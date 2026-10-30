Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 30 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:03 Ставки на кредитном рынке в сентябре продолжили снижаться - Нацбанк Экономика
16:54 Как правильно вести себя на железной дороге? Более 10 тыс. детей приняли участие в акции БЖД Общество
16:51 Киноклуб "Золотой Витязь" открыли в минском кинотеатре "Пионер" Культура
16:45 Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко Общество
16:40 Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 участников Общество
16:35 Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки Общество
16:33 Дания и Эстония заплатили около $38 млн за боеприпасы для Украины, но поставки не состоялись - СМИ  В мире
16:30 Продукция "Беллегпрома" может появиться в оснащении российских авиалайнеров Экономика
16:23 В Беларуси внесены изменения в план государственной стандартизации на 2026 год Экономика
16:20 "МИНСК" уступил ЦСКА в Единой молодежной лиге ВТБ  Спорт
16:19 Осенние каникулы без ЧП: как уберечь детей на дорогах, напомнили в ГАИ  Общество
16:18 Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ Общество
16:15 В Минске работница ломбарда похитила более 125 тыс. рублей для ставок в онлайн-казино Регионы
16:13 В Испании могут приостановить движение поездов на линии Барселона-Мадрид на два года В мире
16:07 За распространение особо опасного психотропа 17-летней минчанке грозит 15 лет колонии Регионы
15:57 Обновленный бассейн "Лазурный" откроется в Гродно 6 ноября Регионы
15:56 БУТБ планирует расширить пул поставщиков полимерной и химической продукции из Китая Экономика
15:56 Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов Общество
15:52 "Тайны старого чердака". Интерактивная мультимедийная выставка открылась в витебской ратуше  Культура
15:46 В Риме проходит многотысячное шествие против роста военных расходов  В мире
15:36 Витебский "Юркас" не прошел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу Спорт
15:34 Киев не решился бы бить по российским НПЗ без поддержки Европы - Ушаков В мире
15:34 Белорусский фонд мира отмечает 65-летие большой церемонией в Минске Общество
15:32 Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ  Общество
15:29 В Беларуси расширены возможности для трудоустройства студентов старших курсов Общество
15:26 Изъяты тонны наркотиков и сотни единиц оружия. В ОДКБ провели антинаркотическую операцию Общество
15:18 В Берлине укрепляют витрины люксовых бутиков в преддверии молодежных протестов В мире
15:09 Свыше тысячи концепций представили на национальный конкурс "Вобраз Беларусi. Позірк і адкрыццё" Общество
15:03 Пентагон призывает страны Балтии смягчить риторику в отношении РФ - СМИ В мире
14:59 Спотовая цена газа в Европе превысила $1200 впервые с декабря 2022 года В мире
Все новости
Все новости

Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 16:18

Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Сегодня БГУ - больше чем университет, в котором получают уникальные специальности граждане 50 стран! Этот вуз еще имеет свои космические наноспутники, его ученые-преподаватели изобретают лекарство от рака и консультируют специалистов, возводящих атомные электростанции. А начиналась история этого учебного учреждения 105 лет назад с чуть более тысячи студентов. Накануне юбилейной даты побывали в университете и рассказываем о самых главных событиях деятельности БГУ, его достижениях и лучших традициях.
16 факультетов, 57 научных школ и 172 кафедры

Белорусский государственный университет - крупнейшая образовательная, научно-производственная и инновационная корпорация. В его структуре 16 факультетов и 3 института, 7 учреждений образования, 172 кафедры, 88 научно-исследовательских лабораторий, 6 научно-исследовательских институтов и центров, 7 предприятий и организаций, научно-технологический парк, 6 отраслевых лабораторий, 3 учебно-опытные станции и 4 музея.

В основе работы три главных направления - образование, наука и культурное воспитание молодежи, подчеркивает ректор БГУ профессор Андрей Король. Открытие вуза тесно переплетено с ключевыми этапами формирования белорусской государственности. Одно из первых решений Советской Социалистической Республики Белоруссии в 1919 году - создание в стране университета. Этот шаг наглядно демонстрирует, какое значение руководство страны тогда придавало развитию образования и науки.
В XX веке, как и в наши дни, становление интеллектуальной Беларуси происходило при непосредственном участии БГУ. Так, в 30-е годы отдельные факультеты выделились в ряд самостоятельных вузов - медицинский, педагогический, экономический технический и технологический. Кроме того, на базе библиотеки БГУ была создана Национальная библиотека Беларуси. 

