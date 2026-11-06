Уникальная больница, детский сад и модульный ФАП - какие подарки получают белорусы к 7 ноября

Минск: уникальная больница
30 октября глава государства принял участие в открытии Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Сегодня это единственный стационар в стране, медики которого могут работать с инфекциями всех уровней. Для заболевших оборудованы девять отделений, более 260 боксированных коек, а также реанимация на 18 мест. В здании предусмотрены аппараты КТ и УЗИ, лаборатория с пневмопочтой. Кроме того, выделен отдельный корпус для особо опасных инфекций. Лечить в новой больнице планируют пациентов со всей страны.
Новое здание больницы, расположенное неподалеку от Долгиновского тракта, возведено с использованием стальных тонкостенных конструкций, что позволяет адаптировать объект под меняющиеся задачи. Создатели лечебницы учли итоги коронавирусной пандемии и построили объект, в котором в случае возможной вспышки болезни можно быстро организовать помощь большому количеству пациентов.
Глава государства вручил новому лечебному учреждению аппарат искусственной вентиляции легких.
Минщина: центр компетенций
В центральном регионе 6 ноября состоялось торжественное открытие Центра компетенции по ветеринарии на базе Смиловичского колледжа. В работе подразделения активно используются новейшие цифровые технологии, в том числе VR-очки. Все это позволяет студентам проходить обучение в условиях, максимально приближенных к реальности. Для Беларуси центр уникален - в нем собраны новейшие учебные разработки не только из нашей страны, но и из России и Китая, даже оборудованы тренажеры.
Гродненщина: ФАП и спортплощадки
В Гродно 6 ноября после полной реконструкции открыли аквапарк "Лазурный". Теперь гродненцы и гости города смогут посетить спортивно-оздоровительный комплекс. К их услугам два бассейна - взрослый и детский, зона СПА-процедур. В последней оборудованы русская и финская бани, хаммамы, зимняя и солнечная комнаты, а также несколько душей впечатлений. Руководство аквапарка отмечает, что пропускная способность аквазоны составит порядка 200 человек в час.
В деревне Руда-Яворская в Дятловском районе 5 ноября прошло торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта площадью 50 квадратов с тремя рабочими помещениями. Присутствовавший на мероприятии губернатор Юрий Караев подчеркнул, что такие современные модули позволяют как сделать медицинскую помощь доступнее для сельских жителей, так и повысить качество обслуживания на местах.
6 ноября в регионе открыли сразу несколько спортивных объектов. Так, в Ошмянском районе это новая площадка Президентского спортивного клуба. Она расположена на территории Гольшанской средней школы. Одновременно в городе Щучине юных футболистов собрала площадка по мини-футболу на стадионе местной школы.
Витебщина: кабинет томографии и ФОК
Не отстает от Гродненщины и самый северный регион страны. Сразу две современные спортивные площадки 30 октября заработали в Миорах и Глубоком в рамках республиканского социального проекта "Спорт для всех".
В Орше 30 октября открыли второй кабинет компьютерной томографии в Городской больнице №1 имени Семашко. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит серьезно разгрузить поток пациентов и увеличить доступность этого вида обследования для жителей сразу нескольких районов: Оршанского, Дубровенского и Толочинского. Ранняя диагностика особенно важна для пациентов с нарушением мозгового кровообращения, когда от своевременности оказания помощи зависит не только здоровье, но и жизнь.
В Верхнедвинске 6 ноября торжественно открыли мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а 7 ноября приверженцы здорового образа жизни смогут посетить новый стадион в г.п.Бешенковичи и физкультурно-оздоровительный комплекс в Браславе.
Могилевщина: обновленный РЦСОН
3 ноября после реконструкции открылся Шкловский районный центр социального обслуживания населения.
- У нас на учете состоит более 3,6 тыс. одиноко проживающих граждан, 420 одиноких, более 120 граждан с I и II группами инвалидности, а также 385 многодетных семей, - рассказывает директор учреждения Ирина Смирнова.
Реконструкцию центра начали в апреле. Благодаря самоотверженному труду строителей объект сдан в самые короткие сроки. Наполнение центра впечатляет: спортивный зал с функциональным оборудованием, новая швейная мастерская, кабинеты с современным ремонтом.
Гомельщина: отделение активного долголетия
В Гомельской области 6 ноября распахнуло свои двери отделение абилитации, реабилитации инвалидов и активного долголетия. Находится оно в Территориальном центре социального обслуживания населения Гомельского района.
Брестчина: детский сад и музей
На Столинщине 4 ноября прошло открытие пограничной заставы в деревне Городная. В этот же день радушно встретил малышей детский сад на ул.Жукова в Бресте, а 6 ноября ребят постарше - отремонтированный Центр творчества детей и молодежи Пинского района.
Также представлены несколько памятных объектов. Так, 6 ноября открыли после реконструкции Народный музей Краснознаменной ордена Ушакова I степени Днепровской военной флотилии и 1-го Учебного отряда Военно-морского флота СССР в средней школе №1 Пинска.
В этот же день состоялись торжественные мероприятия у созданного памятного знака в аг.Плещицы, посвященного детям, погибшим в Пинском районе от рук немецко-фашистских захватчиков. А в деревне Шубичи Пружанского района 7 ноября откроют памятный знак в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Сергея Бобрука.
Алексей ГОРБУНОВ,
фото БЕЛТА и из открытых интернет-источников,
газета "7 дней".-0-