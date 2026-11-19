Кредит "Удачное обновление" позволяет рефинансировать кредиты, полученные в других банках, и сделать их обслуживание более удобным. Продукт предусматривает выгодную процентную ставку, продолжительный срок погашения и возможность оформить кредит без справок и поручителей.
Клиенты, желающие погасить задолженность сразу по нескольким кредитам, смогут объединить их в один кредит с единым ежемесячным платежом для удобства погашения.
Одно из главных преимуществ кредита "Удачное обновление" -максимальный размер кредита определяется без учета платежей по рефинансируемому кредиту.
Основные условия кредита:
срок - до 7 лет;
переменная процентная ставка - 16,2 % (ставка рефинансирования НБ РБ + 6,95 п.п.).
"Удачное обновление" - возможность пересмотреть условия действующих кредитных обязательств, уменьшить ежемесячные платежи по кредитам и управлять своими финансовыми расходами более рационально.
Узнать подробности этого и других кредитов, оформить заявку можно на сайте belarusbank.by или в отделениях банка.
Управление коммуникаций, маркетинга и рекламы
Подписывайтесь на аккаунты Беларусбанка в Telegram и Instagram - первыми узнавайте о событиях крупнейшего банка страны и главных тенденциях мира финансов.