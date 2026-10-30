Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ

16 факультетов, 57 научных школ и 172 кафедры





Белорусский государственный университет - крупнейшая образовательная, научно-производственная и инновационная корпорация. В его структуре 16 факультетов и 3 института, 7 учреждений образования, 172 кафедры, 88 научно-исследовательских лабораторий, 6 научно-исследовательских институтов и центров, 7 предприятий и организаций, научно-технологический парк, 6 отраслевых лабораторий, 3 учебно-опытные станции и 4 музея.





В основе работы три главных направления - образование, наука и культурное воспитание молодежи, подчеркивает ректор БГУ профессор Андрей Король. Открытие вуза тесно переплетено с ключевыми этапами формирования белорусской государственности. Одно из первых решений Советской Социалистической Республики Белоруссии в 1919 году - создание в стране университета. Этот шаг наглядно демонстрирует, какое значение руководство страны тогда придавало развитию образования и науки.

В XX веке, как и в наши дни, становление интеллектуальной Беларуси происходило при непосредственном участии БГУ. Так, в 30-е годы отдельные факультеты выделились в ряд самостоятельных вузов - медицинский, педагогический, экономический технический и технологический. Кроме того, на базе библиотеки БГУ была создана Национальная библиотека Беларуси. В XX веке, как и в наши дни, становление интеллектуальной Беларуси происходило при непосредственном участии БГУ. Так, в 30-е годы отдельные факультеты выделились в ряд самостоятельных вузов - медицинский, педагогический, экономический технический и технологический. Кроме того, на базе библиотеки БГУ была создана Национальная библиотека Беларуси.





- В разные годы университет первым в стране вводил специальности и таким образом закладывал прочные основы для создания целых отечественных отраслей и областей знания, - отмечает Андрей Король. - В масштабах страны мы единственные ведем подготовку по ряду специальностей в области гуманитарных и естественно-научных знаний. БГУ ориентирован на передовые технологии и методики, инновационные подходы обучения.





Вторая основа работы - наука. Именно БГУ стоит у истоков более 50 научных школ и институтов. В 20-30-х годах XX века здесь создали первые в стране аспирантуру и классическую научную школу. Ученые БГУ внесли весомый интеллектуальный и организационный вклад в создание НАН Беларуси.





Сегодня в БГУ - 57 научных школ, где проводят исследования по широкому спектру областей - от сельского хозяйства до космических технологий. Так, университет создал собственные космические наноспутники и вывел их на орбиту в 2018-м и 2023-м годах.

- Дополняет базисную триаду прочности БГУ - культурное воспитание молодежи. Речь идет о формировании у студентов патриотизма, гражданской осознанности, уважения к традициям и ценностям Беларуси, - отмечает Андрей Король. - Дополняет базисную триаду прочности БГУ - культурное воспитание молодежи. Речь идет о формировании у студентов патриотизма, гражданской осознанности, уважения к традициям и ценностям Беларуси, - отмечает Андрей Король.





Чувство гордости за достижения





За более чем вековую историю в жизни БГУ произошло множество значимых событий, но мы попросили ректора Андрея Короля выделить, на его взгляд, самые важные. Конечно же, на первом месте открытие вуза в 1921 году.





- Его создание - это символ становления молодой советской Беларуси и событие государственного масштаба. Университет фактически стал интеллектуальным фундаментом молодой республики, обеспечив ее специалистами для развития экономики, образования, науки и государственного управления, - подчеркивает Андрей Король.

Немаловажен и тот факт, что БГУ единственный среди вузов Беларуси возобновил деятельность университета в годы Великой Отечественной войны. В то время он начал работу на подмосковной станции Сходня. Немаловажен и тот факт, что БГУ единственный среди вузов Беларуси возобновил деятельность университета в годы Великой Отечественной войны. В то время он начал работу на подмосковной станции Сходня.





- Важно отметить преобразование БГУ в один из ведущих научно-образовательных центров СССР. В послевоенные годы активно развивались исследования в области физики, математики, химии, биологии и других наук, укреплялись связи с промышленностью, создавались условия для проведения исследований союзного и международного уровня, - отмечает ректор.





Университет гордо заявляет о своих достижениях во всех направлениях. Свидетельство заслуг - премия правительства Беларуси за достижения в области качества. Кроме того, БГУ - лидер по числу новых специальностей в стране.