- В разные годы университет первым в стране вводил специальности и таким образом закладывал прочные основы для создания целых отечественных отраслей и областей знания, - отмечает Андрей Король. - В масштабах страны мы единственные ведем подготовку по ряду специальностей в области гуманитарных и естественно-научных знаний. БГУ ориентирован на передовые технологии и методики, инновационные подходы обучения.

Вторая основа работы - наука. Именно БГУ стоит у истоков более 50 научных школ и институтов. В 20-30-х годах XX века здесь создали первые в стране аспирантуру и классическую научную школу. Ученые БГУ внесли весомый интеллектуальный и организационный вклад в создание НАН Беларуси. 

Сегодня в БГУ - 57 научных школ, где проводят исследования по широкому спектру областей - от сельского хозяйства до космических технологий. Так, университет создал собственные космические наноспутники и вывел их на орбиту в 2018-м и 2023-м годах.
- Дополняет базисную триаду прочности БГУ - культурное воспитание молодежи. Речь идет о формировании у студентов патриотизма, гражданской осознанности, уважения к традициям и ценностям Беларуси, - отмечает Андрей Король.

Чувство гордости за достижения

За более чем вековую историю в жизни БГУ произошло множество значимых событий, но мы попросили ректора Андрея Короля выделить, на его взгляд, самые важные. Конечно же, на первом месте открытие вуза в 1921 году.

- Его создание - это символ становления молодой советской Беларуси и событие государственного масштаба. Университет фактически стал интеллектуальным фундаментом молодой республики, обеспечив ее специалистами для развития экономики, образования, науки и государственного управления, - подчеркивает Андрей Король.
Немаловажен и тот факт, что БГУ единственный среди вузов Беларуси возобновил деятельность университета в годы Великой Отечественной войны. В то время он начал работу на подмосковной станции Сходня. 

- Важно отметить преобразование БГУ в один из ведущих научно-образовательных центров СССР. В послевоенные годы активно развивались исследования в области физики, математики, химии, биологии и других наук, укреплялись связи с промышленностью, создавались условия для проведения исследований союзного и международного уровня, - отмечает ректор.

Университет гордо заявляет о своих достижениях во всех направлениях. Свидетельство заслуг - премия правительства Беларуси за достижения в области качества. Кроме того, БГУ - лидер по числу новых специальностей в стране. 

- За последние годы мы открыли 25 специальностей, более 90% которых - междисциплинарные. БГУ первый в Беларуси внедрил практику двойных дипломов. Совместно с ведущими университетами России, Китая, Таджикистана, Узбекистана мы реализуем 23 совместные образовательные программы. Каждую 3-ю докторскую и 4-ю кандидатскую диссертации в стране защищают работники БГУ, - приводит факты Андрей Король.

Ученые университета известны своими разработками. Так, БГУ выпускает уникальные противоопухолевые препараты для локальной химиотерапии. Один из них запатентован в 56 странах, включая США, Японию, Индию и Австралию. 
- Еще одна наша гордость заключается в том, что БГУ - это узнаваемый бренд Беларуси на международной арене, отражение ее интеллектуального потенциала и авторитета. Сохранив лучшие традиции советской научной школы, вуз стал опорой суверенного государства, обеспечивает подготовку национальных кадров, развитие фундаментальной и прикладной науки, решение стратегических задач страны, - подчеркивает Андрей Король.

Так, в 2025 году БГУ впервые попал в рейтинг университетов стран БРИКС, заняв сразу 36-ю позицию из 750 возможных. "Журнал БГУ. История" - единственный из белорусской научной периодики входит в элиту мировых профильных изданий с наивысшей оценкой Q1. Это приравнивается к вхождению в 25% наиболее цитируемой научной литературы в мире.

- Университет обновляется благодаря нашим студентам, - уверен Андрей Король. - Каждый из них со своим внутренним миром, уникальным взглядом на время, особым языком самовыражения и мировоззрением. Благодаря связи поколений и их непрерывному взаимодействию в жизни университета и общества зарождаются свежие идеи и тенденции в образовании и науке. Основой всех достижений БГУ остаются люди, чьи жизненные пути тесно и неразрывно связаны с судьбой университета.

Уникальные специальности

В первые годы работы в структуру БГУ входили 3 факультета - рабочий, медицинский и общественных наук. Училось всего 1390 человек. Сегодня же в университете порядка 26 тыс. студентов.

