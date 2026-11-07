Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня

Масштаб советского наследия можно оценить даже по географии названий. По данным Государственного комитета по имуществу, в Беларуси насчитывается 773 улицы, названия которых связаны с именем Ленина. В перечень вошли не только улицы Ленина, но и те, что носят названия Ульянова, Владимира Ильича, Ильича, 22 апреля и другие варианты. Всего такие наименования встречаются в 43 административно-территориальных единицах страны. Больше всего подобных улиц в Гомельской области.Есть и другая цифра: по информации Министерства культуры, в Беларуси насчитывается более 180 монументальных произведений, посвященных Ленину. Это памятники и другие произведения монументального искусства, которые остаются частью городской и общественной среды.Для одних такие объекты - прежде всего свидетельства определенного исторического периода, для других - часть семейной памяти и привычного облика родного города. Но в любом случае они напоминают о времени, которое оказало значительное влияние на формирование современной Беларуси.Историческую память нельзя рассматривать только как собрание дат, памятников и названий, считает историк Вячеслав Данилович. По его мнению, она важна для понимания собственной идентичности, формирования гражданских и патриотических качеств, сохранения традиций и связи между поколениями. "Мы должны понимать, что не появились на пустом месте. За тем, что имеем сегодня, стоит труд и самоотверженность многих поколений наших предков. Мы должны помнить об этом и осознавать ответственность перед теми, кто жил до нас, и теми, кто будет жить после нас", - отмечает историк.Говоря о значении советского периода, Вячеслав Данилович обращает внимание на его роль в становлении белорусской государственности. Революционные события 1917 года стали одним из факторов, создавших условия для формирования белорусской государственности. В январе 1919 года была провозглашена Социалистическая Советская Республика Белоруссия, в 1922-м вошла в число республик - учредительниц Советского Союза. В 1924 и 1926 годах произошло воссоединение восточных белорусских территорий, а в 1939-м - объединение Западной Беларуси с БССР.В советское время формировался промышленный, научный, образовательный и культурный потенциал республики. В 1945 году БССР стала одной из стран - учредительниц Организации Объединенных Наций.По оценке историка, именно в тот период были заложены основы многих сфер жизни, которые продолжают развиваться и сегодня. Современная Беларусь, подчеркивает он, является правопреемницей БССР и сохранила значительную часть советского наследия, прежде всего в социальной сфере.Одну из главных линий преемственности Вячеслав Данилович видит в отношении к человеку труда, доступности образования и медицинской помощи, поддержке семьи и социальной защищенности граждан. Речь идет не только об отдельных учреждениях или механизмах социальной поддержки, но и о принципах, которые определяют взаимодействие государства и общества. Среди них - гарантии в сфере труда, право на образование, охрану здоровья, поддержка семей с детьми, внимание к пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.В качестве примеров историк приводит бесплатное общее среднее и профессионально-техническое образование, возможность получить высшее образование за счет государства на конкурсной основе, доступность государственной системы здравоохранения.Отдельное направление - поддержка семьи и материнства. Среди действующих механизмов он называет семейные пособия, семейный капитал при рождении третьего и последующих детей, адресную социальную помощь, услуги няни для отдельных категорий семей и социальный патронат.Предусмотрены также гарантии в сфере занятости и пенсионного обеспечения для некоторых категорий матерей, а также меры жилищной поддержки.По словам Вячеслава Даниловича, все это отражает стремление сохранить социальную ориентированность государства и уважение к человеку независимо от его возраста, положения и жизненных обстоятельств. "Важно, чтобы человек чувствовал себя защищенным, имел возможность учиться, работать, создавать семью, воспитывать детей и рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Эти принципы имеют глубокие исторические корни и остаются значимыми для нашего общества", - отмечает историк.Сохранение советского наследия, по мнению Вячеслава Даниловича, не должно ограничиваться заботой о памятниках или сохранением исторических названий. Важно, чтобы память о прошлом становилась поводом для осмысления того, как формировалась страна, какие испытания преодолевали предыдущие поколения и какие достижения стали частью общего наследия.В этом контексте особое значение приобретает преемственность поколений. Знание истории помогает не только лучше понимать прошлое, но и осознавать, откуда берутся современные традиции, общественные институты и представления о социальной справедливости.Отдельно историк обращает внимание на сохранение 7 ноября в календаре государственных праздников. По его мнению, эта дата может наполняться актуальным созидательным содержанием. Например, к празднику приурочивают открытие новых станций метро, социальных и культурных объектов. Таким образом, историческая дата становится не только поводом вспомнить прошлое, но и возможностью рассказать о развитии страны сегодня.Улицы с именем Ленина, монументы и памятные места - видимая часть советского наследия. За ней стоят события, решения и судьбы людей, которые повлияли на становление Беларуси. Но не менее важна и та часть прошлого, которая не всегда заметна на городских улицах: традиции доступного образования и медицинской помощи, социальная поддержка, уважение к труду и внимание к семье.Именно поэтому разговор о советском наследии не сводится к вопросу о том, какие памятники сохранить и какие названия оставить на карте. Он затрагивает более широкую тему - историческую память и связь между прошлым, настоящим и будущим страны.БЕЛТА.-0-