Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски

Мария Бугук - известный дизайнер и мастер по дереву, чьи самобытные работы пользуются огромным спросом. Однако ее путь к ремеслу не был прямым, а история успеха началась всего четыре года назад. Важным шагом к делу жизни стал переезд из Минска в агрогородок Самохваловичи: парадоксально, но город-миллионник оказался слишком тесен для творчества, в то время как загородная жизнь открыла бескрайнее поле для деятельности.

Для творчества нужен простор





Уже у ворот дома героини нашего проекта становится ясно: здесь живет человек с золотыми руками. Каждая постройка на участке напоминает готовую фотозону: рядом со стульями ручной работы красуются выращенные на грядках яркие тыквы.

Заходим в мастерскую, стены которой украшают декоративные окошки со ставнями. Внутри царит атмосфера чистого вдохновения. Взгляд то и дело цепляется за уникальные вещи: готовые деревянные изделия, фактурные обивочные ткани, заготовки и душевные подарки от коллег по цеху - игрушки, подушки и картины. Заходим в мастерскую, стены которой украшают декоративные окошки со ставнями. Внутри царит атмосфера чистого вдохновения. Взгляд то и дело цепляется за уникальные вещи: готовые деревянные изделия, фактурные обивочные ткани, заготовки и душевные подарки от коллег по цеху - игрушки, подушки и картины.





При этом всю сознательную жизнь Мария видела себя совсем в другой роли. С самого детства она мечтала стать учителем младших классов. Маленькой девочкой усаживала кукол на диван, заводила им тетради, сама же делала там ошибки, а потом увлеченно исправляла их красной ручкой. В своем выборе она не сомневалась ни минуты. Мария поступила в педагогический колледж и в 19 лет пришла работать в школу, затем окончила университет.





Профессия учителя начальных классов - добрая и созидательная, ведь детям нужно постоянно показывать мир с творческой стороны. Но в педагогике Мария успела сделать всего один выпуск. Жизнь повернулась иначе: она уволилась, переучилась на экономиста и устроилась на завод, где благополучно проработала более 20 лет.

Целенаправленно заниматься ремеслом она не планировала. Все изменили личные обстоятельства, когда Марии просто необходимо было на что-то отвлечься. Случайно замеченный курс по работе с деревом круто изменил ее жизнь. Целенаправленно заниматься ремеслом она не планировала. Все изменили личные обстоятельства, когда Марии просто необходимо было на что-то отвлечься. Случайно замеченный курс по работе с деревом круто изменил ее жизнь.





- Я купила курс онлайн-школы и сделала свою первую досочку, - вспоминает дизайнер. - Когда начала ее обжигать, меня это невероятно захватило. Глаза горели! Я пробовала снова и снова, и у меня стало получаться. Тогда поняла, что по-настоящему влюбилась в это дело.

Сначала была простая доска, затем поднос, шкатулка, ящик. Позже Мария решилась переделать первый стульчик, за ним последовали тумбочка, шкаф - и творческий процесс уже было не остановить. Раньше она не могла позволить себе такую роскошь, как собственное хобби: пока дети росли, все время уходило на их профессиональный спорт. Дочь серьезно занималась фигурным катанием, сын - хоккеем, и Мария полностью посвящала себя их тренировкам и соревнованиям. Но как только дети повзрослели, у мастера появилось время для нового любимого дела. Сначала была простая доска, затем поднос, шкатулка, ящик. Позже Мария решилась переделать первый стульчик, за ним последовали тумбочка, шкаф - и творческий процесс уже было не остановить. Раньше она не могла позволить себе такую роскошь, как собственное хобби: пока дети росли, все время уходило на их профессиональный спорт. Дочь серьезно занималась фигурным катанием, сын - хоккеем, и Мария полностью посвящала себя их тренировкам и соревнованиям. Но как только дети повзрослели, у мастера появилось время для нового любимого дела.

Жизнь в столичной квартире быстро стала тесной для масштабного увлечения.