- За последние годы мы открыли 25 специальностей, более 90% которых - междисциплинарные. БГУ первый в Беларуси внедрил практику двойных дипломов. Совместно с ведущими университетами России, Китая, Таджикистана, Узбекистана мы реализуем 23 совместные образовательные программы. Каждую 3-ю докторскую и 4-ю кандидатскую диссертации в стране защищают работники БГУ, - приводит факты Андрей Король.





Ученые университета известны своими разработками. Так, БГУ выпускает уникальные противоопухолевые препараты для локальной химиотерапии. Один из них запатентован в 56 странах, включая США, Японию, Индию и Австралию.

- Еще одна наша гордость заключается в том, что БГУ - это узнаваемый бренд Беларуси на международной арене, отражение ее интеллектуального потенциала и авторитета. Сохранив лучшие традиции советской научной школы, вуз стал опорой суверенного государства, обеспечивает подготовку национальных кадров, развитие фундаментальной и прикладной науки, решение стратегических задач страны, - подчеркивает Андрей Король. - Еще одна наша гордость заключается в том, что БГУ - это узнаваемый бренд Беларуси на международной арене, отражение ее интеллектуального потенциала и авторитета. Сохранив лучшие традиции советской научной школы, вуз стал опорой суверенного государства, обеспечивает подготовку национальных кадров, развитие фундаментальной и прикладной науки, решение стратегических задач страны, - подчеркивает Андрей Король.





Так, в 2025 году БГУ впервые попал в рейтинг университетов стран БРИКС, заняв сразу 36-ю позицию из 750 возможных. "Журнал БГУ. История" - единственный из белорусской научной периодики входит в элиту мировых профильных изданий с наивысшей оценкой Q1. Это приравнивается к вхождению в 25% наиболее цитируемой научной литературы в мире.





- Университет обновляется благодаря нашим студентам, - уверен Андрей Король. - Каждый из них со своим внутренним миром, уникальным взглядом на время, особым языком самовыражения и мировоззрением. Благодаря связи поколений и их непрерывному взаимодействию в жизни университета и общества зарождаются свежие идеи и тенденции в образовании и науке. Основой всех достижений БГУ остаются люди, чьи жизненные пути тесно и неразрывно связаны с судьбой университета.





Уникальные специальности





В первые годы работы в структуру БГУ входили 3 факультета - рабочий, медицинский и общественных наук. Училось всего 1390 человек. Сегодня же в университете порядка 26 тыс. студентов.





За 105-летнюю историю в стенах учебного учреждения подготовили более 200 тыс. специалистов, свыше 4900 кандидатов наук, более 750 докторов наук. Кроме того, БГУ первым в Беларуси в 1961 году начал системную подготовку иностранных граждан к поступлению в вузы республики. Сегодня в вузе обучается порядка 6 тыс. иностранных студентов из 50 стран. За последний год их география расширилась за счет африканских и азиатских государств: Йемена, Малайзии, Чада и ЮАР. Здесь также учатся представители Монголии, Афганистана, Кот-д’Ивуара, Канады и Австралии. Благодаря этому, с 2020 по 2024 год БГУ признавали "Лучшим экспортером года" в области образования.

- Я выбрала БГУ, потому что он всегда был одним из первых. Не только в Беларуси, но и в мире, - уверяет студентка второго курса факультета географии и геоинформатики Арзыгуль, приехавшая из Туркменистана. - Мне очень нравится география, и я планирую преподавать ее в школе, когда вернусь на родину. В университете прекрасные условия для студентов. Предоставляют общежитие, учебные аудитории оборудованы всем необходимым, преподаватели очень компетентные и доброжелательные. - Я выбрала БГУ, потому что он всегда был одним из первых. Не только в Беларуси, но и в мире, - уверяет студентка второго курса факультета географии и геоинформатики Арзыгуль, приехавшая из Туркменистана. - Мне очень нравится география, и я планирую преподавать ее в школе, когда вернусь на родину. В университете прекрасные условия для студентов. Предоставляют общежитие, учебные аудитории оборудованы всем необходимым, преподаватели очень компетентные и доброжелательные.





