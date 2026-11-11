Удар с трех сторон и рестрикции. Шпаковский о спланированном давлении на Беларусь после 2020 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Беларуси пытались сокрушить ударом с трех сторон - из Литвы, Польши и Украины. Когда этого не получилось, были введены санкции. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

"Сначала было ничем не обоснованное введение санкций против нашей страны, об этом многие забыли. Вдруг в Киеве озаботились внутриполитическими процессами в Минске", - сказал Александр Шпаковский. Парламентарий заметил, что введение санкций - это однозначно заготовка. "Так оперативно по широкому спектру вопросов вводятся рестрикции. Это была некая часть единого замысла, если власть в Беларуси не получится сокрушить ударом с трех сторон - из Литвы, Польши и Украины". "Сначала было ничем не обоснованное введение санкций против нашей страны, об этом многие забыли. Вдруг в Киеве озаботились внутриполитическими процессами в Минске", - сказал Александр Шпаковский. Парламентарий заметил, что введение санкций - это однозначно заготовка. "Так оперативно по широкому спектру вопросов вводятся рестрикции. Это была некая часть единого замысла, если власть в Беларуси не получится сокрушить ударом с трех сторон - из Литвы, Польши и Украины".





"События шестилетней давности в Беларуси и украинский конфликт с происходящей ситуацией в мире нужно оценивать в совокупности. Потому что атаковать Союзное государство Беларуси и России, безопасность России впервые попытались с нашего направления, если мы говорим о ситуации шесть лет назад. В Польше действовали центры информационно-психологических операций, Литва позже стала центром концентрации квазиправительства, созданного беглыми экстремистами. Они ведь их финансировали на протяжении нескольких лет, - сказал Александр Шпаковский. - А в Киеве концентрировалась как раз-таки силовая составляющая". Он добавил, что координирующие центры были в других более влиятельных западных столицах.





Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей заявил, что, когда этот удар не удался, нужно было вводить экономические санкции: "Первой это сделала Украина, потому что все было готово. Украинский рынок для нас был маржинальным. Наш товарооборот в лучшие годы составлял порядка $7 млрд с профитом для белорусской стороны более $3 млрд. И портовая инфраструктура украинская нам была интересна, и нефтепродукты мы туда поставляли. Но тем не менее все это было разрушено достаточно быстро. Кстати, как и торгово-экономические отношения Украины и России".





"Не все решает рынок. Все решается в сознании, - сказал Александр Шпаковский. - Когда происходит переворот в сознании, зачастую экономические аргументы, некий прагматизм отходят на второй план. К счастью, мы в Беларуси в силу национального менталитета, в силу подходов, мудрости нашего государственного лидера сохраняем спокойствие в любой ситуации. Это не значит, что мы игнорируем риски, вызовы, угрозы. Мы к ним спокойно относимся и вырабатываем соответствующие решения".





Парламентарий подчеркнул, что и состоявшаяся IV Минская конференция по евразийской безопасности - практическое подтверждение того, что Беларусь привержена ценностям мира. "Наша страна находится в авангарде борьбы за мир. Мы будем поддерживать любые усилия, которые ведут к разумному компромиссу и в регионе, и на планете в целом. Но если мы говорим об Украине, никаких компромиссов не может быть без учета интересов безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь. В данном случае мы выступаем в общей военно-стратегической рамке. Это совершенно очевидно, - отметил Александр Шпаковский. - Мне кажется, Трамп и его окружение это понимают. Они не готовы к тому, чтобы удовлетворить все наши запросы, пытаются торговаться, это логично. Помимо партии войны, существует весьма разнонаправленная партия мира. Очень многие этого хотят. Думаю, если спросить украинское общество, то они хотят мира, а не войны".-0-