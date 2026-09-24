Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС? 

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Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет - социсследование
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Делегат первых шести ВНС Михаил Жукевич вспоминает о том, что первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году проходило в непростой обстановке. Даже инициатива о его проведении была воспринята неоднозначно. "Кто-то говорил, что это будет орган, дублирующий функции парламента или правительства. Состав делегатов формировался из депутатов различных уровней, членов правительства, а также из простых рабочих, руководителей предприятий, сельскохозяйственных организаций со всей страны. Мы приняли первую программу социально-экономического развития нашей страны на пять лет. Таким образом было положено начало работы нового органа. И никакого дублирования не произошло. У каждого органа в нашей стране есть четко определенный круг полномочий", - рассказал он.
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Аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова на презентации результатов исследования отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. "Мы фиксируем рост доверия, позитивную динамику по сравнению даже с прошлым годом", - сказала она.
Авторы социологического исследования также спрашивали граждан об их отношении к другим госорганам. Так, на вопрос: "Доверяете ли вы Совету Министров Республики Беларусь (правительству)?" положительно ответили 74,4% респондентов, 5,8% - отрицательно. Национальному собранию Республики Беларусь (парламенту), согласно результатам опроса, доверяют 70,5% белорусов, не доверяют - 6,4%. Судебным органам, как показали результаты социологического исследования, доверяют 69,2% белорусов, не доверяют - 8,1%. Силовым структурам (армии, милиции, органам госбезопасности и т. д.) доверяют 73,2% белорусов, не доверяют - 7,7%. Местным органам власти, согласно результатам исследования, доверяют 65,3% респондентов, не доверяют - 14,7%.
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Будучи депутатом Палаты представителей второго созыва, Михаил Жукевич поделился мнением о том, почему у законодательной власти такой высокий уровень доверия. "Жизнь не стоит на месте, и депутаты постоянно работают над совершенствованием законодательства, принятием новых актов, где это необходимо. Кроме того, депутаты очень часто работают в округах, встречаются с людьми, рассказывают о своей деятельности, узнают проблемные вопросы и учитывают это в своей работе", - отметил он.Говоря о причинах доверия к государственным органам, в частности к местным, делегат седьмого ВНС, председатель Хальчанского сельского Совета депутатов Виталий Желтоногин указал на то, что сегодня власть и народ едины. "Существует много различных форм работы с населением: встречи с гражданами, личные приемы. Люди могут прийти, обозначить свои предложения, вопросы, проблемы, по которым им необходимо содействие. Граждане активно идут на контакт, с удовольствием участвуют в таких форматах. Кроме того, они прекрасно видят, как улучшается территория, - проводится благоустройство, строится инфраструктура и многое другое", - подчеркнул он.
Анализируя результаты опроса, заместитель начальника социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси Павел Гордеюк указывает на то, что рост доверия населения к госорганам вызван рядом факторов. Один из главных - стабильная и результативная работа государственных институтов. "Стабильность - всегда самый лучший показатель. Несмотря на все сложности, турбулентности в мире, мы продолжаем показывать стабильность. При этом не просто сохраняем имеющееся, а показываем устойчивый рост. Мы видим то, как в нашей стране борются с коррупционными проявлениями, пресекая их на корню. Люди понимают, что могут доверять госорганам. Работает огромное количество форматов прямого диалога всех ветвей власти с населением. Появляется обратная связь во всевозможных форматах: с использованием соцсетей, мессенджеров, сайтов и иных каналов связи", - отметил Павел Гордеюк.
Стратегическим центром страны, где принимаются основные решения, является Всебелорусское народное собрание. "ВНС - уникальный формат прямой связи между обществом и властью, который объединяет всех представителей власти и гражданского общества. Данный орган не стал забюрократизированным или чисто формальным. Это площадка, где решаются самые важные для государства вопросы. У людей есть возможность через своих представителей в формате трибуны громко и четко заявлять о своих интересах. И это действительно находит отражение в государственных решениях, а не остается где-то в новостных заголовках или в дальних ящиках", - подчеркнул эксперт.
Павел Гордеюк указал на то, что в условиях сложной обстановки в мире народ Беларуси сплотился. А доверие к органам власти приводит в такой ситуации к тому, что возникает синергия между обществом и государством.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. 16 сентября была представлена вторая часть - по общественно-политической тематике, 23 сентября - третья часть, посвященная актуальным вопросам международной и внутренней повестки.
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