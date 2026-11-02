Уникальная операция при гипертрофии миокарда выполнена в РНПЦ "Кардиология" 

В крупнейшей мировой серии расширенных миосептэктомий, проведенных в крупном медицинском центре США Cleveland Clinic (один из мировых лидеров в хирургическом лечении гипертрофической кардиомиопатии, 682 пациента за 2018-2023 годы), максимальный вес иссеченного миокарда составил 32 г.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ "Кардиология" выполнена расширенная 3D-моделированная миосептэктомия при обструктивной форме гипертрофической кардиомиопатии, сообщили БЕЛТА в центре.Врачам удалось иссечь 36,3 г миокарда (более 10% от исходной массы миокарда левого желудочка) через единственный трансаортальный доступ. По опубликованным данным мировой литературы, это наибольший объем резекции миокарда, выполненный через трансаортальный доступ.Диффузная форма гипертрофической кардиомиопатии относится к наиболее сложным для хирургической коррекции фенотипам: гипертрофия распространяется не только на межжелудочковую перегородку, но и на свободную стенку левого желудочка, включая срединные и апикальные сегменты, и верхушку сердца.У прооперированного пациента максимальная толщина миокарда уменьшилась с 40 до 18 мм на всем протяжении. Систолический градиент в выносящем тракте левого желудочка снижен с 38 до 6 мм рт.ст. Сохранена фракция выброса левого желудочка - 55%, сохранен собственный синусовый ритм.Выполненная в РНПЦ "Кардиология" резекция позволила уменьшить послеоперационную травму сердца, избежать инфаркта миокарда в области верхушки сердца и значительно снизить интраоперационные осложнения и риски.Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выписан на 12-е сутки в удовлетворительном состоянии, чувствует себя хорошо.Выполнение подобных вмешательств расширяет возможности РНПЦ "Кардиология" по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению Беларуси.-0-