За 105-летнюю историю в стенах учебного учреждения подготовили более 200 тыс. специалистов, свыше 4900 кандидатов наук, более 750 докторов наук. Кроме того, БГУ первым в Беларуси в 1961 году начал системную подготовку иностранных граждан к поступлению в вузы республики. Сегодня в вузе обучается порядка 6 тыс. иностранных студентов из 50 стран. За последний год их география расширилась за счет африканских и азиатских государств: Йемена, Малайзии, Чада и ЮАР. Здесь также учатся представители Монголии, Афганистана, Кот-д’Ивуара, Канады и Австралии. Благодаря этому, с 2020 по 2024 год БГУ признавали "Лучшим экспортером года" в области образования.
- Я выбрала БГУ, потому что он всегда был одним из первых. Не только в Беларуси, но и в мире, - уверяет студентка второго курса факультета географии и геоинформатики Арзыгуль, приехавшая из Туркменистана. - Мне очень нравится география, и я планирую преподавать ее в школе, когда вернусь на родину. В университете прекрасные условия для студентов. Предоставляют общежитие, учебные аудитории оборудованы всем необходимым, преподаватели очень компетентные и доброжелательные.

Сегодняшние студенты проходят подготовку по 142 специальностям - 92 из них на бакалавриате и 50 в магистратуре. БГУ единственный в стране готовит специалистов в области фундаментальной физики, химии всех ключевых профилей, геоинформационных систем, космоаэрокартографии, аэрокосмических технологий и международных отношений.
Студент второго курса Евгений Каминский учится на специальности "геоэкология". Молодой человек признается, что он решил поступать на факультет географии и геоинформатики еще в седьмом классе. А БГУ выбрал потому, что это лучший университет страны, который позволяет воплотить в жизнь самые смелые мечты. 

Этот вуз оканчивали родители, бабушка с дедушкой Антонины Масленниковой. А сегодня она учится на специальности "страноведение и переводческая деятельность", мечтает работать переводчиком.

- БГУ - ведущий вуз страны, - замечает студентка. - Целенаправленно шла в этот университет. Здесь дают сильные знания, еще здесь очень интересная студенческая жизнь - много мероприятий, есть возможность проявить себя в разных сферах. Мои ожидания от студенческой жизни реальность превзошла в десятикратном размере. БГУ - это семья, возможности и безграничная любовь.

За пять последних лет здесь открыли 25 новых специальностей, большинство из которых уникальные. В 2025-м впервые провели набор на "компьютерное моделирование и разработку веб-приложений", "интеллектуальную электронику", "африканистику" и "международную экономику и торговлю (с углубленным изучением китайского)". В 2027 году планируют начать набор на "цифровую историю" и "финансовый инжиниринг".

Наука на экспорт

Институт ядерных проблем - одно из ведущих учреждений БГУ. Научный экспорт - серьезная статья дохода. Ежегодно на нем зарабатывают порядка 2 млн долларов. Понятно, что НИИ ЯП БГУ в основном ориентирован на фундаментальные исследования. Но это тот самый уникальный случай, когда фундаментальная наука воплощается в реальные продукты. 
Среди заказчиков - Объединенный Институт ядерных исследований в городе Дубна (Россия), куда поставляют микроэлектронику, механические конструкции и сложные системы охлаждения и термостабилизации для нового ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). Кроме того, с КНР подписан ряд контрактов на поставку различных многофункциональных покрытий. 

В свою очередь лаборатория теоретической физики и моделирования ядерных процессов НИИ ЯП БГУ заключила соглашение о сотрудничестве с организацией научно-технической поддержки органа регулирования ядерной безопасности Узбекистана. Белорусские ученые оказывают помощь коллегам из этой страны в части научно-технической поддержки строящейся Узбекской АЭС.

- Научный экспорт - это поставки в другие страны экспертных знаний, опыта, наработок, которые позволяют нашим партнерам решать уникальные задачи, - рассказывает заведующий лабораторией теоретической физики и моделирования ядерных процессов Филипп Сперанский. - В соответствии с международными подходами польза от эксплуатации АЭС должна быть максимальной при минимальных рисках. Мы в свою очередь обеспечиваем должный уровень экспертизы, компетенции и возможностей как национальный независимый институт, оказывающий научно-техническую поддержку при принятии регулирующих решений.
В нашей стране экспертизы по топливным загрузкам АЭС проводит только НИИ ЯП БГУ. Филип Сперанский поясняет, что в мире сложилась уникальная ситуация - человечество активно использует мирный атом, но профессионалов в этой отрасли не так много. Например, в Беларуси число специалистов, обладающих широкой областью экспертизы для АЭ, исчисляется десятками, что крайне мало. Ситуация осложняется тем, что для формирования таких компетенций нужен большой опыт работы - порядка десяти лет.
- В нашем институте созданы все условия, чтобы люди, которые любят атомную отрасль, могли реализовать свой потенциал, - подчеркивает ученый. - Советую всем выпускникам, которые увлекаются этой сферой, поступать на кафедру ядерной физики физического факультета БГУ. После этого перед вами откроется путь в атомной отрасли. Он будет тернистым, поскольку только так формируются специалисты с уникальным багажом знаний, но вам всегда будет интересно.