Сегодняшние студенты проходят подготовку по 142 специальностям - 92 из них на бакалавриате и 50 в магистратуре. БГУ единственный в стране готовит специалистов в области фундаментальной физики, химии всех ключевых профилей, геоинформационных систем, космоаэрокартографии, аэрокосмических технологий и международных отношений.

Студент второго курса Евгений Каминский учится на специальности "геоэкология". Молодой человек признается, что он решил поступать на факультет географии и геоинформатики еще в седьмом классе. А БГУ выбрал потому, что это лучший университет страны, который позволяет воплотить в жизнь самые смелые мечты. Студент второго курса Евгений Каминский учится на специальности "геоэкология". Молодой человек признается, что он решил поступать на факультет географии и геоинформатики еще в седьмом классе. А БГУ выбрал потому, что это лучший университет страны, который позволяет воплотить в жизнь самые смелые мечты.





Этот вуз оканчивали родители, бабушка с дедушкой Антонины Масленниковой. А сегодня она учится на специальности "страноведение и переводческая деятельность", мечтает работать переводчиком.





- БГУ - ведущий вуз страны, - замечает студентка. - Целенаправленно шла в этот университет. Здесь дают сильные знания, еще здесь очень интересная студенческая жизнь - много мероприятий, есть возможность проявить себя в разных сферах. Мои ожидания от студенческой жизни реальность превзошла в десятикратном размере. БГУ - это семья, возможности и безграничная любовь.





За пять последних лет здесь открыли 25 новых специальностей, большинство из которых уникальные. В 2025-м впервые провели набор на "компьютерное моделирование и разработку веб-приложений", "интеллектуальную электронику", "африканистику" и "международную экономику и торговлю (с углубленным изучением китайского)". В 2027 году планируют начать набор на "цифровую историю" и "финансовый инжиниринг".





Наука на экспорт





Институт ядерных проблем - одно из ведущих учреждений БГУ. Научный экспорт - серьезная статья дохода. Ежегодно на нем зарабатывают порядка 2 млн долларов. Понятно, что НИИ ЯП БГУ в основном ориентирован на фундаментальные исследования. Но это тот самый уникальный случай, когда фундаментальная наука воплощается в реальные продукты.

Среди заказчиков - Объединенный Институт ядерных исследований в городе Дубна (Россия), куда поставляют микроэлектронику, механические конструкции и сложные системы охлаждения и термостабилизации для нового ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). Кроме того, с КНР подписан ряд контрактов на поставку различных многофункциональных покрытий. Среди заказчиков - Объединенный Институт ядерных исследований в городе Дубна (Россия), куда поставляют микроэлектронику, механические конструкции и сложные системы охлаждения и термостабилизации для нового ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). Кроме того, с КНР подписан ряд контрактов на поставку различных многофункциональных покрытий.





В свою очередь лаборатория теоретической физики и моделирования ядерных процессов НИИ ЯП БГУ заключила соглашение о сотрудничестве с организацией научно-технической поддержки органа регулирования ядерной безопасности Узбекистана. Белорусские ученые оказывают помощь коллегам из этой страны в части научно-технической поддержки строящейся Узбекской АЭС.





- Научный экспорт - это поставки в другие страны экспертных знаний, опыта, наработок, которые позволяют нашим партнерам решать уникальные задачи, - рассказывает заведующий лабораторией теоретической физики и моделирования ядерных процессов Филипп Сперанский. - В соответствии с международными подходами польза от эксплуатации АЭС должна быть максимальной при минимальных рисках. Мы в свою очередь обеспечиваем должный уровень экспертизы, компетенции и возможностей как национальный независимый институт, оказывающий научно-техническую поддержку при принятии регулирующих решений.

В нашей стране экспертизы по топливным загрузкам АЭС проводит только НИИ ЯП БГУ. Филип Сперанский поясняет, что в мире сложилась уникальная ситуация - человечество активно использует мирный атом, но профессионалов в этой отрасли не так много. Например, в Беларуси число специалистов, обладающих широкой областью экспертизы для АЭ, исчисляется десятками, что крайне мало. Ситуация осложняется тем, что для формирования таких компетенций нужен большой опыт работы - порядка десяти лет. В нашей стране экспертизы по топливным загрузкам АЭС проводит только НИИ ЯП БГУ. Филип Сперанский поясняет, что в мире сложилась уникальная ситуация - человечество активно использует мирный атом, но профессионалов в этой отрасли не так много. Например, в Беларуси число специалистов, обладающих широкой областью экспертизы для АЭ, исчисляется десятками, что крайне мало. Ситуация осложняется тем, что для формирования таких компетенций нужен большой опыт работы - порядка десяти лет.

