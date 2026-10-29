- В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках
Белорусская сторона присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки. Минск является участником международного процесса, оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву при проведении гуманитарной операции.
Участие в этом процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные процессы. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись мирные граждане России, Украины.
Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.-0-
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