- В Минске я пыталась пилить прямо на балконе, но древесная пыль оседала везде: поработаешь немного, а потом три дня отмываешь квартиру, - вспоминает наша героиня. - Пробовала выходить на уличную площадку, обжигала там заготовки, но соседи смотрели неодобрительно - от процесса оставалось слишком много грязи. Именно тогда и родилась отчетливая мысль: для творчества нужен простор, я хочу жить в деревне.

В Минске Мария создавала в основном миниатюрные изделия: новогодние игрушки, подставки для телефонов, пасхальные яйца и набиравшие популярность сырные досочки. Первое время она просто дарила их близким. Но искренняя влюбленность в свое дело требовала выхода на новую аудиторию - Марии захотелось показать свои работы миру. Она стала подавать заявки на крупные ремесленные выставки, включая знаменитый "Чароўны млын". В Минске Мария создавала в основном миниатюрные изделия: новогодние игрушки, подставки для телефонов, пасхальные яйца и набиравшие популярность сырные досочки. Первое время она просто дарила их близким. Но искренняя влюбленность в свое дело требовала выхода на новую аудиторию - Марии захотелось показать свои работы миру. Она стала подавать заявки на крупные ремесленные выставки, включая знаменитый "Чароўны млын".





Таргет, SMM и сарафанное радио





Когда начались регулярные продажи, мастер поняла, что готова к большему. Здесь Марии пригодились ее два высших образования и системный подход к делу. Чтобы заявить о себе, она окончила курсы по таргетированной рекламе и SMM. Пришло осознание: никто не расскажет о прекрасных деревянных досках лучше, чем их создатель. Одновременно с этим созрело и другое важное решение - окончательно уйти с завода. Совмещать графики становилось все сложнее: приезжая за город только на выходные, Мария с грустью замечала, как мимо нее проходит деревенская красота, а природа отцветает без ее участия.

Ведение блога давалось непросто, ломать себя не хотелось, но учеба требовала выполнения строгих домашних заданий, в том числе записи видеовизиток на камеру. Одно из таких предновогодних видео неожиданно "выстрелило", набрав почти 30 тыс. просмотров. Произошло чудо: за считаные дни у Марии раскупили абсолютно все доски, которые копились в мастерской последние два года, а директ засыпали новыми заказами. Ведение блога давалось непросто, ломать себя не хотелось, но учеба требовала выполнения строгих домашних заданий, в том числе записи видеовизиток на камеру. Одно из таких предновогодних видео неожиданно "выстрелило", набрав почти 30 тыс. просмотров. Произошло чудо: за считаные дни у Марии раскупили абсолютно все доски, которые копились в мастерской последние два года, а директ засыпали новыми заказами.





Вскоре случился еще один мощный виток популярности. В соцсетях на аккаунт белорусского мастера подписалась известная телеведущая Елена Малышева. Спустя год она лично пригласила Марию в Москву на съемки с ее авторскими новогодними игрушками. Это привлекло огромную волну новых подписчиков. Включилось самое надежное сарафанное радио: люди восхищались работами, заказывали их для себя и активно рекомендовали талантливого мастера друзьям.

- Если бы я когда-то не осмелилась выйти в соцсети, кому бы я сегодня продавала свои изделия? - рассуждает мастер. Блоги, выросшие из простого увлечения, стали для нее полноценной и очень энергоемкой работой. Некоторое время назад Мария даже засомневалась: а вдруг ее успех и 240 тыс. подписчиков - лишь слепая случайность? Чтобы проверить себя, она ради эксперимента завела второй аккаунт. За семь месяцев он набрал 120 тыс. читателей. Эксперимент доказал: это не везение, а четкое понимание алгоритмов и знание того, как увлечь аудиторию. Активно развивается и ее страница в TikTok. Сейчас рабочий день Марии строго поделен пополам: полдня она пилит заготовки в мастерской, а другую половину - "пилит" и монтирует ролики. - Если бы я когда-то не осмелилась выйти в соцсети, кому бы я сегодня продавала свои изделия? - рассуждает мастер. Блоги, выросшие из простого увлечения, стали для нее полноценной и очень энергоемкой работой. Некоторое время назад Мария даже засомневалась: а вдруг ее успех и 240 тыс. подписчиков - лишь слепая случайность? Чтобы проверить себя, она ради эксперимента завела второй аккаунт. За семь месяцев он набрал 120 тыс. читателей. Эксперимент доказал: это не везение, а четкое понимание алгоритмов и знание того, как увлечь аудиторию. Активно развивается и ее страница в TikTok. Сейчас рабочий день Марии строго поделен пополам: полдня она пилит заготовки в мастерской, а другую половину - "пилит" и монтирует ролики.





