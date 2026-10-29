Украинская делегация во главе с омбудсменом Лубинцом прибыла в Гомельский район

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.-0-

Читайте также:

29 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом прибыла в пункт пропуска "Новая Гута" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.Представители Украины принимают участие в гуманитарной операции в городе Алешки на херсонском направлении.Белорусская сторона присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки. Минск является участником международного процесса, оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву при проведении гуманитарной операции.Участие в этом процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные процессы. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись мирные граждане России, Украины.Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.Фото Виталия Пивоварчика