Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС? 

Делегат первых шести ВНС Михаил Жукевич вспоминает о том, что первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году проходило в непростой обстановке. Даже инициатива о его проведении была воспринята неоднозначно. "Кто-то говорил, что это будет орган, дублирующий функции парламента или правительства. Состав делегатов формировался из депутатов различных уровней, членов правительства, а также из простых рабочих, руководителей предприятий, сельскохозяйственных организаций со всей страны. Мы приняли первую программу социально-экономического развития нашей страны на пять лет. Таким образом было положено начало работы нового органа. И никакого дублирования не произошло. У каждого органа в нашей стране есть четко определенный круг полномочий", - рассказал он.



Будучи депутатом Палаты представителей второго созыва, Михаил Жукевич поделился мнением о том, почему у законодательной власти такой высокий уровень доверия. "Жизнь не стоит на месте, и депутаты постоянно работают над совершенствованием законодательства, принятием новых актов, где это необходимо. Кроме того, депутаты очень часто работают в округах, встречаются с людьми, рассказывают о своей деятельности, узнают проблемные вопросы и учитывают это в своей работе", - отметил он.

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