Присаживайтесь… на авторские изделия





Новой вехой стала учеба в творческой студии, где Мария освоила направление по изготовлению предметов мебели. Сделав свой первый стул и банкетку, она смастерила еще одно уютное кресло, чтобы поставить его у печки, пить чай и читать книги. Но посидеть в нем не удалось: приехавшая в гости подруга пришла в восторг и заказала четыре таких же. Мария экстренно уехала еще на две недели доучиваться, чтобы узнать все тонкости сборки, и успешно выполнила первую крупную заявку.

Следом пошли заказы на реставрацию. К старой мебели у мастера отношение особое. Мария признается, что переделывать чужие старинные вещи тяжело и долго, но она всегда берется за работу, если предмет имеет для заказчика семейную ценность. Так было с бабушкиными стульями и старинными дедушкиными креслами. Во время восстановления кресел Мария создала свою онлайн-мастерскую и пошагово записала весь процесс на видео, чтобы все желающие могли самостоятельно повторить его дома. Следом пошли заказы на реставрацию. К старой мебели у мастера отношение особое. Мария признается, что переделывать чужие старинные вещи тяжело и долго, но она всегда берется за работу, если предмет имеет для заказчика семейную ценность. Так было с бабушкиными стульями и старинными дедушкиными креслами. Во время восстановления кресел Мария создала свою онлайн-мастерскую и пошагово записала весь процесс на видео, чтобы все желающие могли самостоятельно повторить его дома.





- Меня искренне радует, когда люди меняют свою жизнь, берут и делают. Если каждый день совершать хотя бы по одному маленькому шажку, все обязательно получится, - убеждена наша героиня.





Материалы для обивки часто находят мастерицу сами. Представители текстильных фабрик регулярно выходят на нее со своими предложениями. Автор планирует и эксклюзивный проект: перенос личных воспоминаний на мебель и предметы интерьера.

- У многих из нас есть теплые детские воспоминания о старом родительском или бабушкином доме в деревне. Идею этого дома мы можем перенести на гобелен, которым будет обтянута спинка стула. Подобный опыт у меня уже был с панно и подносами: заказчики присылали старые фотографии, а я воссоздавала их на изделиях. Только представьте: в вашем интерьере стоит стул, а на его спинке - дом вашего детства или любимый питомец. Здесь можно фантазировать бесконечно, буквально оживляя и запечатлевая дорогие сердцу воспоминания, - улыбается Мария. - У многих из нас есть теплые детские воспоминания о старом родительском или бабушкином доме в деревне. Идею этого дома мы можем перенести на гобелен, которым будет обтянута спинка стула. Подобный опыт у меня уже был с панно и подносами: заказчики присылали старые фотографии, а я воссоздавала их на изделиях. Только представьте: в вашем интерьере стоит стул, а на его спинке - дом вашего детства или любимый питомец. Здесь можно фантазировать бесконечно, буквально оживляя и запечатлевая дорогие сердцу воспоминания, - улыбается Мария.





Волчата, павлины и сфинкс





Гуляя по сегодняшнему ухоженному участку Марии Бугук, трудно поверить, что относительно недавно здесь была самая настоящая мусорная свалка - стояли общественные контейнеры, и даже после их "увольнения" люди по привычке продолжали свозить сюда отходы. Очистка территории стала для хозяйки первым серьезным испытанием: вместе с мамой они больше двух месяцев вручную вывозили мешки с мусором.

