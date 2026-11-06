Уникальная больница, детский сад и модульный ФАП - какие подарки получают белорусы к 7 ноября





Минск: уникальная больница





30 октября глава государства принял участие в открытии Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Сегодня это единственный стационар в стране, медики которого могут работать с инфекциями всех уровней. Для заболевших оборудованы девять отделений, более 260 боксированных коек, а также реанимация на 18 мест. В здании предусмотрены аппараты КТ и УЗИ, лаборатория с пневмопочтой. Кроме того, выделен отдельный корпус для особо опасных инфекций. Лечить в новой больнице планируют пациентов со всей страны.





Новое здание больницы, расположенное неподалеку от Долгиновского тракта, возведено с использованием стальных тонкостенных конструкций, что позволяет адаптировать объект под меняющиеся задачи. Создатели лечебницы учли итоги коронавирусной пандемии и построили объект, в котором в случае возможной вспышки болезни можно быстро организовать помощь большому количеству пациентов.

Глава государства вручил новому лечебному учреждению аппарат искусственной вентиляции легких. Глава государства вручил новому лечебному учреждению аппарат искусственной вентиляции легких.





Минщина: центр компетенций





В центральном регионе 6 ноября состоялось торжественное открытие Центра компетенции по ветеринарии на базе Смиловичского колледжа. В работе подразделения активно используются новейшие цифровые технологии, в том числе VR-очки. Все это позволяет студентам проходить обучение в условиях, максимально приближенных к реальности. Для Беларуси центр уникален - в нем собраны новейшие учебные разработки не только из нашей страны, но и из России и Китая, даже оборудованы тренажеры.





Гродненщина: ФАП и спортплощадки





В Гродно 6 ноября после полной реконструкции открыли аквапарк "Лазурный". Теперь гродненцы и гости города смогут посетить спортивно-оздоровительный комплекс. К их услугам два бассейна - взрослый и детский, зона СПА-процедур. В последней оборудованы русская и финская бани, хаммамы, зимняя и солнечная комнаты, а также несколько душей впечатлений. Руководство аквапарка отмечает, что пропускная способность аквазоны составит порядка 200 человек в час.

В деревне Руда-Яворская в Дятловском районе 5 ноября прошло торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта площадью 50 квадратов с тремя рабочими помещениями. Присутствовавший на мероприятии губернатор Юрий Караев подчеркнул, что такие современные модули позволяют как сделать медицинскую помощь доступнее для сельских жителей, так и повысить качество обслуживания на местах. В деревне Руда-Яворская в Дятловском районе 5 ноября прошло торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта площадью 50 квадратов с тремя рабочими помещениями. Присутствовавший на мероприятии губернатор Юрий Караев подчеркнул, что такие современные модули позволяют как сделать медицинскую помощь доступнее для сельских жителей, так и повысить качество обслуживания на местах.





6 ноября в регионе открыли сразу несколько спортивных объектов. Так, в Ошмянском районе это новая площадка Президентского спортивного клуба. Она расположена на территории Гольшанской средней школы. Одновременно в городе Щучине юных футболистов собрала площадка по мини-футболу на стадионе местной школы.





Витебщина: кабинет томографии и ФОК





Не отстает от Гродненщины и самый северный регион страны. Сразу две современные спортивные площадки 30 октября заработали в Миорах и Глубоком в рамках республиканского социального проекта "Спорт для всех".

В Орше 30 октября открыли второй кабинет компьютерной томографии в Городской больнице №1 имени Семашко. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит серьезно разгрузить поток пациентов и увеличить доступность этого вида обследования для жителей сразу нескольких районов: Оршанского, Дубровенского и Толочинского. Ранняя диагностика особенно важна для пациентов с нарушением мозгового кровообращения, когда от своевременности оказания помощи зависит не только здоровье, но и жизнь. В Орше 30 октября открыли второй кабинет компьютерной томографии в Городской больнице №1 имени Семашко. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит серьезно разгрузить поток пациентов и увеличить доступность этого вида обследования для жителей сразу нескольких районов: Оршанского, Дубровенского и Толочинского. Ранняя диагностика особенно важна для пациентов с нарушением мозгового кровообращения, когда от своевременности оказания помощи зависит не только здоровье, но и жизнь.





В Верхнедвинске 6 ноября торжественно открыли мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а 7 ноября приверженцы здорового образа жизни смогут посетить новый стадион в г.п.Бешенковичи и физкультурно-оздоровительный комплекс в Браславе.





Могилевщина: обновленный РЦСОН





3 ноября после реконструкции открылся Шкловский районный центр социального обслуживания населения.





- У нас на учете состоит более 3,6 тыс. одиноко проживающих граждан, 420 одиноких, более 120 граждан с I и II группами инвалидности, а также 385 многодетных семей, - рассказывает директор учреждения Ирина Смирнова.





Реконструкцию центра начали в апреле. Благодаря самоотверженному труду строителей объект сдан в самые короткие сроки. Наполнение центра впечатляет: спортивный зал с функциональным оборудованием, новая швейная мастерская, кабинеты с современным ремонтом.





Гомельщина: отделение активного долголетия





В Гомельской области 6 ноября распахнуло свои двери отделение абилитации, реабилитации инвалидов и активного долголетия. Находится оно в Территориальном центре социального обслуживания населения Гомельского района.

Брестчина: детский сад и музей





На Столинщине 4 ноября прошло открытие пограничной заставы в деревне Городная. В этот же день радушно встретил малышей детский сад на ул.Жукова в Бресте, а 6 ноября ребят постарше - отремонтированный Центр творчества детей и молодежи Пинского района.





Также представлены несколько памятных объектов. Так, 6 ноября открыли после реконструкции Народный музей Краснознаменной ордена Ушакова I степени Днепровской военной флотилии и 1-го Учебного отряда Военно-морского флота СССР в средней школе №1 Пинска.





В этот же день состоялись торжественные мероприятия у созданного памятного знака в аг.Плещицы, посвященного детям, погибшим в Пинском районе от рук немецко-фашистских захватчиков. А в деревне Шубичи Пружанского района 7 ноября откроют памятный знак в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Сергея Бобрука.





Алексей ГОРБУНОВ,

фото БЕЛТА и из открытых интернет-источников,

газета "7 дней".-0-