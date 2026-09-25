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Уникальная методология и новые подходы. Как НПЦ Генеральной прокуратуры проводит экспертизу правовых документов 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 сентября 2026, 13:05

Уникальная методология и новые подходы. Как НПЦ Генеральной прокуратуры проводит экспертизу правовых документов 

Фото Генеральной прокуратуры
Фото Генеральной прокуратуры
Фото Генеральной прокуратуры
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 20-летний период работы Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси провел экспертизу порядка 13 тыс. нормативных правовых актов. Об этом журналистам рассказал директор центра Игорь Мороз на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию создания центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для того чтобы своевременно выявлять недостатки законодательства, прогнозировать последствия применения новых норм и институтов в нашей жизни и корректировать проекты нормативных актов, 20 лет назад в Беларуси был создан Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси. За этот период проведена большая работа. Речь идет об экспертизе порядка 13 тыс. нормативных правовых актов. Ежедневно выдается порядка пяти заключений по проектам нормативных актов, причем каждое пятое заключение констатирует наличие негативных последствий и криминогенных рисков, связанных с недостатками проекта нормативного акта. Наличие таких заключений позволяет своевременно устранить недостатки, исключить условия и причины для совершения преступлений, для создания риска и угроз нашему обществу", - сказал Игорь Мороз.

По словам генерального прокурора Беларуси Дмитрия Горы, современная преступность динамично изменяется. Постоянно совершенствуются способы совершения преступлений. Активно используются новейшие технологии, поэтому жизнь требует адекватного и своевременного реагирования на данные проявления. И здесь видится значительный потенциал НПЦ в упреждении возможных негативных последствий.
Кроме того, недостатки в законодательстве - неясность формулировки отдельных положений закона, наличие сложных дублирующих норм, которые вводят путаницу в практику правоприменения - могут создавать условия для коррупционных и других правонарушений. 

Игорь Мороз добавил, что экспертная деятельность центра получила высокую оценку как от государственных органов, что проявляется в значительном числе наград наших работников, так и от международного сообщества. Методология проведения криминологических экспертиз в центре является уникальной. Белорусский опыт, по мнению зарубежных коллег, заслуживает внимания и более широкого внедрения за пределами нашей страны. Наиболее тесные связи они поддерживают с российскими коллегами. 
"У нас полное понимание и единодушие в вопросах организации работы по предупреждению преступлений, в первую очередь коррупционной направленности. Вместе с тем ряд наших подходов для России является новым. При этом наша работа шире, чем противодействие коррупции. Она касается противодействия любым формам преступной деятельности и правонарушения в целом. Мы осуществляем анализ состояния и динамики изменения преступности не только в Беларуси, но в рамках стран СНГ, а также готовим отчеты, которые затем используется и нашими коллегами в ходе совместной работы. Важно постоянно отслеживать тенденции в преступности, чтобы своевременно применять меры, направленные на устранение причин и их подавление", - подчеркнул Игорь Мороз. По его мнению, понимание того, что каждая выявленная проблема позволяет предотвратить серьезную угрозу, очень воодушевляет работников. 

НПЦ также осуществляет научную работу, сопровождает деятельность органов прокуратуры, обеспечивает разработку методических подходов, разрабатывает отдельные проблемы, которые являются актуальными и значимыми в практике прокурорского надзора и правоприменения. Значительные результаты получены в рамках научного сопровождения расследования уголовного дела о геноциде. В 2021 году разработанный центром проект модели стратегии борьбы с коррупцией был удостоен диплома I степени по результатам конкурса Национальной академии наук Беларуси на лучшую идею (научную работу, средство наглядной агитации) в области предупреждения преступлений и коррупции. В 2022 году центру присуждена высшая юридическая награда - премия "Фемида" в номинации "Прокуратура".

В мероприятии приняли участие генеральный прокурор Дмитрий Гора, его заместители, руководители отдельных структурных подразделений ведомства, заместитель председателя Конституционного Суда Наталья Карпович, первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, председатель Высшей аттестационной комиссии Александр Гучок, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Марина Ленчевская и другие представители государственных органов и организаций, научного сообщества, ветераны НПЦ.

Лучшим специалистам центра были вручены благодарности, медали и почетные грамоты.-0- 
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