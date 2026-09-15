Уникальную операцию по коррекции недостаточности трикуспидального клапана провели в Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ "Кардиология" провели уникальную операцию по коррекции недостаточности трикуспидального клапана (ТК), сообщили БЕЛТА в РНПЦ "Кардиология".



На момент поступления в РНПЦ "Кардиология" пациентка 1959 года рождения страдала хронической сердечной недостаточностью, обусловленной тяжелой дисфункцией ранее имплантированного кольца корректора ТК. Учитывая крайне высокий риск повторного кардиохирургического вмешательства ей была рекомендована коррекция клапанной патологии рентгеноэндоваскулярным методом.



Операцию по транскатетерной имплантации ТК выполнила мультидисциплинарная бригада во главе с заведующим рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии, к.м.н. Олегом Полонецким и заведующим отделом интервенционной кардиологии, д.м.н., доцентом Валерием Стельмашком.



Уникальность выполненной операции в том, что впервые в Беларуси клапан имплантирован в ранее установленный протез - корректор.-0-