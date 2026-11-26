



"Я думаю, встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа уменьшает риск столкновения трех великих держав, у которых самый большой запас ядерного оружия. При этом надо сказать, что между ними есть некоторые противоречия, принимающие то меньший, то больший характер", - сказал Александр Алесин.





В подтверждение своих слов эксперт обратил внимание на отношения между Вашингтоном и Пекином, которые характеризуются глубокими экономическими противоречиями. По его мнению, американцы не заинтересованы в том, чтобы Китай имел положительное сальдо в торговле с США, составляя конкуренцию американским товарам на внутреннем рынке. "Трамп представляет индустриальный сектор - старую Америку, которая теряет свои позиции. Трамп представляет интересы кругов, которые заинтересованы в восстановлении промышленного могущества Соединенных Штатов", - подчеркнул Александр Алесин.





Эксперт также указал на определенные противоречия между Вашингтоном и Москвой, несмотря на миролюбивый тон Трампа, который уже много лет называет Путина своим другом.





"Все эти противоречия в случае дальнейшего обострения могли бы привести к военному столкновению трех держав. Как мне кажется, главная задача лидеров заключалась в том, чтобы выработать правила "разруливания" конфликтов, определить зоны преобладающих интересов. В случае возникновения противоречий такие правила позволили бы разрешить вопрос без начала третьей мировой войны, - подчеркнул Александр Алесин. - Конечно, выработка хотя бы минимальных правил поведения в условиях обострения международных отношений способствовала бы усилению мировой безопасности".-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча лидеров России, Китая и США уменьшает риск столкновения великих держав и способствует усилению мировой безопасности. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил независимый военный аналитик Александр Алесин.