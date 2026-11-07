"Украинского государства как такового нет". Азаров пояснил, почему сейчас в стране все стало, как в 90-е 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем современная ситуация в Украине похожа на период лихих 90-х, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Говоря о сути государства и гарантиях для его граждан, Николай Азаров отметил, что Украина перестала быть той "самостийной державой", какой была раньше. "Государства как такового нет, - отметил он. - Одна из основных функций государства - это его правоохранительная деятельность и создание для общества, людей, граждан государства условий безопасности их жизни, условий, при которых их свобода защищена. Но этой функции государства (в Украине. - Прим. БЕЛТА) не существует".Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что правосудие по большей части подчинено интересам нацистской идеологии правящего режима. "Все перевернулось. Я уже не говорю, что это государство абсолютно несамостоятельно с точки зрения финансирования своих расходов, экономики. Никакой экономики уже нет. Если завтра прекратится финансирование (с Запада. - Прим. БЕЛТА), это государство объявляется банкротом и, по сути дела, распадается", - пояснил он.Николай Азаров сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с переходным периодом 90-х годов. "Мы проходили ведь практически через все это. После распада Советского Союза, формирования самостоятельных органов власти в Украине с 1990 по 2000 год установилась криминальная ситуация. Абсолютно антисоциальная. Прекратились практически выплаты заработной платы. Перешли на бартер, когда зарплата выдавалась кастрюлями, тарелками, гробами - чем только не выдавалась. Пенсии были мизерные, по $10, и те не платились по полгода. На улицах в городах хозяйничал самый настоящий криминал. Почему? Потому что те же самые правоохранительные органы остались без зарплаты, без средств к существованию и стали содержаться этими бандформированиями. Это страшное десятилетие. Нам удалось в конце концов ситуацию выровнять, справиться с организованной преступностью, вернуться к более-менее нормальному порядку существования государства. И вот теперь все возвращается в те самые 90-е годы, когда господствовал настоящий криминал", - рассказал он.-0-