В НИИ ЯП БГУ нам также показывают так называемую "чистую комнату". Вопреки названию она вся заставлена сложнейшим научным оборудованием: это рамановский и трехгерцовый спектрометры, атомно-силовой микроскоп. Здесь синтезируют и "характеризуют" наноуглеродные композиционные материалы. В том числе - графен, углеродные нанотрубки и пиролитический углерод. Исследования приближают научные разработки к нуждам промышленности: микроэлектронике, оптике, высокочастотной передаче данных.

Нет аналогов в мире

В БГУ разработали три лекарственных препарата, которые проходят клинические испытания. Один из них используется для лечения рака желудка. Второй позволяет избежать спайки тканей после операции. Третий - ранозаживляющий, его можно будет применять при лечении диабетической язвы стопы. Все три препарата оригинальные. 

- Сегодня у них нет каких-то аналогов, это не дженерики, - подчеркивает научный сотрудник лаборатории химии полисахаридов НИИ физико-химических проблем БГУ Владислав Огородников.

В составе университета действует УП "УНИТЕХПРОМ БГУ", которое производит препараты, созданные в НИИ. Работа над новыми лекарственными средствами начинается с консультаций с медиками, обозначающими проблему, которую необходимо решить. Затем следуют разработка и доклинические испытания:
- Этот процесс очень сложный и дорогой, занимает порядка 10-15 лет. Так, если мы говорим про оригинальные препараты, нужно доказать, что они безопасны и могут лечить. Затем следует этап согласования с регулирующими органами. Все предвидеть невозможно, и это делает работу крайне интересной, - уверяет Владислав Огородников.

Непосредственно на стадии разработки ученые сначала получают образец, исследуют его с точки зрения химии и физики. Далее идут испытания, связанные с клетками, их проводят биологи или врачи. Самые простые - взаимодействие с кровью. Стандартные тесты показывают, что действительно никаких негативных эффектов нет, что выживаемость, например клеток, не ухудшается. В случае противоопухолевых препаратов все наоборот - нужно показать, что клетки рака действительно погибают.

- Мы работаем с полисахаридами - это природные полимеры, которые биодеградируют. Если поместить их в организм человека - препараты выведутся в течение месяца. Они не вызывают никаких негативных эффектов: воспалительных процессов, повышения температуры, нагноения. Наша задача обработать полисахариды, чтобы получить модификацию, обладающую нужными свойствами.

Сегодня в лаборатории трудятся над получением новых производных полисахаридов. Среди них не только противоопухолевые препараты, но также ранозаживляющие средства и антибиотики. 

Алексей ГОРБУНОВ, 
фото Виталия ПИВОВАРЧИКА,
газета "7 дней".-0-
Теги
БГУ
Новости рубрики Общество
Фото из архива Как правильно вести себя на железной дороге? Более 10 тыс. детей приняли участие в акции БЖД
Скриншот видео Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко
Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 участников
Фото из архива Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки
Скриншот видео Осенние каникулы без ЧП: как уберечь детей на дорогах, напомнили в ГАИ 
Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов
  • Главная
  • Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    "Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии 
    Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год принят депутатами в первом чтении
    50 тыс. деревьев и 70 га новых лесов - Беларусбанк принял участие в акции "Дай лесу новае жыцце!"
    Топ-новости
    Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки
    Лукашенко - белорусам: за нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать
    Электричество - деньги будущего? Лукашенко напомнил, как Беларусь попала в тренд, не став слушать крикунов
    Лукашенко о праздновании Дня Октябрьской революции: это дань уважения истории
    На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран
    Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов
    Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки
    Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ
    Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде 
    Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 
    В Беларуси с 16 ноября меняются правила техосмотра. Что нужно знать?
    Недвижимость за одну базовую: как цифровая система превращает пустующие здания в активы для бизнеса
    Исследования 24/7. Второй кабинет компьютерной томографии открыли в городской больнице №1 Орши 
    Расходы ФСЗН на пенсии в 2027 году вырастут - Лобович
    Белорусский фонд мира отмечает 65-летие большой церемонией в Минске
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.