Удар с трех сторон и рестрикции. Шпаковский о спланированном давлении на Беларусь после 2020 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Беларуси пытались сокрушить ударом с трех сторон - из Литвы, Польши и Украины. Когда этого не получилось, были введены санкции. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.
"События шестилетней давности в Беларуси и украинский конфликт с происходящей ситуацией в мире нужно оценивать в совокупности. Потому что атаковать Союзное государство Беларуси и России, безопасность России впервые попытались с нашего направления, если мы говорим о ситуации шесть лет назад. В Польше действовали центры информационно-психологических операций, Литва позже стала центром концентрации квазиправительства, созданного беглыми экстремистами. Они ведь их финансировали на протяжении нескольких лет, - сказал Александр Шпаковский. - А в Киеве концентрировалась как раз-таки силовая составляющая". Он добавил, что координирующие центры были в других более влиятельных западных столицах.
Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей заявил, что, когда этот удар не удался, нужно было вводить экономические санкции: "Первой это сделала Украина, потому что все было готово. Украинский рынок для нас был маржинальным. Наш товарооборот в лучшие годы составлял порядка $7 млрд с профитом для белорусской стороны более $3 млрд. И портовая инфраструктура украинская нам была интересна, и нефтепродукты мы туда поставляли. Но тем не менее все это было разрушено достаточно быстро. Кстати, как и торгово-экономические отношения Украины и России".
"Не все решает рынок. Все решается в сознании, - сказал Александр Шпаковский. - Когда происходит переворот в сознании, зачастую экономические аргументы, некий прагматизм отходят на второй план. К счастью, мы в Беларуси в силу национального менталитета, в силу подходов, мудрости нашего государственного лидера сохраняем спокойствие в любой ситуации. Это не значит, что мы игнорируем риски, вызовы, угрозы. Мы к ним спокойно относимся и вырабатываем соответствующие решения".
Парламентарий подчеркнул, что и состоявшаяся IV Минская конференция по евразийской безопасности - практическое подтверждение того, что Беларусь привержена ценностям мира. "Наша страна находится в авангарде борьбы за мир. Мы будем поддерживать любые усилия, которые ведут к разумному компромиссу и в регионе, и на планете в целом. Но если мы говорим об Украине, никаких компромиссов не может быть без учета интересов безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь. В данном случае мы выступаем в общей военно-стратегической рамке. Это совершенно очевидно, - отметил Александр Шпаковский. - Мне кажется, Трамп и его окружение это понимают. Они не готовы к тому, чтобы удовлетворить все наши запросы, пытаются торговаться, это логично. Помимо партии войны, существует весьма разнонаправленная партия мира. Очень многие этого хотят. Думаю, если спросить украинское общество, то они хотят мира, а не войны".-0-