут повышать квалификацию преподаватели. В целом аграрным колледжам мы уделяем особое внимание. Например, в этом году при поддержке государства им поставлено более 70 тракторов для обучения и работы во время практики", - рассказал руководитель ведомства. 
Заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Дмитрий Красковский отметил, что банк поддержал этот значимый проект в рамках благотворительной инициативы "Путь к профессии с Беларусбанком". "Когда в 2025 году банк и Министерство образования подписывали соглашение, из 52 центров компетенций в стране 8 имели сельскохозяйственный технический профиль. Но центра ветеринарного профиля среди них не было. Мы исправили это, профинансировав закупку самого современного оборудования. Коллектив банка понимает: сохраняя и развивая учебные заведения в малых городах и сельской местности, мы способствуем тому, что молодые люди получают здесь востребованную профессию и остаются жить и трудиться на малой родине", - подчеркнул он.
Беларусбанк оказал финансовую помощь колледжу на приобретение оборудования, мебели и средств обучения. Центр - это абсолютно новый объект, укомплектованный по последнему слову техники и максимально приближенный к технологиям, которые сегодня используются на самых современных молочно-товарных комплексах. Он располагает новейшим компьютерным классом, аппаратами УЗИ-диагностики, включая мобильные версии, в том числе для мелких животных, функциональные макеты, позволяющие до контакта с животным в реальности полностью изучить не только его анатомию, но и проведение тех или иных манипуляций. Также имеется анатомический класс с 3D-проекторами, комплект VR-очков, позволяющих отрабатывать хирургические манипуляции. 
Центр компетенций уже успел поработать в тестовом режиме. Все это время, по словам директора Смиловичского государственного аграрного колледжа Виктора Маслака, площадка дооснащалась оборудованием. "Теперь центр будет работать на полную мощность. У нас закуплено современное оборудование, необходимое для работы ветеринарным специалистам и специалистам зоотехнического профиля в современных условиях ведения сельского хозяйства. В том числе у нас есть эндоскопическое оборудование, ортопедический ветеринарный бокс для обрезки копытец. Когда планировали работу центра, мы стремились оснастить его оборудованием, которое было бы перспективным на ближайшие 5-10 лет, чтобы дети, обучаясь на нем, шли в будущее, опережая сегодняшние технологии", - подчеркнул руководитель колледжа. 
Ориентирован центр на учащихся 2-3 курсов специальностей "ветеринарная медицина" и "производство продукции животного происхождения".

"Уверен, у центра компетенций большие перспективы, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Надеюсь, наше сотрудничество с Беларусбанком продолжится, а к нему присоединятся и другие партнеры, заинтересованные во внедрении в образовательный процесс всего нового, современного и передового", - добавил Виктор Маслак.
История Смиловичского государственного аграрного колледжа начинается в 30-х годах прошлого века. Спустя почти 100 лет его задача остается неизменной - подготовка кадров для сельскохозяйственного производства. Ведется она по семи специальностям. Акцент делается на зооветеринарные специальности. Ежегодно увеличиваются цифры приема. В последние три года количество групп, которые готовятся стать фельдшерами ветеринарной медицины, увеличилось до четырех, и в настоящее время общая численность учащихся в них составляет 120 человек.
В 2026/2027 учебном году в центре компетенций колледжа планируют пройти обучение почти 1,3 тыс. учащихся.

Фото предоставлены Смиловичским государственным аграрным колледжем



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