- В нашем институте созданы все условия, чтобы люди, которые любят атомную отрасль, могли реализовать свой потенциал, - подчеркивает ученый. - Советую всем выпускникам, которые увлекаются этой сферой, поступать на кафедру ядерной физики физического факультета БГУ. После этого перед вами откроется путь в атомной отрасли. Он будет тернистым, поскольку только так формируются специалисты с уникальным багажом знаний, но вам всегда будет интересно. - В нашем институте созданы все условия, чтобы люди, которые любят атомную отрасль, могли реализовать свой потенциал, - подчеркивает ученый. - Советую всем выпускникам, которые увлекаются этой сферой, поступать на кафедру ядерной физики физического факультета БГУ. После этого перед вами откроется путь в атомной отрасли. Он будет тернистым, поскольку только так формируются специалисты с уникальным багажом знаний, но вам всегда будет интересно.





В НИИ ЯП БГУ нам также показывают так называемую "чистую комнату". Вопреки названию она вся заставлена сложнейшим научным оборудованием: это рамановский и трехгерцовый спектрометры, атомно-силовой микроскоп. Здесь синтезируют и "характеризуют" наноуглеродные композиционные материалы. В том числе - графен, углеродные нанотрубки и пиролитический углерод. Исследования приближают научные разработки к нуждам промышленности: микроэлектронике, оптике, высокочастотной передаче данных.





Нет аналогов в мире





В БГУ разработали три лекарственных препарата, которые проходят клинические испытания. Один из них используется для лечения рака желудка. Второй позволяет избежать спайки тканей после операции. Третий - ранозаживляющий, его можно будет применять при лечении диабетической язвы стопы. Все три препарата оригинальные.





- Сегодня у них нет каких-то аналогов, это не дженерики, - подчеркивает научный сотрудник лаборатории химии полисахаридов НИИ физико-химических проблем БГУ Владислав Огородников.





В составе университета действует УП "УНИТЕХПРОМ БГУ", которое производит препараты, созданные в НИИ. Работа над новыми лекарственными средствами начинается с консультаций с медиками, обозначающими проблему, которую необходимо решить. Затем следуют разработка и доклинические испытания:

- Этот процесс очень сложный и дорогой, занимает порядка 10-15 лет. Так, если мы говорим про оригинальные препараты, нужно доказать, что они безопасны и могут лечить. Затем следует этап согласования с регулирующими органами. Все предвидеть невозможно, и это делает работу крайне интересной, - уверяет Владислав Огородников. - Этот процесс очень сложный и дорогой, занимает порядка 10-15 лет. Так, если мы говорим про оригинальные препараты, нужно доказать, что они безопасны и могут лечить. Затем следует этап согласования с регулирующими органами. Все предвидеть невозможно, и это делает работу крайне интересной, - уверяет Владислав Огородников.





Непосредственно на стадии разработки ученые сначала получают образец, исследуют его с точки зрения химии и физики. Далее идут испытания, связанные с клетками, их проводят биологи или врачи. Самые простые - взаимодействие с кровью. Стандартные тесты показывают, что действительно никаких негативных эффектов нет, что выживаемость, например клеток, не ухудшается. В случае противоопухолевых препаратов все наоборот - нужно показать, что клетки рака действительно погибают.





- Мы работаем с полисахаридами - это природные полимеры, которые биодеградируют. Если поместить их в организм человека - препараты выведутся в течение месяца. Они не вызывают никаких негативных эффектов: воспалительных процессов, повышения температуры, нагноения. Наша задача обработать полисахариды, чтобы получить модификацию, обладающую нужными свойствами.





Сегодня в лаборатории трудятся над получением новых производных полисахаридов. Среди них не только противоопухолевые препараты, но также ранозаживляющие средства и антибиотики.





Алексей ГОРБУНОВ,

фото Виталия ПИВОВАРЧИКА,

газета "7 дней".-0-