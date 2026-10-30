30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде провели уникальную для районного звена операцию на артериях сердца, которую раньше выполняли только в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.
Лидская ЦРБ стала первым районным учреждением в стране, где выполнили чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) на пораженных кальцием артериях.
Операция прошла в рамках мастер-класса, который провел заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Федерального научно-клинического центра ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент Антон Стаферов.
Выбор Лиды для проведения мастер-класса не случаен. Учреждение является межрайонным центром экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, выполняет плановые эндоваскулярные вмешательства и уже имеет опыт применения внутрисосудистой литотрипсии. Это позволяет проводить показательные операции в режиме реального времени с трансляцией в зал.
Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда подчеркнула значимость подобных инициатив для регионального здравоохранения: "Освоение таких методик на районном уровне - важный шаг в развитии кардиологической службы региона. Для наших пациентов это означает возможность получить сложное лечение ближе к дому, не выезжая за пределы региона".-0-
Общество
30 октября 2026, 18:50
Уникальную операцию на артериях сердца провели в Лиде
Скриншот видео Гродненского облисполкома
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