Но главные трудности ждали впереди. Мария выбрала технологию каркасного домостроения, которая позволяет возвести жилье буквально за месяц. Однако путь к мечте омрачили недобросовестные строители. Застройщики забрали деньги, бросили объект недоделанным и скрылись. Другой бы опустил руки, но Мария проявила характер. Через социальные сети она нашла других пострадавших от этой фирмы, вместе они начали добиваться справедливости, и в итоге дом удалось достроить. Но главные трудности ждали впереди. Мария выбрала технологию каркасного домостроения, которая позволяет возвести жилье буквально за месяц. Однако путь к мечте омрачили недобросовестные строители. Застройщики забрали деньги, бросили объект недоделанным и скрылись. Другой бы опустил руки, но Мария проявила характер. Через социальные сети она нашла других пострадавших от этой фирмы, вместе они начали добиваться справедливости, и в итоге дом удалось достроить.





- Не могла позволить себе растягивать стройку на 10-15 лет, я хочу жить здесь и сейчас, - объясняет свой выбор наша героиня. - Я хотела как можно быстрее переехать в деревню и стать счастливой.





Вскоре после переезда стало очевидно, что для мастерской нужно отдельное помещение. Сначала построили совсем маленький домик, но в нем быстро стало не развернуться (сейчас там хранится инструмент). Тогда Мария наняла компанию, которая за пару дней вбила сваи и собрала просторную мастерскую, как конструктор. На следующий год с двух сторон к ней пристроили навесы, чтобы комфортно было работать на свежем воздухе.





- Я все лето пилю. В теплый сезон у обычных хозяек идут закатки, а у меня - заготовки из дерева, - улыбается мастерица.

Зимних холодов производство тоже не боится. В мастерской установлен кондиционер, а в углу стоит печь. Прошлой зимой, когда морозы доходили до 30 градусов, на обогрев уходило много дров, но в помещении было тепло и работа не останавливалась ни на день. Зимних холодов производство тоже не боится. В мастерской установлен кондиционер, а в углу стоит печь. Прошлой зимой, когда морозы доходили до 30 градусов, на обогрев уходило много дров, но в помещении было тепло и работа не останавливалась ни на день.





Постепенно загородный участок превратился в удивительный самобытный комплекс. Здесь появились баня, купель и множество элементов ландшафтного дизайна. Каждая деталь выдает творческую натуру хозяйки - все досмотрено, гармонично и сделано с умом.





Здесь также обустроен просторный вольер для собак, которых Мария ласково зовет волчатами. И не просто так: у нее живут чехословацкие влчаки - уникальная порода, выведенная путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка. По соседству расположился необычный курятник, созданный мастером по старинной технологии с крышей из деревянной щепы. Марии очень хотелось, чтобы по утрам ее будил звонкий петушиный крик. К слову, помимо кур, в этом сказочном птичнике живут настоящие павлины. А в самом доме полноправным хозяином чувствует себя кот-сфинкс.

- Раньше осень казалась мне унылой порой, а сейчас я, наоборот, с нетерпением жду эти дни и зиму. Огородные хлопоты закончатся, выпадет красивый пушистый снег, я буду топить камин и полностью погружусь в творчество, - улыбается хозяйка усадьбы. - Раньше осень казалась мне унылой порой, а сейчас я, наоборот, с нетерпением жду эти дни и зиму. Огородные хлопоты закончатся, выпадет красивый пушистый снег, я буду топить камин и полностью погружусь в творчество, - улыбается хозяйка усадьбы.





Сегодня Марии нужно доделать текущие заказы, выполнения которых очень ждут клиенты из разных уголков планеты. Этот год выдался настолько насыщенным, что мастер осталась без отпуска, поэтому сейчас ее главное желание - завершить начатые проекты и подарить себе заслуженный отдых.





Ольга ПРОЛЮК,

фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО,

"7 дней".-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента